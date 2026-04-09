David Attenborough filmjei már sosem lesznek olyanok, mint voltak: meghalt a tudós legendás operatőre, Doug Allen

Doug Allen neve olyan ikonikus BBC-sorozatokhoz kötődik, mint a Bolygónk, a Föld, A fagy birodalma vagy A kék bolygó. Munkássága generációk számára tette kézzelfoghatóvá a természet csodáit, szakértelmével új szintre emelte a dokumentumfilmes képi világot.

Doug Allen, David Attenborough operatőre meghalt

Doug Allen, David Attenborough operatőre 2026. április 8-án hunyt el Nepálban, amikor egy közeli barátjával túrázott a hegyekben. Halálhírét a menedzsmentje erősítette meg. A közlemény kiemelte: Allen a természetfilm-készítés egyik úttörője volt, aki pályafutása során a bolygónk leglenyűgözőbb helyeit és történéseit örökítette meg. Olyan vizuális örökséget hagyott maga után, amelyhez hasonlót csak kevesen tudhatnak magukénak, és amely közelebb hozta az emberekhez a Föld szépségét és sérülékenységét.

A szakember hosszú éveken át dolgozott együtt Sir David Attenborough-val, a BBC legendás természetfilmeseivel készített produkciói világszerte milliókat nyűgöztek le. A Bolygónk, a Föld, A fagy birodalma vagy A kék bolygó című sorozatok képi világa nem lett volna ilyen lenyűgöző Doug Allen munkája nélkül.

Doug Allen és David Attenborough: egy véletlennek köszönhetik, hogy találkoztak

Allen pályája egy véletlen találkozással indult el. Elmondása szerint 1981-ben futott össze David Attenborough-val, aki egy kisebb stábbal érkezett a táborukba. Néhány napig segített nekik, és ez az élmény alapjaiban változtatta meg az életét. Később úgy emlékezett vissza: amikor meglátta a kameramant munka közben, rájött, hogy pontosan azt csinálja, amit ő maga is szeretne. Tehetsége és kitartása hamar meghozta gyümölcsét: Allen pályafutása során nyolc Emmy-díjat, öt BAFTA-díjat és öt Wildscreen Panda-díjat nyert, ezzel a természetfilmes szakma egyik legtöbbre tartott alakjává vált. 2024-ben a műsorszolgáltatás és a környezettudatosság terén végzett munkájáért OBE-kitüntetésben részesült.

Halála után kollégák, barátok és rajongók sora búcsúzik tőle világszerte. A szakma olyan alkotót veszített el, aki nemcsak dokumentálta a természetet, hanem új módon láttatta meg azt az emberekkel.