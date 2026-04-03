3 mennyei, egészséges édesség, amit pillanatok alatt elkészíthetsz

Sokszor tudatosan választjuk a könnyebb, növényi alapú desszerteket is, mert a tejtermékek, a túl édes vagy nehéz sütemények és a glutén is elnehezíthet minket – nemcsak fizikailag, hanem energetikailag is. Ezek az egyszerűbb, könnyű finomságok viszont támogatják a testet, és jóga után is jól esnek, anélkül hogy elnehezítenének.

Amikor valami finomra vágyunk, de nincs kedvünk vagy időnk hosszasan a konyhában állni, a könnyű finomságok jelentik a tökéletes megoldást. Ezek az ételek nemcsak gyorsan elkészülnek, hanem könnyedek, frissítőek és bűntudat nélkül élvezhetők – akár egy rohanós hétköznapon, akár egy ráérős hétvégi délutánon.

könnyű finomságok, fiatal nó jóga után mosolyogva eszik a konyhában
Könnyű finomságok, amiket akár jóga után is bátran ehetsz.
Könnyű finomságok, amelyek mindig jókor jönnek

A könnyű finomságok legnagyobb előnye, hogy nem terhelik meg a szervezetet, mégis igazi élményt nyújtanak. Legyen szó gyümölcsös desszertről, gyors krémekről vagy egyszerű harapnivalókról, ezek az ételek tökéletesen illeszkednek a modern, tudatos életmódhoz. Ráadásul variálhatók, így mindenki megtalálhatja a saját kedvencét. Mutatjuk gyors nasi ötleteinket!

Kölesgombóc (Tejmentes)

Kölesgombóc elkészítése
Hozzávalók:

  • 200 g köles
  • 200 ml víz
  • 500 ml mandulatej
  • 3 ek. porcukor
  • 1 csipet só
  • 1 kisebb citrom leve és reszelt héja
  • 1 zacskó vaníliás cukor
  • 5 ek. zsemlemorzsa
  • kevés olaj a pirításhoz

Elkészítés:

  1. A kölest egy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a vizet, a mandulatejet, a porcukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót. Lassú tűzön főzzük, amíg a köles teljesen megpuhul és felszívja a folyadékot. Ezután hozzáadjuk a citrom levét és reszelt héját, majd tovább főzzük, amíg ezt is magába szívja. Levesszük a tűzről, és hagyjuk teljesen kihűlni.
  2. A kihűlt masszából egyforma kis gombócokat formázunk.
  3. A zsemlemorzsát egy serpenyőben, kevés olajon aranybarnára pirítjuk. A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában. Lekvárral vagy növényi krémmel (pl. vegacream) kínáljuk.

Tipp: morzsa helyett darált dióba vagy mákba is forgathatjuk.

Kókuszos tápiókapuding

Kókuszos tápiókapuding elkészítése.
Hozzávalók:

  • 2 marék tápióka gyöngy
  • kétszeres mennyiségű víz
  • 1 dl kókusztej
  • 1 dl növényi tej
  • cukor vagy eritrit ízlés szerint
  • Kókuszreszelék
  • gyümölcsök vagy bármilyen házi lekvár ízlés szerint

Elkészítés:

  1. A tápiókagyöngyöt egy lábasba tesszük, és felöntjük a kétszeres mennyiségű vízzel. Folyamatos keverés mellett főzzük, amíg a gyöngyök áttetszővé és zselés állagúvá válnak.
  2. Ha elkészült, belekanalazzuk a kókusztej és növényi tej keverékébe. Ízlés szerint cukorral vagy eritrittel édesítjük. Hűtőbe tesszük, és néhány órán át hűlni hagyjuk.
  3. Kókuszreszelékkel vagy lekvárral rétegezve és friss gyümölcsökkel megszórva tálaljuk. Trópusi gyümölcsökkel különösen finom, de nyáron sárgadinnyével is kiváló.

Bögrés mákos süti almával és fügével (gluténmentes)

Mákos, fügés sütemény receptje.
Hozzávalók (1 bögre = kb. 2,5 dl):

  • 1 bögre gluténmentes aprószemű zabpehely
  • 1 bögre darált mák
  • 1 bögre növényi vagy sima tej
  • 1 közepes alma, reszelve
  • 1/3 bögre cukor vagy más édesítő
  • 1/2 bögre darált dió (elhagyható, de nagyon finom benne)
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 csipet só
  • 2 vaj vagy olvasztott kókuszzsír
  • 3 tojás (elhagyható)

A tetejére:

  • friss füge szeletek

Elkészítés:

  1. A zabpelyhet, a darált mákot, a sütőport, a fahéjat és a sót egy tálban összekeverjük.
    Hozzáadjuk a reszelt almát, a növényi tejet, az édesítőt és a zsiradékot, majd alaposan összedolgozzuk. Ha használunk, beleforgatjuk a darált diót is.
  2. A masszát sütőpapírral bélelt formába öntjük. A tetejére rátesszük a felszeletelt fügét.
    Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 35–40 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.

Tipp: szilvával vagy meggyel is nagyon finom, de aszalt gyümölcsökkel – például sárgabarackkal – is remekül működik.

