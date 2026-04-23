Vége a szenvedésnek! Szinte lepereg a zsír a sütőről ezzel a filléres konyhai alapanyaggal

A ráégett zsír és a kellemetlen szagok miatt sokan az utolsó pillanatig halogatják ezt a feladatot. Pedig a sütő takarítása nem kell, hogy fárasztó legyen: egy egyszerű konyhai alapanyag segíthet fellazítani a szennyeződéseket, így kevesebb munkával érhetsz el látványos eredményt.

A sütő takarítása szódabikarbónával jóval egyszerűbb, mint a hosszas súrolás.

Így lesz könnyebb a sütő takarítása egyetlen filléres konyhai alapanyaggal

A sütő takarítása sok nő számára a házimunka egyik legkevésbé szeretett része. A ráégett zsír, a makacs foltok és a kellemetlen szagok miatt sokan addig halogatják, amíg már szinte lehetetlennek tűnik a feladat. Pedig létezik egy egyszerű, pénztárcabarát módszer, amellyel komoly vegyszerek és hosszas sikálás nélkül is ragyogóvá varázsolhatod a sütődet, ráadásul úgy, hogy közben a derekad sem sajdul meg.

A titok nem más, mint a jól ismert szódabikarbóna, amely szinte minden konyhában ott lapul a polcon. Ez az apró csodaszer nemcsak szagtalanít, hanem fellazítja a zsíros, odaégett szennyeződéseket is, így neked már alig marad dolgod.

Így készítsd el a tisztítópasztát

Egy kisebb tálban keverj össze:

4–5 evőkanál szódabikarbónát

annyi vizet, hogy sűrű, kenhető pasztát kapj

opcionálisan 1 evőkanál sót, ami fokozza a tisztító hatást

Az így kapott masszát kend fel a sütő belső falára, az üvegajtóra és azokra a részekre, ahol a legmakacsabb a szennyeződés. Nem kell erősen dörzsölni, elég egy szivaccsal vagy puha kendővel egyenletesen eloszlatni.

A munka nehezét a paszta végzi el

Miután felkented, hagyd hatni legalább 30–40 percig, erősen szennyezett sütő esetén akár egy teljes éjszakán át. Ez idő alatt a szódabikarbóna fellazítja a ráégett ételmaradékokat és a zsíros lerakódásokat.

Amikor letelt az idő, egyszerűen töröld át a felületet egy nedves mikroszálas kendővel. Meglepődsz majd, milyen könnyedén lejön az a szennyeződés, amit korábban hosszú percekig kellett volna súrolni.

Az utolsó simítás a ragyogásért

Ha igazán csillogó végeredményt szeretnél, keverj össze:

fél pohár vizet

fél pohár ecetet

Ezzel töröld át még egyszer a sütő belsejét. Az ecet eltávolítja a maradék pasztát, fertőtlenít, és gyönyörű fényt ad a felületnek. Ráadásul a kellemetlen szagokat is semlegesíti.