Idén újíts be egy kicsit! Tedd olasz húsvéti ételekkel különlegessé az ünnepet

Kétségkívül az olasz konyha az egyik leghíresebb a világon, ám a legnépszerűbb fogásaik csupán a jéghegy csúcsát jelentik. Aki mélyrehatóan akarja megismerni az itáliai félsziget gasztronómiai hagyományait, próbálja ki a nemzet húsvéti menüjét. Az olasz húsvéti ételek régiónként igen nagy változatosságot mutatnak, az étkek megkóstolásával pedig nemcsak visszarepülünk egy boldog, védett világba, de még saját ünnepi asztalunkat is feldobhatjuk. Szemezgettünk a legjobb receptek közül.
Az olasz húsvéti ételek kavalkádja
- A húsvét több mint két évezrede határozza meg a keresztény világ ünnepeit.
- Az olasz húsvéti ételek ízekben gazdagok, megérik a sok munkát.
- Régiónként eltérnek az ünnepi ételek, melyekből megosztjuk kedvenc receptjeinket.
Húsvét Olaszországban, avagy receptek a csizmáról
Noha a nemzetközileg elterjed olasz ételek jellemzően könnyen készíthetők el, ünnepi fogásaik esetén már egészen más a helyzet. Időigényes, nagy alaposságot igénylő receptekről van szó, mely nehezen egyeztethető össze az olaszok rohanó mentalitásával. Ennek oka az, hogy a hagyományos olasz családokban az anya, vagyis a mamma háztartásbeli volt, így volt ideje elkészíteni a különleges fogásokat.
Ilyenkor nem csupán Krisztus feltámadását, de az életerőt, a természet ébredését is ünneplik, így sok szezonális zöldség, gyümölcs tűnik fel az olasz húsvéti menüben. Tradicionális kelt tészták, sós és édes torták, meglepetések és mennyei sült húsok sorakoznak az asztalon.
Hogyan állíts össze egy igazi olasz húsvéti menüt?
Amennyiben kedvet kaptunk ahhoz, hogy olaszos ízeket csempésszünk az ünnepi asztalra, érdemes a szezonális zöldségekkel kezdeni. Egy itáliai ünnepi asztalról sem hiányozhat az articsóka, aminek húsvét környékén van az igazi szezonja. Régiótól függően több variációja létezik, egyes helyeken egyszerűen grillezik vagy rántják, majd citromlé és salsa verde társaságában tálalják. Főételnek általában báránysültet készítenek, melynek ízeit régiótól függően változatos olasz fűszerek teszik teljessé.
Torta pasqualina recept
Ez a tradicionális sós sütemény Liguria tartományból származik, melynek érdekessége, hogy hagyományosan 33 vékony tortalapból készül, mely Krisztus éveinek számát szimbolizálja.
Hozzávalók
- 1 csomag leveles tészta
- 500 g ricotta sajt
- 600 g spenót vagy mángold
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 közepes fej vöröshagyma
- 100 g parmezán sajt
- 1 ek petrezselyem
- 6-7 db tojás
- Olívaolaj a kenéshez
- Só, bors, szerecsendió ízlés szerint
Torta pasqualina elkészítése
1. Dinszteljük meg a spenótot.
2. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra és kenjünk ki egy kerek tortaformát olívaolajjal.
3. Vágjuk apróra a hagymát, nyomjuk ki a fokhagymát és aprítsuk fel a petrezselymet.
4. Állítsuk össze a tölteléket: egy tálban keverjük össze a zöldségeket, a kétféle sajtot, két db, tojást, valamint a fűszereket.
5. Béleljük ki a tortaformát a leveles tésztával és kanalazzuk bele a tölteléket.
6. Alakítsunk ki 5 mélyedést a töltelékben, üssünk bele egy-egy tojást, majd hintsük meg sóval.
7. Fedjük be egy másik leveles tésztával, kenjük meg olívaolajjal, vágjunk keresztet a tetejére és tegyük be 30-35 percre sülni, míg a teteje aranybarna nem lesz.
8. Hagyjuk kihűlni a süteményt, majd tegyük a hűtőbe 2-3 órára. Legjobb, ha másnap tálaljuk.
Casatiello, húsvéti kenyér Nápolyból
Ez a mutatós kelt tészta kiadós étke lesz a húsvéti asztalnak, ráadásul elkészítése sem olyan nehéz, mint elsőre tűnik. Lássuk a dél-olasz specialitást!
