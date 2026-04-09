Szálkás izomzatra vágysz? Harapj rá az ibolyás, kecskesajtos crostinire!

Jónás Ágnes
2026.04.09.
Gasztroélmény és tudatos táplálkozás egyben – hát, mi ez, ha nem egy remek kompromisszum?! Ez a fehérjedús ibolyás, kecskesajtos crostini segíthet az izomregenerációban, miközben nem terheli meg felesleges kalóriákkal a szervezeted. Mindegy, hogy 8 órás ülőmunka vagy egy kiadósabb edzés után fogyasztod, a szálkásodás a benne lévő extra fehérjének köszönhetően szép lassan beindul.

Az emberi test nem 8 órás ülőmunkára lett tervezve, márpedig a modern világ egyre inkább megköveteli ezt is. Éppen ezért különösen fontos, hogy hetente legalább 2-3 alkalommal beiktass némi testmozgást, még ha az csak 15 perc is, illetve, hogy amit elfogyasztasz, az valóban támogassa a szervezeted – ilyen az ibolyás, kecskesajtos crostini! Amellett, hogy ízletes, a fehérjének köszönhetően energiát is ad, és hozzájárul az izmok fenntartásához és építéséhez. Készen állsz a szálkásító fogás elkészítésére?

Ibolyás crostini
Formába hoz és kiváló fehérjeforrás az ibolyás kecskesajtos crostini.
Forrás: 123rf.com

Miért jó választás az ibolyás kecskesajtos crostini?

  • A kecskesajt és a sovány sonka miatt magasabb a fehérjetartalom, ami segíti az izomregenerációt edzés után 
  • Könnyed, mégis laktató – nem nehezít el, nem dobja meg feleslegesen a kalóriabevitelt 
  • Természetes, friss alapanyagok, amelyek nemcsak egészségesek, hanem különleges ízélményt is adnak

A lila illatos ibolya nem védett növény Magyarországon, így hát a díszítés kedvéért nyugodtan begyűjthetsz 4-5 szálat, csak ne nemzeti parkból, vagy tájvédelmi körzetből. Kevesen tudják, hogy kivonata védi a szívet és a tüdőt. Ehhez a crostinihez igazán nem kell sok hozzávaló – a sovány sonka, a joghurt és a kecskesajt lesznek az alap összetevők, ha pedig nem szereted a kovászos kenyeret, helyettesítheted gluténmentes vagy csökkentett szénhidráttartalmú változattal is. 

Így készítsd el a szálkásító ibolyás, kecskesajtos crostinit

Hozzávalók (4 adaghoz)

  • 1 kisebb teljes kiőrlésű bagett vagy kovászos kenyér 
  • 150 g friss kecskesajt (lehet light verzió is) 
  • 100 g zsírszegény görög joghurt
  • 4-5 szál friss, ehető ibolyavirág 
  • 1 teáskanál méz (opcionális, minimális) 
  • 1 teáskanál citromlé 
  • 1 evőkanál aprított dió vagy mandula 
  • 1 evőkanál olívaolaj 
  • só, frissen őrölt bors 
  • pár szelet sovány sonka vagy pulykamell

Elkészítés

1. A bagettet szeleteld fel vékonyra, majd locsold meg egy kevés olívaolajjal. 180°C-on süsd 8–10 percig, amíg ropogós crostiniket kapsz. 

2. A kecskesajtot keverd ki a görög joghurttal, add hozzá a citromlevet, egy csipet sót és borsot. Ettől könnyebb, krémesebb és magasabb fehérjetartalmú lesz, mint a sima sajtos verzió. 

3. Kend meg a pirított kenyereket, vagyis a crostiniket a krémmel. Ha szeretnéd növelni a protein mennyiséget, tegyél rá egy szelet sovány sonkát vagy pulykamellet.  

4. Szórd meg aprított dióval vagy szintén sok fehérjét tartalmazó mandulával. Tedd rá az ibolyavirágokat (ez adja a különleges, enyhén virágos aromát).
Csepegtess rá minimális mézet (elhagyható, ha szigorúbb diétán vagy).

Most már nincs más dolgod, mint megízlelni ezt a különleges fogást. Jó étvágyat!

Ezek a cikkek és receptek is érdekelhetnek:

Keresed a tavaszi formád? Zsírrobbantó retekkrémlevessel újra rátalálhatsz

Tavasszal eljön a kevés kalóriás receptek ideje, így te is formába lendülhetsz.

Ezt a 6 táplálék a svéd nők karcsúságának titka: kövesd őket, hogy te is ragyogj

Elég a fogyókúrából! A svéd nők karcsúságának titka nem az északi boszorkány varázslata, hanem 6 egyszerű táplálék.

Idén újíts be egy kicsit! Tedd olasz húsvéti ételekkel különlegessé az ünnepet

Csempéssz mediterrán életérzést csempészhetsz a menübe!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

