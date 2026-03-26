Legális éjféli bűnözés krémes kókuszpudinggal, ami még hidratál is kívül-belül

A krémes kókuszpudinghoz használhatsz botmixert is.

Elkészítés

1. Egy közepes lábasban keverd össze a sűrített tejet, a kókuszt, a vajat és a tejet. Alacsony hőfokon kezd el főzni a keveréket folyamatos kavargatás mellett, és ne hagyd magára, mert könnyen leéghet.

2. Amikor a massza elkezd sűrűsödni és láthatóan elválik az edény aljától, akkor jó.

3. Ekkor add hozzá a diétás habtejszínt, amit alaposan keverj el.

4. Öntsd a kész pudingot kisebb poharakba vagy tálkákba. Fogyaszthatod szobahőmérsékleten vagy hűtve is. Ha még hígnak tűnik, ne pánikolj, kis idő elteltével besűrűsödik, és mennyei lesz.

Tálalási tippek

Szobahőmérsékleten a desszert krémesebb és lágyabb állagú, de ha te hűsítő édességre vágysz, jobb, ha hűtőben tárolod. Ilyenkor persze besűrűsödik, de még egy kis habtejszín vagy növényi tej hozzáadásával újra krémessé varázsolhatod. Kis pohárban vagy desszertes tálkában tálald, és add meg a módját: díszítsd friss bogyós gyümölcsökkel vagy fagyasztott erdei gyümölccsel.

A brazil krémes kókuszpuding elkészítése gyors és egyszerű, azonnal elűzi az édesség utáni vágyat, és ahogy azt fentebb írtuk, bőrödet üdébbé varázsolja, a mérleg pedig pont ugyanannyit fog mutatni másnap reggel, mint a desszert éjféli elkanalazása előtt.

