2026. ápr. 9., csütörtök

Itt a legbetegebb szuperhőssorozat utolsó évada – Ezt látnod kell a The Boys 5. évada előtt

Simon Benedek
2026.04.09.
Április 9-től elérhető az Amazon Prime-on a világ legbetegebb szuperhőssorozatának utolsó évada. A The Boys 5. évadának egyelőre az első két része streamelhető az Amazonon. Mutatjuk, mely részeket nézd meg mielőtt nekilátsz!

The Boys című sorozat 2019 óta fut töretlen népszerűséggel az Amazon Prime-on. A széria szakított a szuperhősök jóságos mítoszával, és helyette egy sötét humorú, szatirikus és sokszor kegyetlen szuperhőssorozatot alkotott. A történet egy olyan világban játszódik, ahol a szuperhősök korrupt celebek, gátlástalanok és gonoszak. Április 9. óta streamelhető a The Boys utolsó évada, de van néhány rész, amit előtte muszáj újranézned. 

A The Boys című sorozat 5. évadában végre pont kerülhet a főgonosz, Hazafi és az ellene harcoló Fiúk történetére. 
  • A The Boys az elmúlt évek legbetegebb sorozata lett.
  • Sokszor kegyetlen, véres és gátlástalan.
  • Az utolsó évad április 9-e óta elérhető az Amazonon.
  • Ezeket a részeket mindenképp nézd meg előtte!

A világ legbetegebb sorozata lett a The Boys

Brutális, provokatív és sokkoló. De realisztikus? Így írható le legjobban The Boys című szuperhőssorozat, amely az elmúlt évek egyik legőrültebb szériája lett, és ami most az utolsó évadához érkezett. Ha nincs időd újranézni minden részt a nagy finálé előtt, akkor most mutatunk néhány kulcsepizódot, amit mindenképp érdemes látnod, mielőtt elkezded a The Boys utolsó évadát.

3. évad, 6. rész

Ez az epizód a botrányos, sokkoló jeleneteiről is híres, de valójában kulcsfontosságú a történet szempontjából. Itt látjuk először, hogy Homelander, azaz Hazafi nem legyőzhetetlen: Katonasrác, valamint az ideiglenes képességeket szerző Butcher és Hughie is komoly fenyegetést jelentenek számára. Ezen a ponton már visszafordíthatatlanul készül a nagy összecsapás a Fiúk és Hazafi között, amely a végső évadban csúcsosodik ki: a kérdés már nem az, hogy meg lehet-e állítani Hazafit, hanem az, hogy milyen áron.

4. évad 8. rész

Ha csak egy részt nézel meg, akkor ez legyen az. A negyedik évad lezárása konkrétan rávezet az utolsó szezon eseményeire: Hazafi gyakorlatilag elszabadul, miközben a Fiúkat elfogják. Butcher időközben megszerzi a szuperhősöket kiirtani képes vírust, de saját viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Ez a rész alapoz meg a végső finálénak!

Gen V – 2. évad, 8. rész

Sokan kihagyják, pedig hiba, ugyanis ez a spin-off sorozat közvetlenül kapcsolódik a The Boys történetéhez, sőt nagyon fontos információkat ad a szupikra halálos vírus eredetéről, valamint a szuperhősök elleni harc végső fázisáról. Várhatóan a Gen V főszereplői is feltűnnek a fősorozat fináléjában, így már csak ezért is kötelező megnézned ezt a részt!

Erről szól a The Boys 5. évada

Hazafi már egyeduralkodóként vezeti az Egyesült Államokat, amelynek ugyan még van választott elnöke, de ő csak a világ legerősebb szuperhősének utasításait hajtja végre. A hatalom azonban nem minden: Hazafit továbbra sem szeretik az emberek, sőt még mindig vannak, akik szembe mernek vele szállni: a Fiúk nem adják fel a harcot és mindennél nagyobb elánnal szállnak szembe a főgonosszal. A The Boys 5. évada 2026. április 9-én indult az Amazon Prime Video felületén, rögtön két epizóddal. Az új részek hetente érkeznek, az évadfinálé pedig 2026. május 20-án válik elérhetővé.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
