Mutatjuk, mit NE tegyél anyaként – 3 durván toxikus anya-lánya kapcsolat Hollywoodból

Az anyai szeretet alapvetően védelmező és támogató, azonban ahogy az életben, úgy Hollywoodban is sokszor szembesülünk néhány toxikus anya-lánya kapcsolattal. Íme a legrosszabbak!

Toxikus anya-lánya kapcsolat: jelenet a Carrie című filmből.

Hollywoodban nem félnek a nehéz témáktól, és a toxikus anya-lánya kapcsolatok tökéletes alapanyagnak bizonyulnak, ha a filmkészítők és rendezők szeretnének egy kis drámát vinni a filmvászonra. Legyen szó pszichológiai manipulációról, folyamatos elvárásokról netán érzelmi vagy fizikai bántalmazásról, ezek a filmek érzékletesen mutatják, milyen romboló hatással lehet egy ilyen kapcsolat a nők életére.

Carrie

A Carrie című Stephen King-adaptáció tökéletes példa a toxikus anya-lánya kapcsolatra. A horrorklasszikus a tinilány, Carrie történetét követi nyomon, akit nem elég, hogy rendszeresen zaklatnak az iskolában, még a vallási fanatista anyja szadizmusát is el kell viselnie. Carrie támogatást és törődést várna édesanyjától, aki egyedül neveli, azonban a mérgező szülő sajnos csak saját fanatiszmusával képes válaszolni mindenre, emiatt teljesen elszigetelődnek egymástól. Miután a lány telepatikus képességekre tesz szert a teljesen tébolyodott édesanyját is utoléri a végzete.

Fekete hattyú

A Natalie Portman által játszott Nina anyja túlságosan kontrolláló, de ami még rosszabb: féltékeny a lánya sikereire. Erica valósággal uralkodik Nina felett, manipulálja és az ellenőrzése alatt tartja lánya életének minden szegletét és gyermekként bánik vele. A film remekül mutatja be, hogy a mérgező anya-lánya kapcsolat milyen súlyos következményekkel járhat.

Augusztus Oklahomában

A 2013-as év egyik legnagyobb sikerű filmje lett a Tracy Letts színdarabjából készült alkotás, amit a Vígszínházban is évekig játszottak kitörő sikerrel. A bántalmazó kollégája után idegösszeomlást kapó Meryl Streep és az ötven felett is sikeres Julia Roberts főszereplésével készült film egy teljesen őrült családról szól, amelyik egy halotti tor miatt gyűlik össze. Ebben a filmben minden megtalálható, ami toxikus családi kapcsolatra utal: függő anya, kegyetlenség és a téboly minden formájában. A filmben anya és lánya a csatározásaik közepette rájön, hogy nagyon is hasonlítanak egymásra, szép lassan taszítják el a szeretteiket. Az „edd meg a k*rva halat, te rib*nc” című jelenet pedig a fekete komédia magasiskolája!