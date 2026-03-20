Szent Patrik-nap után szabadon: a tavaszi italok ékköve, a Lucky Hugo Tonic

Tudtad, hogy van egy ital, amit Szent Patrik-napjától kezdve lehet inni? A Lucky Hugo Tonic bearanyozza a napod, sőt, még egy kis csínytevést is hozzáad!

Ettől a Lucky Hugo Tonictól fel fogsz pezsdülni!

Forrás: 123RF

Szent Patrik-napja és a Lucky Hugo Tonic

Március 17-én ünneplik világszerte a zöld, csínytevő napot, vagyis a Szent Patrik-napot. Bár eredetileg ez egy ír ünnep, tele ír hagyományokkal, mégis átvették más országok is, ahogy a Valentin-napot (hiszen még Chicago folyója is zöld színben szokott pompázni).

Szent Patrik-napja nemcsak a totális zöldségről (mint szín, nem mint étel) és a ginfogyasztásról szól, hanem a koboldokról és a csipkelődésről is (szó szerint és átvitt értelemben is). Miért is ne ünnepelnénk hát mi is ezt az indokolatlanul boldoggá tett napot? Bár március 17-én, vagyis Szent Patrik halálának napján volt az ünnep, Budapesten több helyen a hétvégén tartják meg – hiszen túl munkamániásak vagyunk, egy közönséges szerdai napon hogyan is lehetne bulizni?

De vissza a kedvenc Szent Patrik-napi italunkhoz: a Lucky Hugo Tonichoz, melyet tulajdonképpen maga az ünnep szabadalmaztat újra és újra, minden évben.

Lucky Hugo Tonic, a napsütötte tavaszi napok klasszikusa

Természetesen a Lucky Hugo Tonicot bármikor lehet inni. Bár a frissessége miatt inkább tavaszi hangulatot áraszt magából, természetesen nyáron is bármikor jöhet egy zöld, uborkás frissítő (jóllehet, erre az évszakra meg kellene hagyni a klasszikus fröccsöt és az Aperol Spritzet mint kedvenc, nyári löttyünket)!

Zöld színű, és még gin is van benne, vagyis ez a frissítő koktél egyértelműen az ír ünnephez kötődik. Innentől kezdve pedig szabad a pálya! Kicsit olyan, mintha a zöld koboldok azt mondanák „nesze, igyátok ezt a kedvenc ünnepünkön, de tudjátok mit? Ezután bármikor bátran lehet inni ezt a tavaszi italt!”.

A telet lezáró Negroni és a teraszos időt köszöntő mézes-barackos Margarita után új tavaszi koktél kerül most a dobogóra: a Lucky Hugo Tonic!

Hozzávalók

jég

30 ml bodzalikőr

45 ml gin

90 ml tonik

negyed kígyóuborka

menta

Elkészítés

Mosd meg az uborkákat, és dobd be egy turmixgépbe egy kevés vízzel. Szűrd le az elkészült turmixot. Helyezd el a jégkockákat a pohárban, majd öntsd rá a bodzalikőrt, a gint, a tonikot, majd 30-50 ml-t a leszűrt uborkaléből (attól függ, mekkora a poharad, és mennyire akarod érezni az uborkás ízt). Jól keverd össze egy kanál segítségével. Tálald egy pár szelet uborkával és friss mentával.

Ha elakadtál a recept elkészítése során, akkor lesd meg a videót, ahol lépésről lépésre követheted a folyamatot!

Lucky Hugo Tonic, hogy igazán szerencsés légy Ha ezt a koktélt iszod, az felér azzal, mintha találtál volna egy négylevelű lóherét! Ülj ki a teraszodra vele vagy vigyél el egy üveggel belőle egy baráti piknikre, és érezd, ahogy az ír koboldok szerencséje és bolondos csínytevése bejárja a tested! Csirió!

Ha még több koktélreceptre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!