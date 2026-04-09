Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
kék bolygó

David Attenborough filmjei már sosem lesznek olyanok, mint voltak: meghalt a tudós legendás operatőre, Doug Allen

Virág Emília
2026.04.09.
74 éves korában elhunyt Doug Allen, a világ egyik legismertebb természetfilmes operatőre, aki évtizedeken át dolgozott együtt David Attenborough-val. A számtalan díjjal jutalmazott szakember egy nepáli túra közben vesztette életét. Halála megrázta a filmes szakmát.

Doug Allen neve olyan ikonikus BBC-sorozatokhoz kötődik, mint a Bolygónk, a Föld, A fagy birodalma vagy A kék bolygó. Munkássága generációk számára tette kézzelfoghatóvá a természet csodáit, szakértelmével új szintre emelte a dokumentumfilmes képi világot.

Doug Allen, David Attenborough operatőre meghalt
Forrás: Youtube

Doug Allen, David Attenborough operatőre 2026. április 8-án hunyt el Nepálban, amikor egy közeli barátjával túrázott a hegyekben. Halálhírét a menedzsmentje erősítette meg. A közlemény kiemelte: Allen a természetfilm-készítés egyik úttörője volt, aki pályafutása során a bolygónk leglenyűgözőbb helyeit és történéseit örökítette meg. Olyan vizuális örökséget hagyott maga után, amelyhez hasonlót csak kevesen tudhatnak magukénak, és amely közelebb hozta az emberekhez a Föld szépségét és sérülékenységét.

A szakember hosszú éveken át dolgozott együtt Sir David Attenborough-val, a BBC legendás természetfilmeseivel készített produkciói világszerte milliókat nyűgöztek le. A Bolygónk, a Föld,  A fagy birodalma vagy A kék bolygó című sorozatok képi világa nem lett volna ilyen lenyűgöző Doug Allen munkája nélkül.

Doug Allen és David Attenborough: egy véletlennek köszönhetik, hogy találkoztak

Allen pályája egy véletlen találkozással indult el. Elmondása szerint 1981-ben futott össze David Attenborough-val, aki egy kisebb stábbal érkezett a táborukba. Néhány napig segített nekik, és ez az élmény alapjaiban változtatta meg az életét. Később úgy emlékezett vissza: amikor meglátta a kameramant munka közben, rájött, hogy pontosan azt csinálja, amit ő maga is szeretne. Tehetsége és kitartása hamar meghozta gyümölcsét: Allen pályafutása során nyolc Emmy-díjat, öt BAFTA-díjat és öt Wildscreen Panda-díjat nyert, ezzel a természetfilmes szakma egyik legtöbbre tartott alakjává vált. 2024-ben a műsorszolgáltatás és a környezettudatosság terén végzett munkájáért OBE-kitüntetésben részesült.

Halála után kollégák, barátok és rajongók sora búcsúzik tőle világszerte. A szakma olyan alkotót veszített el, aki nemcsak dokumentálta a természetet, hanem új módon láttatta meg azt az emberekkel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
