Fogyás önsanyargatás nélkül? Így vacsorázz, és olvadnak a kilók: receptek, amik tényleg működnek

Évtizedes viták tárgya, hogy vajon melyik a nap legfontosabb étkezése, amiből a vacsorát gyakran kifelejtik. Pedig az esti étkezés nagy hatással van a következő nap energiaszintjére, sokan elkövetik azt a hibát, hogy teljesen kihagyják fogyókúra közben. Azonban nem létezik rossz étkezés, csak rossz recept. Ennek bizonyítására megosztjuk veled kedvenc receptjeinket egy diétás vacsora összeállításához. A kulináris élvezetekről és jóllakottságról nem, csupán pár centiről kell lemondanod.

Mit főzzünk, ha diétás vacsora a cél?

Diétázz ízletesen, jóllakottan! Egy fogyókúra nem az éhezéstől hatékony: minőségben rejlik a lényeg.

Magas fehérjetartalmú, könnyű, magas rosttartalmú ételek javasoltak.

A diétás vacsorák nemcsak a fogyás, de a kiegyensúlyozott alvásn, energizálás miatt is fontosak.

Milyen ételeket fogyasszunk vacsorára, ha fogyókúrázunk?

Kalóriatáblázat helyett az ételek összetételét kell figyelembe venni. Magától értetődő módon a feldolgozott élelmiszerek, finomított gabonák, cukrok mind tiltólistásak, ám van még egy merőben szokatlan résztvevője az összetevőknek, amiket nem diétás vacsorára érdemes fogyasztani: a zöldségek.

Ugyanis a zöldségek, illetve a lassú felszívódású szénhidrátok emésztése kevés energiát emészt fel, ellenben csakhamar újra megéhezünk, ami könnyen esti nassolásba torkollik, ami úszógumi-növelő hatásáról ismert.

Zöldségeket, salátákat előnyösebb a nap korábbi óráiban fogyasztani, diétás vacsora esetén pedig egy másik ételcsoporté legyen a főszerep: ezek a fehérjék. A dietetikusok meglátása szerint azért tökéletesek a proteinek vacsorára, mert teltségérzetet biztosítanak, segítik a pihentető alvást, emellett emésztésük több energiát igényel, így többet fogyunk. A rostok szintén fontos összetevők a diétás vacsoraötletek közt, mivel segítik a bélmozgást és a szervezet méregtelenítését, az egészséges zsírokkal egyetemben.

Diétás vacsora mintaétrendje: receptek és ételek

Mindenekelőtt a változatos, kiegyensúlyozott étrend áll egészségünk és alakunk szolgálatában, így az esti rostban és fehérjében gazdag ételek mellett a többi ételcsoportot, tehát, zsírok, szénhidrátok, ásványi anyagok is ugyanolyan fontosak. A diétás vacsorarecepteket is ennek szellemében állítottuk össze.