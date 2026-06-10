Ne sós vízben főzd a tésztát! Egyetlen trükk, és sokkal finomabb lesz

A legtöbben ugyanúgy készítik a tésztát, pedig létezik egy egyszerű módszer, amely sokkal gazdagabb ízt adhat neki. A tésztafőzés során nem csak a szósz számít: már a főzőlé megválasztása is látványosan befolyásolhatja a végeredményt.

A tésztafőzés művészete egyetlen apróságon alapul.

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Az alaplé intenzívebb ízt adhat a tésztának már főzés közben.

Sokan a sima víz helyett csirke- vagy zöldségalaplevet használnak.

A főzőlé később szószokhoz és levesekhez is felhasználható.

Tésztafőzés új szinten: ettől a trükktől sokkal finomabb lesz

A legtöbben automatikusan sós, forrásban lévő vízbe dobják a pennét. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a legtöbben rosszul főzik a tésztát. Egyre többen esküsznek egy olyan konyhai trükkre, amely teljesen új szintre emelheti az ízét.

A titok nem más, mint az alaplé.

A tészta az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban készített étel, de sokan panaszkodnak arra, hogy önmagában kissé jellegtelen lehet. A szakácsok szerint azonban elég egyetlen változtatás ahhoz, hogy sokkal gazdagabb, intenzívebb ízvilágot kapjunk.

Elfelejtheted a sima, sós vizet

A módszer lényege, hogy a tésztát nem vízben, hanem csirke-, marha- vagy zöldségalaplében főzik meg. Így a tészta már főzés közben magába szívja az ízeket, nem csak a rákerülő szószból kap aromát. A trükköt számos házi szakács is kipróbálta, és sokan azt állítják, hogy az eredmény meglepően finom. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy ezután soha többé nem készít tésztát sima vízben.

A sztárséf is így csinálja

A világhírű séf, Marco Pierre White szintén alkalmazza a módszert. Egy receptjében zöldségleveskockával ízesített vizet használ a spagetti elkészítéséhez, mert szerinte így sokkal gazdagabb lesz a végeredmény.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a főzőlevet nem érdemes kiönteni, mert kiváló alap lehet levesekhez, szószokhoz vagy más ételekhez.

Így készül az extra ízletes tészta

A módszer egyszerű: forraljunk fel alaplevet, majd tegyük bele a száraz tésztát. Főzés közben időnként kevergessük meg, hogy ne ragadjon le. Ha szükséges, kevés extra alaplevet vagy vizet is adhatunk hozzá. A még krémesebb végeredmény érdekében sokan egy kevés vajat vagy tejszínt is kevernek hozzá. A végén pedig jöhet a reszelt parmezán és a friss fűszernövények.