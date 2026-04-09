Ismét egy legenda távozott: meghalt A Pál utcai fiúk és a Winnetou-filmek sztárja, Mario Adorf

Mario Adorf halálhírét menedzsere erősítette meg. Azt közölte, a színész rövid betegség után, békésen hunyt el párizsi otthonában április 8-án. Adorf nem sokkal a halála előtt még üzent közönségének, háláját fejezte ki az évtizedeken át tartó szeretetért.

Meghalt Mario Adorf

Forrás: German Select

Mario Adorf nemzetközi karriert épített, de mindig hű maradt hazájához, „mayeni fiúnak” tartotta magát. Pályája több mint fél évszázadon át ívelt, és ezalatt a legkülönfélébb szerepekben bizonyított, a kegyetlen gonoszoktól a melegszívű úriemberekig sokféle karatert játszott.

Mario Adorf nehéz gyerekkor után lett világsztár

1930. szeptember 8-án született Zürichben, egy német anya és egy olasz apa kapcsolatából, házasságon kívül. Édesanyja, Alice Adorf Olaszországban dolgozott, ám a gyermekét Svájcban hozta világra. Nem sokkal később kiutasították őket az országból, így a németországi Mayenbe költöztek. Az asszonynak anyagi gondjai voltak, így a kisfiút egy ideig egyházi gyermekotthonban nevelték. A második világháború kitörésekor visszakerült édesanyjához, ám nem sikerült ismét közelkerülniük egymáshoz. „A kapcsolatunk érzelemmentes volt… csak a sorsközösségünk volt közös” – mondta a színész egy korábbi interjúban.

Fiatalkorában Mario Adorf szó szerint a túlélésért küzdött. Bokszolni tanult, hogy meg tudja védeni magát. Tanulmányait a mainzi egyetemen folytatta, ahol többek között filozófiát, pszichológiát és irodalmat hallgatott, és közben egyre inkább a színház felé fordult. Később Zürichben dolgozott statisztaként és rendezőasszisztensként, majd a müncheni Otto-Falckenberg Színművészeti Iskolában képezte tovább magát. Első komoly színházi szerződését a Münchner Kammerspiele társulatánál kapta, majd hamarosan a filmvilág is felfigyelt rá. Az áttörést 1957-ben érte el Robert Siodmak Nachts wenn der Teufel kam (Éjjel, amikor az ördög jött) című filmjében nyújtott alakításával, amelyért Német Filmdíjat kapott. Karrierje kezdetén gyakran osztották rá a negatív karaktereket, ami hosszú időre meghatározta a róla kialakult képet. A Winnetou-filmekben alakított Santer karakterével ikonikus gonosszá vált.