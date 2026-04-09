2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Kerülték egymást a vörös szőnyegen: kiderült, miért van rosszban Zendaya és Sydney Sweeney

hollywood eufória Sydney Sweeney Zendaya
Virág Emília
2026.04.09.
Látványosan kerülte egymást Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória harmadik évadának los angelesi premierjén. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, mi lehet ennek az oka, és most úgy tűnik, fény derült a titokra.

Bennfentesek szerint Zendaya és Sydney Sweeney már régen nincsenek jóban, és ez a forgatások alatt is érezhető volt. A stáb állítólag tudatosan törekedett arra, hogy minimalizálják a közös jeleneteket: el akarták kerülni a kínos helyzeteket.

Sydney Sweeney és Zendaya már nincsenek jóban: 2022-ben, az Eufória premierjén még együtt pózoltak
Forrás: Getty Images

Az Euphoria harmadik évadának premierje: 

  • Az Eufória sorozat új évada április 12-én debütál az HBO streaming platformján.
  • A premiert április 7-én tartották Los Angelesben.

Zendaya és Sydney Sweeney Tom Holland miatt vesztek össze

Az Eufória harmadik évadának premierjén mindenkinek feltűnt, hogy a sorozat két legismertebb arca, Zendaya és Sydney Sweeney gyakorlatilag elkerülte egymást. Külön érkeztek, nem pózoltak együtt, egymásra sem néztek.

A The Sun által idézett forrás szerint ez nem véletlen. „A producerek is tudják, hogy nem jönnek ki jól egymással. Már régóta feszültség van közöttük, és a harmadik évad forgatása alatt alig találkoztak”állította a bennfentes. Hozzátette, hogy a sajtóeseményeken is szigorúan ügyelnek arra, hogy a két színésznő interakcióit a minimumra csökkentsék, és az újságírók sem tehetnek fel kérdéseket a viszonyukról.

A pletykák szerint a konfliktus egyik forrása Zendaya párja, Tom Holland lehet. A forrás azt állította, hogy Sydney Sweeney korábban közeledni próbált a színészhez, ami nem tetszett Zendayának. „Nyílt titok volt, hogy Sydney odavolt Tomért, és flörtölt vele, amikor a forgatásra látogatott” – mondta a bennfentes. Zendaya és Tom Holland – akik a Pókember-filmek forgatásán szerettek egymásba – a hírek szerint már össze is házasodtak, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Egy másik bennfentes szerint a helyzet nem is fog rendeződni a közeljövőben. „Valószínűleg mindketten megkönnyebbülnek majd, ha véget ér a sorozat, és külön utakon folytathatják. De Hollywoodban még évtizedekig jelen lesznek mindketten, így ez a rivalizálás valószínűleg nem szűnik meg” – fogalmazott.

Diana hercené örökségéből akar pénzt csinálni Meghan Markle: lekoppintaná néhai anyósa stílusát

Meghan Markle állítólag saját divatmárkájának elindításán dolgozik, és ehhez Diana hercegné stílusából merít inspirációt. A hírek szerint Harry herceg felesége a néhai anyósának időtlen stílusának meghatározó jegyeit ültetné át egy modern, kereskedelmi szempontból is működőképes kollekcióba.

Újabb fordulat a Beckham-drámában: Brooklyn Beckham harcba száll a saját nevéért

Brooklyn Beckham állítólag jogi lépéseket fontolgat, hogy visszaszerezze a saját nevéhez fűződő jogokat. A háttérben a már egy éve húzódó családi konfliktus áll, béke helyett pedig úgy tűnik, pereskedésre készülhetnek az érintettek.

Felfoghatatlan tragédia: 35 évesen meghalt a Trónok harca színésze

35 éves korában elhunyt Michael Patrick, akit többek között a Trónok harca egyik epizódjából ismerhettek a nézők. A fiatal színész éveken át küzdött egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel, mely végül legyőzte.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
