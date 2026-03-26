Legális éjféli bűnözés krémes kókuszpudinggal, ami még hidratál is kívül-belül

123rf.com -
Jónás Ágnes
2026.03.26.
Legális éjféli bűnözés a hűtő előtt? Ezzel a krémes kókuszpudinggal egyszerre kényeztetheted az ízlelőbimbóidat, bőröd és még az alakodat sem kell féltened. Gyors, mennyei desszert, amely nemcsak az édesség utáni vágyat csillapítja, hanem hidratál és feltölt kívül-belül.

Ha szereted a kókuszos édességeket, ez a mennyei brazil desszert garantáltan az egyik új kedvenced lesz. A krémes kókuszpuding elképesztően finom, könnyű, mindössze néhány alapanyagból elkészítheted, alig 10 perc alatt. És tudod, mi a legjobb? Hogy legálisan bűnözhetsz vele éjfélkor is – az alakodon nem esik csorba, a bőröddel és az emésztéseddel pedig csodát tesz. 

Krémes kókuszpuding alig 10 perc alatt: alakbarát, hidratáló, emésztést segítő.
Krémes kókuszpuding

  • A cocada cremosa, azaz a krémes kókuszpuding Brazília-szerte népszerű édesség, és többféle változata létezik. 
  • A legismertebbek közé tartozik a szeletelhető, a sütőben készült, valamint a cikkünkben szereplő lágy, krémes, kanalazható alakbarát verzió, ami ráadásul még hidratál is kívül-belül. 
  • A bőrödre úgy hat, mint egy tökéletes luxustestápoló, a szervezetedet pedig feltölti a szükséges folyadékkal, tápanyagokkal. 

Ezért isteni adomány a kókusz a szervezetednek

  • A kókusz közepes láncú zsírsavakat tartalmaz, amelyeket a tested gyorsan hasznosít energiaként, vagyis nem terheli meg annyira a szervezeted, mint más zsírok, például a többszörösen telítettek.
  • Magas rosttartalma hozzájárul az egészséges bélműködéshez, vagyis nem kell tartanod a puffadástól.
  • A kókuszban található laurinsav vírusölő hatású. A fertőzéseknek esélyük sem lesz, ha rendszeresen fogyasztasz kókuszt és kókuszvizet.
  • A kókuszvíz káliumot, nátriumot, magnéziumot tartalmaz, ezért kiváló hidratáló. Feltölti bőröd, akár a hialuronsav. Még Madonna is kókuszvízzel tartja magát formában

Milyen kókuszt használj?

Az ideális választás a frissen reszelt kókusz lenne, ha viszont ez nem elérhető, akkor a cukrozatlan kókuszpehely vagy a kókuszreszelék is tökéletesen megfelel. Fontos, hogy ne finomra őrölt, lisztszerű kókuszt használj, mert akkor pont a lényeg veszik el: a roppanós textúra. 

Így készítsd el: krémes kókuszpuding brazil módra

Hozzávalók (kb. 4–6 adaghoz)

  • 1 doboz sűrített tej
  • 1 csomag (kb. 100 g) cukrozatlan kókuszreszelék vagy kókuszpehely
  • 1 evőkanál vaj (helyette használhatsz almapürét vagy kókuszolajat is)
  • 1/2 csésze tej
  • 1/2 csésze diétás habtejszín
A krémes kókuszpudinghoz használhatsz botmixert is.
Elkészítés

1. Egy közepes lábasban keverd össze a sűrített tejet, a kókuszt, a vajat és a tejet. Alacsony hőfokon kezd el főzni a keveréket folyamatos kavargatás mellett, és ne hagyd magára, mert könnyen leéghet.

2. Amikor a massza elkezd sűrűsödni és láthatóan elválik az edény aljától, akkor jó. 

3. Ekkor add hozzá a diétás habtejszínt, amit alaposan keverj el. 

4. Öntsd a kész pudingot kisebb poharakba vagy tálkákba. Fogyaszthatod szobahőmérsékleten vagy hűtve is. Ha még hígnak tűnik, ne pánikolj, kis idő elteltével besűrűsödik, és mennyei lesz. 

Tálalási tippek

Szobahőmérsékleten a desszert krémesebb és lágyabb állagú, de ha te hűsítő édességre vágysz, jobb, ha hűtőben tárolod. Ilyenkor persze besűrűsödik, de még egy kis habtejszín vagy növényi tej hozzáadásával újra krémessé varázsolhatod. Kis pohárban vagy desszertes tálkában tálald, és add meg a módját: díszítsd friss bogyós gyümölcsökkel vagy fagyasztott erdei gyümölccsel

A brazil krémes kókuszpuding elkészítése gyors és egyszerű, azonnal elűzi az édesség utáni vágyat, és ahogy azt fentebb írtuk, bőrödet üdébbé varázsolja, a mérleg pedig pont ugyanannyit fog mutatni másnap reggel, mint a desszert éjféli elkanalazása előtt. 

