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Országos Mentőszolgálat szóvívő Győrfi Pál
Life.hu
2026.06.10.
Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Győrfi Pál után ő képviseli majd az OMSZ-t a nyilvánosság előtt, a pályája pedig különösen érdekes: eredetileg egészen más területre készült.
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Szűcs Brigitta neve a szélesebb közönség számára még nem ismert, az Országos Mentőszolgálatnál azonban már évek óta fontos feladatokat lát el. 2018-ban csatlakozott az OMSZ-hez, azóta kivonuló mentősként, mentésirányítóként és oktatásszervezőként is dolgozott.

Győrfi Pál átadja a stafétát, az OMSZ új szóvívője Szűcs Brigitta
Győrfi Pál átadja a stafétát, az OMSZ új szóvívője Szűcs Brigitta
Forrás: Facebook / Győrfi Pál

Győrfi Pál átadja a stafétát: az OMSZ új szóvívője Szűcs Brigitta

Szűcs Brigitta pályája nem az egészségügyből indult, korábban a művészetek világa állt hozzá közel: a Szegedi Tudományegyetemen művészettörténetet és múzeumpedagógiát tanult. Az irányt végül egy elsősegélynyújtó tanfolyam és több személyes élmény változtatta meg. A képzés után olyan magabiztosságot érzett, amilyet korábban nem. Tudta, hogy baj esetén képes lenne odalépni valakihez, és segíteni. Több családi tragédia is megerősítette abban, hogy az elsősegélynyújtás alapjait mindenkinek ismernie kell.

Brigitta az első női mentősök egyike, úttörő szerepbe került egy olyan területen, amelyet sokáig szinte kizárólag férfiak uraltak.  Az OMSZ-nél töltött évek alatt mentőtiszti diplomát szerzett, bekapcsolódott a mentésirányításba, ahol segélyhívásokat fogad, emellett a Közép-magyarországi Régió oktatásszervezőjeként az új mentősök képzésében is szerepet vállal. A HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének is tagja, és közben egyetemi mesterképzésre készül. Most pedig új feladat vár rá: az Országos Mentőszolgálat szóvivőjeként ő lesz a szervezet egyik legismertebb arca és hangja.

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