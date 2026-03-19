2026. márc. 19., csütörtök Bánk, József

Úszógumigyilkos csokis brownie, hogy az édesség ne számítson bűnözésnek

2026.03.19.
Mindenki megérdemel egy kis édességet, még a legfegyelmezettebb diétabajnokok is. De mit szólsz hozzá, ha azt mondjuk, hogy létezik olyan finomság, ami bőven belefér a fogyókúrádba és kalóriadeficitben tudsz tőle maradni? Ez az isteni csokis brownie egy igazi úszógumigyilkos desszert!

A csokis brownie-nak már csak a hangzása is hizlal, nem beszélve az összetevőiről, így a fogyni vágyók általában elfelejthetik. Pedig nem kellene, elég csak átalakítani a klasszikus receptet! Ez a diétás sütemény mindössze 280 kalória (igen, az egész tállal) és isteni finom. Mutatjuk a részleteket.

Ez a diétás csokis brownie egy igazi mentőöv, ha édességre vágysz a fogyókúra közben. 
Ezt edd csokis brownie helyett, ha fogynál, de nem bírsz édesség nélkül élni

Ha egy könnyű, hétvégi sütit keresel, vagy épp a rokonokat akarod lenyűgözni egy ünnepen, de közben a diétádra is figyelni szeretnél, akkor jó helyen jársz. Ez a csokis brownie a tökéletes választás. A hozzávalóknak hála igazi édesség, mégsem zökkent ki a kalóriadeficitből. Mutatjuk is a receptet.

Diétás csokis brownie recept

Hozzávalók:

  • 1 tojás
  • 100 g görög joghurt
  • 1 evőkanál liszt 
  • 1 evőkanál kakaópor
  • ½ teáskanál sütőpor
  • Egy csipet fahéj
  • Egy kevés vaníliakivonat
  • 1 teáskanál méz

Elkészítés:

  1. Az összes hozzávalót összekeverjük egy tálban, míg sima massza nem lesz belőle. 
  2. Ezt beleöntjük egy hőálló tálba.
  3. Csokidarabokat dobunk a tésztába. 
  4. 180 fokos sütőben 20 percig sütjük.

Ha tehát olyan édességet keresel, ami finom, igazi süti élményt ad és ráadásul csokis, de belefér a diétádba is, akkor ez a csokis brownie lesz a tökéletes választás. A TikTokon már annyira elterjedt, hogy mindenki a saját ízlésére szabja a tésztát. Van, aki banánnal vagy proteinnel dobja fel, hogy még ütősebb és még finomabb legyen. Abba azonban mindenki egyetért, hogy tökéletes diétás alternatíva, ráadásul finom is. 

