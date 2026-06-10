Sydney Sweeney megszólalt botrányos OnlyFans-szerepéről: egy mondattal tette helyre a kritikusokat

Sydney Sweeney Eufóriában játszott karaktere nagy botrányt kavart a sorozat legutóbbi évadában. Az HBO sorozata sokaknál kiverte a biztosítékot a túlságosan provokatív intim jelenetei miatt.

Sydney Sweeney karaktere, Cassie OnlyFans-modellként az Eufória című sorozatban.

Forrás: Northfoto

Az Eufória legutóbbi évada erős visszhangot váltott ki a nézők körében provokatív jelenetei miatt.

Sydney Sweeney Cassie nevű karaktere az OnlyFans-vonal miatt különösen sok kritikát kapott.

A rajongók egy része túlzónak és indokolatlannak tartotta az intim jeleneteket.

A színésznő most saját Instagramján reagált a kritikákra.

A rajongók kiakadtak Sydney Sweeney-re az Eufória 3. évada miatt

Az Eufória harmadik évadának második epizódja Sydney Sweeney karakterére, Cassie-re épül, aki egy olyan jelenetben tűnik fel, amely a nézők szerint minden eddiginél merészebb, ráadásul indokolatlanul öncélú is. A történet szerint Cassie felnőtt-, sőt, fétistartalmakon keresztül, OnlyFans-modellként próbál minél több pénzt gyűjteni, hogy finanszírozza Nate-tel (Jacob Elordi) tervezett fényűző esküvőjét. Néhány merész jelenet azonban sok nézőt sokkolt, többen úgy reagáltak, hogy nem számítottak arra, hogy Sydney Sweeney ilyen sokat fog mutatni.

A színésznő ezt másképp látja. Nemrég Sydney Sweeney reagált a nagy port kavart Eufória-sztorira, miután karaktere, Cassie Howard az OnlyFans világába került, ami miatt sokan megalázónak nevezték a harmadik évadban a hozzá fűződő jeleneteket – írja a Daily Mail. A színésznő egyértelművé tette, hogy a szerep nem tükrözi a saját értékrendjét, és a kritikákra mindössze ennyit reagált saját Instagram-oldalán:

„Ez csak színészkedés”

Az alkotók szerint semmit sem erőltettek rá a színészekre

A sorozat készítője, Sam Levinson szerint Sweeney végig partner volt a merész jelenetek kialakításában, és a forgatás során nem kerülte a karakter sötétebb, provokatívabb oldalát. A történetben Cassie érzelmi sérülékenysége és figyeleméhsége vezet az önpusztító döntésekhez, amit a készítők tudatos karakterívként építettek fel. A háttérben ugyanakkor szakértők már most figyelmeztetnek: a túlzottan szexualizált szerepek hosszú távon beskatulyázhatják Sydney Sweeney-t, ami a karrierjére is hatással lehet. A vita így nemcsak a sorozatról, hanem arról is szól, hogy meddig fér bele a provokatív ábrázolás Hollywoodban, és hol kezdődik a „túl sok”.