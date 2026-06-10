A hosszú élet titka? Egy érsebész szerint ezen az egyszerű szokáson múlik, meddig élsz

Mit csinálnak másként azok, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek? Egy érsebész tapasztalatai szerint nem feltétlenül a különleges diéták vagy a kemény edzések jelentik a választ. A hosszú élet titka sokszor egy egyszerű, naponta ismételt szokásban rejlik.
- A rendszeres mozgás segíthet megőrizni az erek rugalmasságát.
- Már napi 10–15 perc séta is támogathatja a keringést.
- A hosszú élet titka nem egy csodamódszer, hanem a következetesség.
Mit árulnak el a 90 felettiek szokásai a hosszú élet titkáról?
Sokan úgy gondolják, hogy a hosszú élet titka kizárólag a jó génekben rejlik. Mások szerint a különleges diéták, a drága étrend-kiegészítők vagy a kemény edzések jelentik a megoldást. Egy érsebész azonban azt állítja: azok az emberek, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek, gyakran egy sokkal egyszerűbb közös szokással rendelkeznek.
A My Modern Met beszámolója szerint dr. Rema Malik érsebész éveken át figyelte páciensei állapotát, és egy érdekes mintázatra lett figyelmes. A legidősebb, mégis meglepően fitt betegek nem feltétlenül sportoltak intenzíven, és nem is követtek mindig szigorú étrendet.
Egy dolog azonban szinte mindannyiukra igaz volt: napközben rendszeresen mozgásban tartották a testüket, és ezzel a vérkeringésüket is.
A hosszú élet egyik kulcsa az erek állapotában rejtőzhet
Az öregedés egyik kevésbé látványos, mégis meghatározó folyamata az erek rugalmasságának fokozatos csökkenése. Az egészséges erek képesek tágulni és összehúzódni, így a vér akadálytalanul szállítja az oxigént és a tápanyagokat a szervezet minden pontjára.
Amikor azonban az érfalak merevebbé válnak, nőhet a magas vérnyomás, a szívbetegségek, valamint az érelmeszesedés kockázata. Az érsebész szerint a hosszú ideig tartó ülés és a mozgásszegény életmód különösen kedvezőtlen ebből a szempontból.
A szakember úgy fogalmaz, hogy az erek bizonyos értelemben hasonlóan viselkednek, mint az izmok: ha rendszeresen használjuk őket, tovább maradhatnak rugalmasak és hatékonyak.
A 90 felettiek meglepően egyszerű napi rutinja
Malik megfigyelése szerint a jó állapotban lévő idősek nem feltétlenül futnak maratont vagy töltenek órákat az edzőteremben.
Sokkal inkább az a jellemző rájuk, hogy kerülik a hosszan tartó mozdulatlanságot.
Gyakran sétálnak egy kicsit étkezés után, lépcsőt használnak lift helyett, kertészkednek, házimunkát végeznek vagy egyszerűen csak többször felállnak a nap folyamán. Ezek az apró mozgások folyamatosan dolgoztatják a keringési rendszert.
A szakember szerint különösen hasznos lehet az étkezés utáni könnyű séta. Ez nemcsak a vérkeringést serkenti, hanem segíthet a vércukorszint kedvezőbb alakulásában is. Már 10–15 perc laza gyaloglás is számíthat.
Hideg víz és felpolcolt lábak: két egyszerű trükk az erekért
Az érsebész néhány kevésbé ismert módszert is említ, amelyek támogathatják a keringést.
Az egyik a zuhanyzás végén alkalmazott rövid hideg vizes öblítés.
A hideg hatására az erek összehúzódnak, majd a test felmelegedésekor ismét kitágulnak. Ez a folyamat mintegy edzésként hathat az érrendszerre.
A másik szokás a lábak megemelése napi 10–15 percre.
Ha a lábak a szív szintje fölé kerülnek, könnyebbé válhat a vénás vér visszaáramlása, ami különösen hasznos lehet azok számára, akik sokat ülnek vagy állnak egy helyben.
Mi a hosszú élet titka?
A hosszú élet kutatói egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy nem egyetlen csodamódszer vagy szuperélelmiszer dönti el, meddig és milyen egészségben élünk.
A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a dohányzás kerülése és a társas kapcsolatok mind fontos szerepet játszanak.
Dr. Malik tapasztalatai azonban arra utalnak, hogy van egy közös nevező a kiemelkedően jó állapotban lévő idősek között: nem hagyják ellustulni a keringésüket.
A titok nem feltétlenül a nagy teljesítményekben rejlik, hanem abban, hogy nap mint nap tesznek valamit a véráramlás fenntartásáért.
Lehet, hogy a hosszú élet egyik legfontosabb receptje végig ott volt előttünk: kevesebbet ülni, többet mozogni, és minden nap egy kicsit megdolgoztatni az ereinket.
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