Pisztáciás puding 3 hozzávalóból: krémes kényeztetés, ami belefér a diétába

A pisztáciás puding igazi Jolly Joker lehet a tudatos étrendben. Egy marék pisztácia, egy kis fehércsoki és a lágy tofu együtt meglepően harmonikus kombinációt alkot. Az eredmény egy könnyed, mégis laktató desszert.
Villámgyors, isteni pisztáciás puding
- Ha egészséges nassolnivalóra vágysz, a mai receptünk neked szól!
- Ez az egészséges puding a könnyű desszertek koronázatlan királynője.
Ha édesszájú vagy, de közben próbálsz odafigyelni az alakodra, akkor van egy jó hírünk: nem kell lemondanod az ínycsiklandó nasikról. Sőt, néha pont egy jól megválasztott egészséges desszert segít abban, hogy ne csússz el a diétáddal.
Ez a három hozzávalós pisztáciás puding pont ilyen – egyszerű, krémes, és meglepően jól illeszkedik egy tudatos étrendbe.
A recept alapja a lágy tofu, ami szinte pudingszerű textúrát ad. Ehhez jön egy kevés fehércsoki, ami édességet és egy kis luxusérzetet ad, valamint pisztácia, ami nemcsak az íz miatt fontos, hanem tápanyagokban is gazdag. Az eredmény? Egy olyan desszert, ami egyszerre krémes, édes és mégis könnyed, hiszen a tofu fehérjetartalma magas, miközben viszonylag alacsony kalóriájú, így segít abban, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezd magad.
Hozzávalók:
- 300 g lágy tofu
- 60 g fehér csoki
- 50 g hámozott pisztácia
Elkészítés:
Olvaszd fel a csokit vízgőz felett, közben pedig turmixold össze a pisztáciát a tofuval. Mindkét krémet turmixold újra össze, majd ha szükséges, adj hozzá egy csipet sót és édesítőszert. Tedd egy éjszakára hűtőbe, majd tálaláskor szórd meg egy kis aprított pisztáciával.
