Úszógumigyilkos csokis brownie, hogy az édesség ne számítson bűnözésnek

A csokis brownie-nak már csak a hangzása is hizlal, nem beszélve az összetevőiről, így a fogyni vágyók általában elfelejthetik. Pedig nem kellene, elég csak átalakítani a klasszikus receptet! Ez a diétás sütemény mindössze 280 kalória (igen, az egész tállal) és isteni finom. Mutatjuk a részleteket.

Ez a diétás csokis brownie egy igazi mentőöv, ha édességre vágysz a fogyókúra közben.

Ezt edd csokis brownie helyett, ha fogynál, de nem bírsz édesség nélkül élni

Ha egy könnyű, hétvégi sütit keresel, vagy épp a rokonokat akarod lenyűgözni egy ünnepen, de közben a diétádra is figyelni szeretnél, akkor jó helyen jársz. Ez a csokis brownie a tökéletes választás. A hozzávalóknak hála igazi édesség, mégsem zökkent ki a kalóriadeficitből. Mutatjuk is a receptet.

Diétás csokis brownie recept

Hozzávalók:

1 tojás

100 g görög joghurt

1 evőkanál liszt

1 evőkanál kakaópor

½ teáskanál sütőpor

Egy csipet fahéj

Egy kevés vaníliakivonat

1 teáskanál méz

Elkészítés:

Az összes hozzávalót összekeverjük egy tálban, míg sima massza nem lesz belőle. Ezt beleöntjük egy hőálló tálba. Csokidarabokat dobunk a tésztába. 180 fokos sütőben 20 percig sütjük.

Ha tehát olyan édességet keresel, ami finom, igazi süti élményt ad és ráadásul csokis, de belefér a diétádba is, akkor ez a csokis brownie lesz a tökéletes választás. A TikTokon már annyira elterjedt, hogy mindenki a saját ízlésére szabja a tésztát. Van, aki banánnal vagy proteinnel dobja fel, hogy még ütősebb és még finomabb legyen. Abba azonban mindenki egyetért, hogy tökéletes diétás alternatíva, ráadásul finom is.

