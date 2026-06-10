Egy zempléni faluból, üres zsebekkel érkezett Amerikába: így teremtette meg Hollywoodot Adolf Zukor

Manapság, ha valaki meghallja a Paramount Pictures nevét, valószínűleg a híres hegycsúcsos logó, a kasszasiker filmek vagy Hollywood aranykora jut eszébe. Kevesen tudják azonban, hogy a világ egyik legismertebb filmstúdiójának alapítója egy magyar származású fiú volt, aki egy apró zempléni faluból indult, és végül örökre megváltoztatta a filmipart. Ő Adolf Zukor (Cukor Adolf) aki gyökeresen megváltoztatta a magyar és külföldi filmgyártást.

Adolf Zukor 1976-ban halt meg.

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A magyar férfi, aki meghódította Hollywoodot: 50 éve halt meg Adolf Zukor, a Paramount Pictures alapítója Adolf Zukor magyar származású producer volt, a Paramount Pictures alapítója.

Úttörő szerepet játszott a modern hollywoodi filmipar kialakításában.

50 évvel ezelőtt, 1976-ban hunyt el, de öröksége ma is meghatározza a mozi világát.

Adolf Zukor 1873. január 7-én született Ricsén, az akkori Magyar Királyság területén. Gyermekkorát szörnyű tragédiák árnyékolták be. Már fiatalon elveszítette mindkét szülőjét, így árvaként nőtt fel. Épp úgy, ahogy sok hozzá hasonló fiatal, a jobb élet reményében emigrált Amerikába.

Mindössze tizenhat éves volt, amikor néhány dollárral a zsebében megérkezett az Egyesült Államokba.

Az amerikai álom azonban nem várta tárt karokkal

Zukor kezdetben szűcstanoncként dolgozott, majd fokozatosan építette fel saját vállalkozásait. Már fiatalon felismerte, hogy a szórakoztatóiparban óriási lehetőségek rejlenek. Először a penny arcade-ok (webképregények) , majd a mozgóképek világa kezdte el érdekelni. Viszont a 20. század elején a film még korántsem számított olyan hatalmas üzletnek, amilyennek ma ismerjük. A legtöbb mozgókép néhány perces volt, és sokan nem hitték, hogy a közönség hosszabb filmekre is kíváncsi lenne.

Zukor viszont másképp gondolta.

1912-ben bemutatta az akkoriban rendkívül hosszúnak számító „A királynő Erzsébet” című filmet, amelyben a világhírű Sarah Bernhardt játszotta a főszerepet. A siker bebizonyította, hogy a nézők hajlandók hosszabb, történetközpontú alkotásokért is fizetni.

Ez a felismerés gyakorlatilag új korszakot nyitott a filmgyártásban

Zukor nemcsak a hosszú játékfilmek jövőjét látta meg, hanem azt is, hogy a filmipart érdemes egy kézben összefogni. Úttörő módon egyesítette a filmgyártást, a forgalmazást és a mozik működtetését. Ez a modell később a hollywoodi stúdiórendszer alapjává vált.