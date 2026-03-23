Büntetlenül élvezetes pohárdesszert: vegán almás tejbegríz

Olykor mindenkinek szüksége van egy kis könnyed kényeztetésre, ami felidézi a gyerekkori gondtalanságot, de nem borítja fel a diétás étrendet. A vegán almás tejbegríz receptje pedig pont ilyen: réteges, krémes, mégis alakbarát alternatíva, amely reggeliként és desszertként is megállja a helyét.

Ez a vegán tejbegrízes pohárdesszert nem csak az almától válik fenségessé.

Forrás: 123.rf.com

Miért fogod imádni ezt a tejbegrízes pohárdesszertet? Könnyű, mégis laktató – akár két pohár is beleférhet.

Cukor- és zsírszegény, ráadásul teljesen növényi alapú.

Gyorsan és egyszerűen elkészíthető.

A pohárdesszertek nem véletlenül népszerűek, hiszen egyszerre hatnak a szemre, a lélekre és természetesen a gyomorra. A most következő recept lelke a menzás tejbegríz újragondolt változata. A búzadara helyett rizsdara kerül bele, ami gluténmentes és könnyebben emészthető, míg a növényi tej és joghurt a lágy, krémes állagról gondoskodik. Az alma természetes savassága és édessége remekül működik ebben a pohárdesszert-receptben, ráadásul tényleg egyszerűen és gyorsan összedobhatod.

Vegán almás tökéletes tejbegríz recept

Hozzávalók:

500 ml light mandula- vagy zabtej

csipet só

60 g finomra őrölt rizsdara

1 ek agavé szirup vagy más természetes édesítő

1 ek mandulakrém (mandulavaj)

csipet őrölt vanília és fahéj

1 nagy alma, héjastól lereszelve

100 g light növényi joghurt

2 ek pirított zabpehely

Elkészítés

A növényi tejet egy csipet sóval forrald fel, majd alacsony lángon folyamatosan keverve add hozzá a rizsdarát, és főzd 2-3 percig. Ezt követően jöhet bele az agavé szirup, a manudlavaj, a vanília, a fahéj és a lereszelt alma. Miután elkeverted, vedd le a tűzről, és hagyd fedő alatt 5 percig állni.

Most pedig jöhet a rétegezés, amit kedved szerint variálhatsz, de hoztunk egy alapot: pirított zabpehely, tejbegríz, növényi joghurt, tejbegríz, növényi joghurt. A tetejére tehetsz egy kis zabpelyhet vagy almaszeleteket. Tedd a hűtőbe 1-2 órára pihenni, hogy az ízek szépen összeérjenek, az állag pedig még krémesebb legyen.

Ez a tejbegrízes pohárdesszert nagy kedvenced lesz, ha valami édesre vágysz, de nem szeretnél túlzásba esni. Ez a vegán almás tejbegríz tökéletes példája annak, hogy egy klasszikus desszert hogyan alakítható át modern, egészségtudatos verzióvá. Egyszerű, gyors és variálható, ráadásul bűntudat nélkül élvezhető. Ha eddig csak kerested az okos édességet, most megtaláltad.