A hosszú élet titka? Egy érsebész szerint ezen az egyszerű szokáson múlik, meddig élsz

Mit csinálnak másként azok, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek? Egy érsebész tapasztalatai szerint nem feltétlenül a különleges diéták vagy a kemény edzések jelentik a választ. A hosszú élet titka sokszor egy egyszerű, naponta ismételt szokásban rejlik.

A hosszú élet titka a napi mozgásban és a jó keringésben rejlik.

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A rendszeres mozgás segíthet megőrizni az erek rugalmasságát.

Már napi 10–15 perc séta is támogathatja a keringést.

A hosszú élet titka nem egy csodamódszer, hanem a következetesség.

Mit árulnak el a 90 felettiek szokásai a hosszú élet titkáról?

Sokan úgy gondolják, hogy a hosszú élet titka kizárólag a jó génekben rejlik. Mások szerint a különleges diéták, a drága étrend-kiegészítők vagy a kemény edzések jelentik a megoldást. Egy érsebész azonban azt állítja: azok az emberek, akik 90 éves koruk felett is aktívak és jó egészségnek örvendenek, gyakran egy sokkal egyszerűbb közös szokással rendelkeznek.

A My Modern Met beszámolója szerint dr. Rema Malik érsebész éveken át figyelte páciensei állapotát, és egy érdekes mintázatra lett figyelmes. A legidősebb, mégis meglepően fitt betegek nem feltétlenül sportoltak intenzíven, és nem is követtek mindig szigorú étrendet.

Egy dolog azonban szinte mindannyiukra igaz volt: napközben rendszeresen mozgásban tartották a testüket, és ezzel a vérkeringésüket is.

A hosszú élet egyik kulcsa az erek állapotában rejtőzhet

Az öregedés egyik kevésbé látványos, mégis meghatározó folyamata az erek rugalmasságának fokozatos csökkenése. Az egészséges erek képesek tágulni és összehúzódni, így a vér akadálytalanul szállítja az oxigént és a tápanyagokat a szervezet minden pontjára.



Amikor azonban az érfalak merevebbé válnak, nőhet a magas vérnyomás, a szívbetegségek, valamint az érelmeszesedés kockázata. Az érsebész szerint a hosszú ideig tartó ülés és a mozgásszegény életmód különösen kedvezőtlen ebből a szempontból.

A szakember úgy fogalmaz, hogy az erek bizonyos értelemben hasonlóan viselkednek, mint az izmok: ha rendszeresen használjuk őket, tovább maradhatnak rugalmasak és hatékonyak.