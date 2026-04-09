Szálkás izomzatra vágysz? Harapj rá az ibolyás, kecskesajtos crostinire!

Az emberi test nem 8 órás ülőmunkára lett tervezve, márpedig a modern világ egyre inkább megköveteli ezt is. Éppen ezért különösen fontos, hogy hetente legalább 2-3 alkalommal beiktass némi testmozgást, még ha az csak 15 perc is, illetve, hogy amit elfogyasztasz, az valóban támogassa a szervezeted – ilyen az ibolyás, kecskesajtos crostini! Amellett, hogy ízletes, a fehérjének köszönhetően energiát is ad, és hozzájárul az izmok fenntartásához és építéséhez. Készen állsz a szálkásító fogás elkészítésére?
Miért jó választás az ibolyás kecskesajtos crostini?
- A kecskesajt és a sovány sonka miatt magasabb a fehérjetartalom, ami segíti az izomregenerációt edzés után
- Könnyed, mégis laktató – nem nehezít el, nem dobja meg feleslegesen a kalóriabevitelt
- Természetes, friss alapanyagok, amelyek nemcsak egészségesek, hanem különleges ízélményt is adnak
A lila illatos ibolya nem védett növény Magyarországon, így hát a díszítés kedvéért nyugodtan begyűjthetsz 4-5 szálat, csak ne nemzeti parkból, vagy tájvédelmi körzetből. Kevesen tudják, hogy kivonata védi a szívet és a tüdőt. Ehhez a crostinihez igazán nem kell sok hozzávaló – a sovány sonka, a joghurt és a kecskesajt lesznek az alap összetevők, ha pedig nem szereted a kovászos kenyeret, helyettesítheted gluténmentes vagy csökkentett szénhidráttartalmú változattal is.
Így készítsd el a szálkásító ibolyás, kecskesajtos crostinit
Hozzávalók (4 adaghoz)
- 1 kisebb teljes kiőrlésű bagett vagy kovászos kenyér
- 150 g friss kecskesajt (lehet light verzió is)
- 100 g zsírszegény görög joghurt
- 4-5 szál friss, ehető ibolyavirág
- 1 teáskanál méz (opcionális, minimális)
- 1 teáskanál citromlé
- 1 evőkanál aprított dió vagy mandula
- 1 evőkanál olívaolaj
- só, frissen őrölt bors
- pár szelet sovány sonka vagy pulykamell
Elkészítés
1. A bagettet szeleteld fel vékonyra, majd locsold meg egy kevés olívaolajjal. 180°C-on süsd 8–10 percig, amíg ropogós crostiniket kapsz.
2. A kecskesajtot keverd ki a görög joghurttal, add hozzá a citromlevet, egy csipet sót és borsot. Ettől könnyebb, krémesebb és magasabb fehérjetartalmú lesz, mint a sima sajtos verzió.
3. Kend meg a pirított kenyereket, vagyis a crostiniket a krémmel. Ha szeretnéd növelni a protein mennyiséget, tegyél rá egy szelet sovány sonkát vagy pulykamellet.
4. Szórd meg aprított dióval vagy szintén sok fehérjét tartalmazó mandulával. Tedd rá az ibolyavirágokat (ez adja a különleges, enyhén virágos aromát).
Csepegtess rá minimális mézet (elhagyható, ha szigorúbb diétán vagy).
Most már nincs más dolgod, mint megízlelni ezt a különleges fogást. Jó étvágyat!
