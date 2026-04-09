Ismét egy legenda távozott: meghalt A Pál utcai fiúk és a Winnetou-filmek sztárja, Mario Adorf

Mario Adorf halálhírét menedzsere erősítette meg. Azt közölte, a színész rövid betegség után, békésen hunyt el párizsi otthonában április 8-án. Adorf nem sokkal a halála előtt még üzent közönségének, háláját fejezte ki az évtizedeken át tartó szeretetért.
Mario Adorf nemzetközi karriert épített, de mindig hű maradt hazájához, „mayeni fiúnak” tartotta magát. Pályája több mint fél évszázadon át ívelt, és ezalatt a legkülönfélébb szerepekben bizonyított, a kegyetlen gonoszoktól a melegszívű úriemberekig sokféle karatert játszott.
Mario Adorf nehéz gyerekkor után lett világsztár
1930. szeptember 8-án született Zürichben, egy német anya és egy olasz apa kapcsolatából, házasságon kívül. Édesanyja, Alice Adorf Olaszországban dolgozott, ám a gyermekét Svájcban hozta világra. Nem sokkal később kiutasították őket az országból, így a németországi Mayenbe költöztek. Az asszonynak anyagi gondjai voltak, így a kisfiút egy ideig egyházi gyermekotthonban nevelték. A második világháború kitörésekor visszakerült édesanyjához, ám nem sikerült ismét közelkerülniük egymáshoz. „A kapcsolatunk érzelemmentes volt… csak a sorsközösségünk volt közös” – mondta a színész egy korábbi interjúban.
Fiatalkorában Mario Adorf szó szerint a túlélésért küzdött. Bokszolni tanult, hogy meg tudja védeni magát. Tanulmányait a mainzi egyetemen folytatta, ahol többek között filozófiát, pszichológiát és irodalmat hallgatott, és közben egyre inkább a színház felé fordult. Később Zürichben dolgozott statisztaként és rendezőasszisztensként, majd a müncheni Otto-Falckenberg Színművészeti Iskolában képezte tovább magát. Első komoly színházi szerződését a Münchner Kammerspiele társulatánál kapta, majd hamarosan a filmvilág is felfigyelt rá. Az áttörést 1957-ben érte el Robert Siodmak Nachts wenn der Teufel kam (Éjjel, amikor az ördög jött) című filmjében nyújtott alakításával, amelyért Német Filmdíjat kapott. Karrierje kezdetén gyakran osztották rá a negatív karaktereket, ami hosszú időre meghatározta a róla kialakult képet. A Winnetou-filmekben alakított Santer karakterével ikonikus gonosszá vált.
Mario Adorf a magyar közönség számára is ismerős lehetett: az egyik legemlékezetesebb alakítását Luigi Magni Legyetek jók, ha tudtok című filmjében nyújtotta, ahol V. Szixtusz pápát formálta meg. Szerepelt a Fantaghiro, a harcos hercegnő című sorozatban, valamint A Pál utcai fiúk 2003-as olasz–magyar koprodukciós minisorozatában is, ahol Janót, a grund őrét alakította.
Adorf mindig hangsúlyozta, hogy számára a színészet nem munka, hanem szenvedély. „Sok munka van benne, de soha nem éreztem annak, mert szerettem csinálni” – mondta. Hálával tekintett vissza pályájára, különösen azért, mert sok kollégájával ellentétben hosszú ideig számítottak rá a szakmában.
A színész második feleségét, Monique Faye-t és lányát, Stella Maria Adorfot hagyta hátra. Élete utolsó éveiben München, Párizs és Saint-Tropez között osztotta meg idejét. Mario Adorf halálával egy olyan színésznemzedék egyik utolsó nagy alakja távozott, aki évtizedeken át formálta az európai film arculatát.
