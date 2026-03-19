Úszógumigyilkos csokis brownie, hogy az édesség ne számítson bűnözésnek

A csokis brownie-nak már csak a hangzása is hizlal, nem beszélve az összetevőiről, így a fogyni vágyók általában elfelejthetik. Pedig nem kellene, elég csak átalakítani a klasszikus receptet! Ez a diétás sütemény mindössze 280 kalória (igen, az egész tállal) és isteni finom. Mutatjuk a részleteket.
Ha egy könnyű, hétvégi sütit keresel, vagy épp a rokonokat akarod lenyűgözni egy ünnepen, de közben a diétádra is figyelni szeretnél, akkor jó helyen jársz. Ez a csokis brownie a tökéletes választás. A hozzávalóknak hála igazi édesség, mégsem zökkent ki a kalóriadeficitből. Mutatjuk is a receptet.
Diétás csokis brownie recept
Hozzávalók:
- 1 tojás
- 100 g görög joghurt
- 1 evőkanál liszt
- 1 evőkanál kakaópor
- ½ teáskanál sütőpor
- Egy csipet fahéj
- Egy kevés vaníliakivonat
- 1 teáskanál méz
Elkészítés:
- Az összes hozzávalót összekeverjük egy tálban, míg sima massza nem lesz belőle.
- Ezt beleöntjük egy hőálló tálba.
- Csokidarabokat dobunk a tésztába.
- 180 fokos sütőben 20 percig sütjük.
Ha tehát olyan édességet keresel, ami finom, igazi süti élményt ad és ráadásul csokis, de belefér a diétádba is, akkor ez a csokis brownie lesz a tökéletes választás. A TikTokon már annyira elterjedt, hogy mindenki a saját ízlésére szabja a tésztát. Van, aki banánnal vagy proteinnel dobja fel, hogy még ütősebb és még finomabb legyen. Abba azonban mindenki egyetért, hogy tökéletes diétás alternatíva, ráadásul finom is.
