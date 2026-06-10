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A hosszú élet titka? Egy érsebész szerint ezen az egyszerű szokáson múlik, meddig élsz

123rf.com -
egészség szív és érrendszer hosszú élet titka hosszú élet mozgás
Tóth Hédi
2026.06.10.
A legegészségesebb időseknek meglepően hasonló napi rutinjuk van. A hosszú élet titka részben a rendszeres mozgás lehet, de itt nem a kemény edzésekre kell gondoli.
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Mit csinálnak másként azok, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek? Egy érsebész tapasztalatai szerint nem feltétlenül a különleges diéták vagy a kemény edzések jelentik a választ. A hosszú élet titka sokszor egy egyszerű, naponta ismételt szokásban rejlik.

A hosszú élet titka a napi mozgásban és a jó keringésben rejlik.
A hosszú élet titka a napi mozgásban és a jó keringésben rejlik.
Forrás:  123rf.com
  • A rendszeres mozgás segíthet megőrizni az erek rugalmasságát. 
  • Már napi 10–15 perc séta is támogathatja a keringést. 
  • A hosszú élet titka nem egy csodamódszer, hanem a következetesség. 

Mit árulnak el a 90 felettiek szokásai a hosszú élet titkáról?

Sokan úgy gondolják, hogy a hosszú élet titka kizárólag a jó génekben rejlik. Mások szerint a különleges diéták, a drága étrend-kiegészítők vagy a kemény edzések jelentik a megoldást. Egy érsebész azonban azt állítja: azok az emberek, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek, gyakran egy sokkal egyszerűbb közös szokással rendelkeznek.
A My Modern Met beszámolója szerint dr. Rema Malik érsebész éveken át figyelte páciensei állapotát, és egy érdekes mintázatra lett figyelmes. A legidősebb, mégis meglepően fitt betegek nem feltétlenül sportoltak intenzíven, és nem is követtek mindig szigorú étrendet. 

Egy dolog azonban szinte mindannyiukra igaz volt: napközben rendszeresen mozgásban tartották a testüket, és ezzel a vérkeringésüket is. 

A hosszú élet egyik kulcsa az erek állapotában rejtőzhet

Az öregedés egyik kevésbé látványos, mégis meghatározó folyamata az erek rugalmasságának fokozatos csökkenése. Az egészséges erek képesek tágulni és összehúzódni, így a vér akadálytalanul szállítja az oxigént és a tápanyagokat a szervezet minden pontjára.


Amikor azonban az érfalak merevebbé válnak, nőhet a magas vérnyomás, a szívbetegségek, valamint az érelmeszesedés kockázata. Az érsebész szerint a hosszú ideig tartó ülés és a mozgásszegény életmód különösen kedvezőtlen ebből a szempontból.
A szakember úgy fogalmaz, hogy az erek bizonyos értelemben hasonlóan viselkednek, mint az izmok: ha rendszeresen használjuk őket, tovább maradhatnak rugalmasak és hatékonyak.

A 90 felettiek meglepően egyszerű napi rutinja

Malik megfigyelése szerint a jó állapotban lévő idősek nem feltétlenül futnak maratont vagy töltenek órákat az edzőteremben. 

Sokkal inkább az a jellemző rájuk, hogy kerülik a hosszan tartó mozdulatlanságot.

Gyakran sétálnak egy kicsit étkezés után, lépcsőt használnak lift helyett, kertészkednek, házimunkát végeznek vagy egyszerűen csak többször felállnak a nap folyamán. Ezek az apró mozgások folyamatosan dolgoztatják a keringési rendszert.
A szakember szerint különösen hasznos lehet az étkezés utáni könnyű séta. Ez nemcsak a vérkeringést serkenti, hanem segíthet a vércukorszint kedvezőbb alakulásában is. Már 10–15 perc laza gyaloglás is számíthat.

Hideg víz és felpolcolt lábak: két egyszerű trükk az erekért

Az érsebész néhány kevésbé ismert módszert is említ, amelyek támogathatják a keringést.

Az egyik a zuhanyzás végén alkalmazott rövid hideg vizes öblítés. 

A hideg hatására az erek összehúzódnak, majd a test felmelegedésekor ismét kitágulnak. Ez a folyamat mintegy edzésként hathat az érrendszerre.

A másik szokás a lábak megemelése napi 10–15 percre. 

Ha a lábak a szív szintje fölé kerülnek, könnyebbé válhat a vénás vér visszaáramlása, ami különösen hasznos lehet azok számára, akik sokat ülnek vagy állnak egy helyben.

Mi a hosszú élet titka?

A hosszú élet kutatói egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy nem egyetlen csodamódszer vagy szuperélelmiszer dönti el, meddig és milyen egészségben élünk. 

A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a dohányzás kerülése és a társas kapcsolatok mind fontos szerepet játszanak.

Dr. Malik tapasztalatai azonban arra utalnak, hogy van egy közös nevező a kiemelkedően jó állapotban lévő idősek között: nem hagyják ellustulni a keringésüket. 

A titok nem feltétlenül a nagy teljesítményekben rejlik, hanem abban, hogy nap mint nap tesznek valamit a véráramlás fenntartásáért.

Lehet, hogy a hosszú élet egyik legfontosabb receptje végig ott volt előttünk: kevesebbet ülni, többet mozogni, és minden nap egy kicsit megdolgoztatni az ereinket.

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