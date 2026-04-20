Pisztáciás puding 3 hozzávalóból: krémes kényeztetés, ami belefér a diétába

A pisztáciás puding igazi Jolly Joker lehet a tudatos étrendben. Egy marék pisztácia, egy kis fehércsoki és a lágy tofu együtt meglepően harmonikus kombinációt alkot. Az eredmény egy könnyed, mégis laktató desszert.

Villámgyors, isteni pisztáciás puding

Ez az egészséges puding a könnyű desszertek koronázatlan királynője.

Ha édesszájú vagy, de közben próbálsz odafigyelni az alakodra, akkor van egy jó hírünk: nem kell lemondanod az ínycsiklandó nasikról. Sőt, néha pont egy jól megválasztott egészséges desszert segít abban, hogy ne csússz el a diétáddal.

Ez a három hozzávalós pisztáciás puding pont ilyen – egyszerű, krémes, és meglepően jól illeszkedik egy tudatos étrendbe.

A recept alapja a lágy tofu, ami szinte pudingszerű textúrát ad. Ehhez jön egy kevés fehércsoki, ami édességet és egy kis luxusérzetet ad, valamint pisztácia, ami nemcsak az íz miatt fontos, hanem tápanyagokban is gazdag. Az eredmény? Egy olyan desszert, ami egyszerre krémes, édes és mégis könnyed, hiszen a tofu fehérjetartalma magas, miközben viszonylag alacsony kalóriájú, így segít abban, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezd magad.

Hozzávalók:

300 g lágy tofu

60 g fehér csoki

50 g hámozott pisztácia

Elkészítés:

Olvaszd fel a csokit vízgőz felett, közben pedig turmixold össze a pisztáciát a tofuval. Mindkét krémet turmixold újra össze, majd ha szükséges, adj hozzá egy csipet sót és édesítőszert. Tedd egy éjszakára hűtőbe, majd tálaláskor szórd meg egy kis aprított pisztáciával.

@emthenutritionist 3 INGREDIENT WHIPPED PISTACHIO PUDDING POTS. This is one of those how is this only three ingredients desserts for how good it tastes. Five minutes in a blender, no baking, and you end up with creamy little fridge pots that hit that sweet craving but are still high in protein and nutrition. Trust me, you cannot taste the tofu! Serves 4 small pots at approx 130 kcal & 7 g protein per pot 300 g silken tofu, well drained 60 g blonde or white chocolate 50 g shelled pistachios Add the pistachios to a high-speed blender and blitz until very finely ground. Melt the chocolate over a bain marie. Add the tofu, melted chocolate, sweetener of choice (I used a few drops of liquid stevia but you can use honey/ maple) and finish with a little pinch of salt, then blend again until completely smooth, scraping down the sides as needed. Spoon into 4 small pots and chill for 3 hours or overnight. The texture should be like a thick yoghurt. Finish with chopped pistachios and store for 7 days. ♬ original sound - Emily English

