Egy igazi zseni vagy, ha ezeket a takarítási tippeket alkalmazod

Akár profi takarító vagy, akár nem, ezek a takarítási tippek egész biztosan jól fognak jönni! Most fellélegezhetsz, ugyanis megkönnyítjük a takarítás folyamatát!
Takarítási tippek – A csillogó-villogó és bacilusmentes otthonért
Ha eleget használod a közösségi médiát, sőt, ne adj’ Isten, te is egy influenszer vagy influenszeraspiráns vagy, akkor valószínűleg nem meglepő az új keletű Ágnes asszony-szindróma. Vagyis az, amikor a tökéletes arc és test mellett egy tökéletes otthont is szeretnénk a profilunkba.
Ha ezt a mérgező takarításmániát kicsit egészségesebb frekvenciára csavarod, akkor viszont örülhetsz te is és az otthonod is, hiszen nem is sejted, micsoda baktériumtanyák hevernek szerteszét még a legtisztább lakásokban is. Vannak ugyanis olyan helyek az otthonodban, melyek takarítása nem is jut eszedbe, pedig igazán nem ártana.
Tudtad például, hogy a legtöbb kórokozót tartalmazó fürdőszobai tárgy nem más, mint a zuhanyfej? Bizony, te pedig minden fürdéssel locsolsz magadra egy kicsit a gombákból és a baktériumokból. Igazán ínycsiklandó!
Hogyan kell takarítani, avagy takarítás otthon felsőfokon
Most lerántjuk a leplet a hatékony takarításról, és megmutatjuk a legtutibb takarítási ötleteket, mellyel a lakásod tisztán tartása könnyebb lesz, mint az egyszer egy!
1. Használj citromot a vízkőfoltok ellen
Jó-jó, ezt már valószínűleg hallottad. A fürdőszobai és konyhai berendezéseken található makacs vízkőfoltok ellen a legtutibb módszer a citrom. Csak vágd félbe, és dörzsöld be vele a tisztítandó felületet. Várj egy kicsit, majd le is törölheted nedves törlőkendővel vagy ronggyal. Ha extrán makacs foltról van szó, akkor próbáld ki ugyanezt lime-mal!
2. Gőzöld ki a mikródat
Ez az egyik legkényelmesebb tisztítási megoldás, ha a mikród tele van ételmaradékokkal. Ha te is utálod sikálni az odaszáradt szennyeződéseket, akkor csak tégy be a mikróba egy pohár citromleves vizet, és hagyd melegedni 3-5 percig, hogy a víz kellően felforrjon. A gőz benedvesíti az ételmaradékokat, így azokat könnyen le tudod törölni kapargatás nélkül.
3. Találd meg az elveszett kis tárgyakat porszívóval és harisnyával
Nőként mindig a leglehetetlenebb helyekre tudjuk beejteni a csatjainkat, fülbevalóvégeinket vagy ékszereinket. Ha nem találod a leesett kis mütyüröket, és félsz, hogy porszívózás közben véletlenül felszívnád azokat, akkor csak húzz rá a porszívó csövére egy harisnyát, és keresd meg így az elkallódott tárgyakat, immár beszippantás nélkül.
4. Vond be a hűtőd polcait fóliával
Bármennyire is igyekszünk a hűtőnket tisztán tartani, a polcokon valahogyan mindig megjelennek a ragadós foltok és odaszáradt cseppek. Itt sajnos nem tudunk úgy eljárni, mint a mikró esetében, úgyhogy érdemes megelőzni a bajt: béleld ki a hűtőszekrény polcait átlátszó fóliával! Amikor pedig elkezdenek koszosodni, csak távolítsd el a piszkos fóliát, és használj egy újat helyette.
5. Portörlés előtt porszívózz
Bármilyen furcsán is hangzik, attól még igaz! Csak gondold végig: ha először portalanítasz, majd porszívózol, akkor a levegőbe kerülő szálló porszemcsék visszakerülnek a frissen tisztított felületre. Először porszívózd fel a padlót – ez ugyanis segíti a levegő tisztán tartását.
Takaríts profin otthon
A takarítás lehet könnyű és élvezetes is. Eltüntetni a koszos régit, és a helyén szép, tiszta és új felületet hagyni – ezzel szinte te magad is rituális megtisztulásban részesülsz. Viszont nem árt alkalmazni a fenti takarítási tippeket, ha igazán hatékony szeretnél lenni.
