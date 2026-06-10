Egy zempléni faluból, üres zsebekkel érkezett Amerikába: így teremtette meg Hollywoodot Adolf Zukor

Manapság, ha valaki meghallja a Paramount Pictures nevét, valószínűleg a híres hegycsúcsos logó, a kasszasiker filmek vagy Hollywood aranykora jut eszébe. Kevesen tudják azonban, hogy a világ egyik legismertebb filmstúdiójának alapítója egy magyar származású fiú volt, aki egy apró zempléni faluból indult, és végül örökre megváltoztatta a filmipart. Ő Adolf Zukor (Cukor Adolf) aki gyökeresen megváltoztatta a magyar és külföldi filmgyártást.
A magyar férfi, aki meghódította Hollywoodot: 50 éve halt meg Adolf Zukor, a Paramount Pictures alapítója
- Adolf Zukor magyar származású producer volt, a Paramount Pictures alapítója.
- Úttörő szerepet játszott a modern hollywoodi filmipar kialakításában.
- 50 évvel ezelőtt, 1976-ban hunyt el, de öröksége ma is meghatározza a mozi világát.
Adolf Zukor 1873. január 7-én született Ricsén, az akkori Magyar Királyság területén. Gyermekkorát szörnyű tragédiák árnyékolták be. Már fiatalon elveszítette mindkét szülőjét, így árvaként nőtt fel. Épp úgy, ahogy sok hozzá hasonló fiatal, a jobb élet reményében emigrált Amerikába.
Mindössze tizenhat éves volt, amikor néhány dollárral a zsebében megérkezett az Egyesült Államokba.
Az amerikai álom azonban nem várta tárt karokkal
Zukor kezdetben szűcstanoncként dolgozott, majd fokozatosan építette fel saját vállalkozásait. Már fiatalon felismerte, hogy a szórakoztatóiparban óriási lehetőségek rejlenek. Először a penny arcade-ok (webképregények) , majd a mozgóképek világa kezdte el érdekelni. Viszont a 20. század elején a film még korántsem számított olyan hatalmas üzletnek, amilyennek ma ismerjük. A legtöbb mozgókép néhány perces volt, és sokan nem hitték, hogy a közönség hosszabb filmekre is kíváncsi lenne.
Zukor viszont másképp gondolta.
1912-ben bemutatta az akkoriban rendkívül hosszúnak számító „A királynő Erzsébet” című filmet, amelyben a világhírű Sarah Bernhardt játszotta a főszerepet. A siker bebizonyította, hogy a nézők hajlandók hosszabb, történetközpontú alkotásokért is fizetni.
Ez a felismerés gyakorlatilag új korszakot nyitott a filmgyártásban
Zukor nemcsak a hosszú játékfilmek jövőjét látta meg, hanem azt is, hogy a filmipart érdemes egy kézben összefogni. Úttörő módon egyesítette a filmgyártást, a forgalmazást és a mozik működtetését. Ez a modell később a hollywoodi stúdiórendszer alapjává vált.
Az általa létrehozott vállalatból nőtt ki a Paramount Pictures, amely olyan legendás sztárokat tett világhírűvé, mint Gloria Swanson, Rudolph Valentino vagy Mae West. Zukor felismerte a sztárrendszer erejét is: tudta, hogy a nézők nemcsak filmeket, hanem kedvenceket akarnak látni a vásznon.
A producer elképesztő karriert futott be
Több mint fél évszázadon át ő maradt a filmipar egyik legfontosabb alakja, és még időskorában is aktívan részt vett a Paramount működésében. Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük tiszteletbeli Oscar-díjjal is. Adolph Zukor
1976. június 10-én hunyt el, 103 éves korában, pontosan 50 éve.
Élete önmagában is olyan történet, amely megérne egy hollywoodi filmet: egy árva magyar fiú, aki kitartással, üzleti érzékkel és merész vízióval a világ egyik legnagyobb szórakoztatóipari birodalmát építette fel.
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