Itt a legbetegebb szuperhőssorozat utolsó évada – Ezt látnod kell a The Boys 5. évada előtt

The Boys című sorozat 2019 óta fut töretlen népszerűséggel az Amazon Prime-on. A széria szakított a szuperhősök jóságos mítoszával, és helyette egy sötét humorú, szatirikus és sokszor kegyetlen szuperhőssorozatot alkotott. A történet egy olyan világban játszódik, ahol a szuperhősök korrupt celebek, gátlástalanok és gonoszak. Április 9. óta streamelhető a The Boys utolsó évada, de van néhány rész, amit előtte muszáj újranézned.

Brutális, provokatív és sokkoló. De realisztikus? Így írható le legjobban The Boys című szuperhőssorozat, amely az elmúlt évek egyik legőrültebb szériája lett, és ami most az utolsó évadához érkezett. Ha nincs időd újranézni minden részt a nagy finálé előtt, akkor most mutatunk néhány kulcsepizódot, amit mindenképp érdemes látnod, mielőtt elkezded a The Boys utolsó évadát.

3. évad, 6. rész

Ez az epizód a botrányos, sokkoló jeleneteiről is híres, de valójában kulcsfontosságú a történet szempontjából. Itt látjuk először, hogy Homelander, azaz Hazafi nem legyőzhetetlen: Katonasrác, valamint az ideiglenes képességeket szerző Butcher és Hughie is komoly fenyegetést jelentenek számára. Ezen a ponton már visszafordíthatatlanul készül a nagy összecsapás a Fiúk és Hazafi között, amely a végső évadban csúcsosodik ki: a kérdés már nem az, hogy meg lehet-e állítani Hazafit, hanem az, hogy milyen áron.

4. évad 8. rész

Ha csak egy részt nézel meg, akkor ez legyen az. A negyedik évad lezárása konkrétan rávezet az utolsó szezon eseményeire: Hazafi gyakorlatilag elszabadul, miközben a Fiúkat elfogják. Butcher időközben megszerzi a szuperhősöket kiirtani képes vírust, de saját viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Ez a rész alapoz meg a végső finálénak!

Gen V – 2. évad, 8. rész

Sokan kihagyják, pedig hiba, ugyanis ez a spin-off sorozat közvetlenül kapcsolódik a The Boys történetéhez, sőt nagyon fontos információkat ad a szupikra halálos vírus eredetéről, valamint a szuperhősök elleni harc végső fázisáról. Várhatóan a Gen V főszereplői is feltűnnek a fősorozat fináléjában, így már csak ezért is kötelező megnézned ezt a részt!