Kerülték egymást a vörös szőnyegen: kiderült, miért van rosszban Zendaya és Sydney Sweeney

Bennfentesek szerint Zendaya és Sydney Sweeney már régen nincsenek jóban, és ez a forgatások alatt is érezhető volt. A stáb állítólag tudatosan törekedett arra, hogy minimalizálják a közös jeleneteket: el akarták kerülni a kínos helyzeteket.

Sydney Sweeney és Zendaya már nincsenek jóban: 2022-ben, az Eufória premierjén még együtt pózoltak

Az Euphoria harmadik évadának premierje: Az Eufória sorozat új évada április 12-én debütál az HBO streaming platformján.

A premiert április 7-én tartották Los Angelesben.

Zendaya és Sydney Sweeney Tom Holland miatt vesztek össze

Az Eufória harmadik évadának premierjén mindenkinek feltűnt, hogy a sorozat két legismertebb arca, Zendaya és Sydney Sweeney gyakorlatilag elkerülte egymást. Külön érkeztek, nem pózoltak együtt, egymásra sem néztek.

A The Sun által idézett forrás szerint ez nem véletlen. „A producerek is tudják, hogy nem jönnek ki jól egymással. Már régóta feszültség van közöttük, és a harmadik évad forgatása alatt alig találkoztak” – állította a bennfentes. Hozzátette, hogy a sajtóeseményeken is szigorúan ügyelnek arra, hogy a két színésznő interakcióit a minimumra csökkentsék, és az újságírók sem tehetnek fel kérdéseket a viszonyukról.

A pletykák szerint a konfliktus egyik forrása Zendaya párja, Tom Holland lehet. A forrás azt állította, hogy Sydney Sweeney korábban közeledni próbált a színészhez, ami nem tetszett Zendayának. „Nyílt titok volt, hogy Sydney odavolt Tomért, és flörtölt vele, amikor a forgatásra látogatott” – mondta a bennfentes. Zendaya és Tom Holland – akik a Pókember-filmek forgatásán szerettek egymásba – a hírek szerint már össze is házasodtak, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Egy másik bennfentes szerint a helyzet nem is fog rendeződni a közeljövőben. „Valószínűleg mindketten megkönnyebbülnek majd, ha véget ér a sorozat, és külön utakon folytathatják. De Hollywoodban még évtizedekig jelen lesznek mindketten, így ez a rivalizálás valószínűleg nem szűnik meg” – fogalmazott.

