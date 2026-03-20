Szent Patrik-nap után szabadon: a tavaszi italok ékköve, a Lucky Hugo Tonic

Tudtad, hogy van egy ital, amit Szent Patrik-napjától kezdve lehet inni? A Lucky Hugo Tonic bearanyozza a napod, sőt, még egy kis csínytevést is hozzáad!
Szent Patrik-napja és a Lucky Hugo Tonic
Március 17-én ünneplik világszerte a zöld, csínytevő napot, vagyis a Szent Patrik-napot. Bár eredetileg ez egy ír ünnep, tele ír hagyományokkal, mégis átvették más országok is, ahogy a Valentin-napot (hiszen még Chicago folyója is zöld színben szokott pompázni).
Szent Patrik-napja nemcsak a totális zöldségről (mint szín, nem mint étel) és a ginfogyasztásról szól, hanem a koboldokról és a csipkelődésről is (szó szerint és átvitt értelemben is). Miért is ne ünnepelnénk hát mi is ezt az indokolatlanul boldoggá tett napot? Bár március 17-én, vagyis Szent Patrik halálának napján volt az ünnep, Budapesten több helyen a hétvégén tartják meg – hiszen túl munkamániásak vagyunk, egy közönséges szerdai napon hogyan is lehetne bulizni?
De vissza a kedvenc Szent Patrik-napi italunkhoz: a Lucky Hugo Tonichoz, melyet tulajdonképpen maga az ünnep szabadalmaztat újra és újra, minden évben.
Lucky Hugo Tonic, a napsütötte tavaszi napok klasszikusa
Természetesen a Lucky Hugo Tonicot bármikor lehet inni. Bár a frissessége miatt inkább tavaszi hangulatot áraszt magából, természetesen nyáron is bármikor jöhet egy zöld, uborkás frissítő (jóllehet, erre az évszakra meg kellene hagyni a klasszikus fröccsöt és az Aperol Spritzet mint kedvenc, nyári löttyünket)!
Zöld színű, és még gin is van benne, vagyis ez a frissítő koktél egyértelműen az ír ünnephez kötődik. Innentől kezdve pedig szabad a pálya! Kicsit olyan, mintha a zöld koboldok azt mondanák „nesze, igyátok ezt a kedvenc ünnepünkön, de tudjátok mit? Ezután bármikor bátran lehet inni ezt a tavaszi italt!”.
A telet lezáró Negroni és a teraszos időt köszöntő mézes-barackos Margarita után új tavaszi koktél kerül most a dobogóra: a Lucky Hugo Tonic!
Hozzávalók
- jég
- 30 ml bodzalikőr
- 45 ml gin
- 90 ml tonik
- negyed kígyóuborka
- menta
Elkészítés
- Mosd meg az uborkákat, és dobd be egy turmixgépbe egy kevés vízzel.
- Szűrd le az elkészült turmixot.
- Helyezd el a jégkockákat a pohárban, majd öntsd rá a bodzalikőrt, a gint, a tonikot, majd 30-50 ml-t a leszűrt uborkaléből (attól függ, mekkora a poharad, és mennyire akarod érezni az uborkás ízt). Jól keverd össze egy kanál segítségével.
- Tálald egy pár szelet uborkával és friss mentával.
Ha elakadtál a recept elkészítése során, akkor lesd meg a videót, ahol lépésről lépésre követheted a folyamatot!
Lucky Hugo Tonic, hogy igazán szerencsés légy
Ha ezt a koktélt iszod, az felér azzal, mintha találtál volna egy négylevelű lóherét! Ülj ki a teraszodra vele vagy vigyél el egy üveggel belőle egy baráti piknikre, és érezd, ahogy az ír koboldok szerencséje és bolondos csínytevése bejárja a tested! Csirió!
