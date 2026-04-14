Így készíts tökéletes jegeskávét, ami pont olyan, mintha a Starbucksban vetted volna

Az elmúlt években egyre többen kezdtek el otthon kávékat készíten a tudatosabb költés miatt. Sokan rájöttek: a Starbucks jellegzetes ízvilága nem elérhetetlen, sőt, néhány egyszerű trükkel meglepően könnyen reprodukálható. Íme a Starbucks jegeskávéjának titka!

A starbucks jegeskávé otthon is elkészíthető. Íme a recept!

Otthon is elkészíthető a hamisítatlan Starbucks-jegeskávé, méghozzá töredék áron és néhány perc alatt.

A titok az erősebb kávé, a megfelelő édesítés és néhány egyszerű barista-trükk kombinációja.

A Starbucks által is ajánlott alapanyagokkal meglepően hasonló íz érhető el.

Egy kis odafigyeléssel az otthoni jegeskávé akár felül is múlhatja a kávézós élményt.

A Starbucks-jegeskávé receptje

A Starbucks jegeskávéreceptjének a titka persze nem bonyolult: megfelelő alapanyagok, erősebb kávé és néhány apró baristafogás. Ha ezeket betartod, az otthoni jegeskávéd nemcsak hasonlítani fog, hanem akár felül is múlhatja a megszokott kávézós élményt. Íme a recept!

A legtöbb Starbucks-jegeskávé házilag is elkészíthető, méghozzá eszpresszó alappal. A legjobb, ha van kávéfőző géped, de ha nincs, akkor használhatsz erős főzött kávét vagy instant verziót is, de a lényeg: mindig készíts dupla erősségű kávét (dupla eszpresszó). Ez azért fontos, mert a jég olvadása hígítja az italt – ezt a Starbucks is így kompenzálja. Szintén az egyik leggyakoribb hiba, hogy a forró kávét egyszerű jégre öntik. Ettől az ital gyorsan vizes lesz. Starbucks-megoldás: készíts jégkockát kávéból – így az italod végig intenzív marad. Mivel a kristálycukor nem oldódik jól hideg italban, ezért a Starbucks cukorszirupot használ. A végén pedig adj hozzá szirupot (vanília, karamell) az igazi „Starbucks vibe”-ért. A kávélánc a hivatalos weboldalán a Starbucks Blonde Espresso Roast kávéját ajánlja a jegeskávéhoz. Ez világosabb pörkölésű, lágyabb, enyhén édes ízvilágú, ezáltal kevésbé keserű és ideális jeges italokhoz.

Az elkészítés menete: Tölts meg egy poharat kávés jégkockákkal, majd öntsd rá a frissen elkészült eszpresszókat. Ettől lesz egyszerre forró és hűs – ez a jeges latte egyik kulcsa. Ízesítsd a tejet: keverd össze a tejet a cukorsziruppal. Használj vanília- és karamellszirupot az ízesítéshez.