Hozzávalók
- 500 g liszt
- 15 g olívaolaj
- 30 g sertészsír
- 5 g élesztő
- 240 ml szoba-hőmérsékletű víz
- só-bors ízlés szerint
- 75 g reszelt parmezán
- 150 g pancetta vagy bacon
- 30 g provolone dolce, vagy bármilyen könnyen olvadó sajt
- 5 db tojás
Casatiello elkészítése
1. A vizet, élesztőt és sót keverjük össze, majd adjuk hozzá a lisztet.
2. Dagasszuk a tésztát, miután elért egy sima egynemű állagot, adjuk hozzá a zsírt és olívaolajat. Egy lágyabb tésztát kell kapnunk.
3. Nagyjából két órára tegyük félre kelni a tésztát, majd amikor megkelt, nagyjából 40 grammot válasszunk külön és osszuk 8 részre.
4. A sonkát, sajtot, szalámit kockázzuk fel, illetve reszeljük le és keverjük össze egy tálban.
5. Nyújtsuk ki a tésztát és szórjuk meg a sajtos-húsos keverékkel. Utána szorosan tekerjük fel.
6. Tegyük a tésztát egy zsiradékkal kikent kuglófformába.
7. A félretett tésztából nyújtsunk vékony csíkokat, majd 4 tojást helyezzünk rá a tésztára és tegyünk kereszt alakú csíkokat rájuk. (Ez a lépés kihagyható)
8. 2-3 órára tegyük a kenyeret hűtőbe, hogy tovább keljen.
9. Sütés előtt kenjük le tojással, majd 175 fokon nagyjából egy óra alatt süssük készre.
A legjobb olasz húsvéti menü desszertjei
A húsvéti olasz desszertek sem maradhatnak ki a felsorolásból. Egyik nagy kedvenc a pizza di pasqua, melynek nevével ellentétben semmi köze sincs a nápolyi sós ételhez.
Az édes pizza di pasqua receptje
Ez a hagyományos olasz húsvéti kalács Közép-Itáliából származik, mely jellegzetes dísze lehet a menünek. A panettone tavaszi rokona.
Hozzávalók:
- 600 g liszt
- 100 g cukor
- 1 dl langyos tej
- 3 db tojás
- 1 tk őrölt csillagánizs
- 5 ek vaj
- 6 g élesztő
- 2 ek gyümölcslikőr
- Csipet só
- Mazsola és kandírozott gyümölcsök ízlés szerint
- 1 citrom reszelt héja
Olasz húsvéti kalács elkészítése
1. Tegyük a kandírozott gyümölcsöket egy tálba, öntsük rá a likőrt és tegyük félre.
2. Tegyük az élesztőt egy tálba és keverjük el a tejjel. Folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá először a tojásokat, utána az olvasztott vajat, a cukrot, végül a liszt felét. Egy nyúlósabb keveréket kell kapnunk.
3. Adjuk hozzá a sót, a kandírozott gyümölcsöket, citromhéjat, majd keverjük egyenletesre. Utána menjen bele a liszt második fele.
4. Gyúrjuk egyenletesre, majd amikor egy ruganyos tésztát kaptunk, tegyük félre 5 órára kelni.
5. Ezután tegyük át a kivajazott sütőformába és meleg helyen hagyjuk újabb 2 órát kelni.
6. Kenjük meg a tetejét vízzel, majd 175 fokon, először alsó rácson tegyük be nagyjából 30 percre sülni.
7. Amikor letelt a 30 perc, tegyünk a tetejére sütőpapírt, hogy nem égjen meg.
8. 22 perc után vegyük ki a sütőből és várjuk meg, míg teljesen ki nem hűl.
9. Tálalhatjuk pőrén is, de ha igazán különleges élményre vágyunk, cukormázzal és tortadarával díszíthetjük.
Az olasz húsvéti ételek esszenciája
A család fontossága, évezredes tradíciók, különleges ízek keverednek az olasz húsvéti szokásokban, mely talán az ételekben érhető a legjobban tetten. Ugyan elsőre időigényesnek tűnhetnek ezek a receptek, ám megéri a munkát, hisz igazán egyedi aromákkal kápráztatja el az ízlelőbimbókat. Ráadásul ha a kelési időt kivonjuk a képletből, máris nem tűnnek olyan félelmetesnek.
