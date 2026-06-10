Gyászba borult Hollywood: 65 évesen meghalt a Keresztapa sztárja

Soha többé nem láthatjuk a zseniális színészt, akinek a fél világ a lábai előtt hevert. Sokkoló hirtelenséggel, mindössze 65 évesen hunyt el Hollywood egyik ikonikus arca, Anthony Guidera. Mutatjuk a megrázó részleteket!

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Anthony Guidera, a Keresztapa 3 sztárja.

Forrás: northfoto

Váratlanul hunyt el a Keresztapa filmek sztárja

Anthony Guidera, akit a legtöbben a Keresztapa III. című filmből ismerhettek, hetekkel azután vesztette életét, hogy váratlanul összeesett az otthonában. A színészt még május 11-én szállították rohammentővel kórházba, miután dél-kaliforniai házában hirtelen megállt a szíve. Felesége, Valarie a TMZ-nek megerősítette: három hét küzdelem után meghozták a legnehezebb döntést, lekapcsolták férjét az életfenntartó gépekről, és hazaszállították, hogy békében, természetes úton távozhasson. Guidera június 6-án, szombaton bekövetkezett halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, az orvosoknak ugyanis fogalmuk sincs, mi válthatta ki a kezdeti rosszullétet és az összeomlást.

Valarie a Facebookon osztotta meg a fájdalmas hírt, kiemelve, hogy összetört a szíve a búcsúzáskor:

„Nehéz szívvel tudatjuk mindenkivel szeretett Anthonynk hirtelen távozását. Teljesen lesújtott minket a veszteség, és próbálunk valahogy levegőt venni a lehetetlen közepette, pillanatról pillanatra túlélve a napokat. Kérjük, őrizzétek meg ezt az örök fényt a szívetekben, és foglaljátok imáitokba a családunkat.”

A maffiafilmtől a sci-fi történelemig

Anthony Guidera számára az áttörést az 1990-es év hozta meg, amikor megkapta a saját maga után szintén Anthony-nak nevezett testőrszerepét a Keresztapa trilógia harmadik, befejező részében. Ezt követően 1995-ben Robbie-ként tűnt fel A lény (Species) című sci-fi kultfilmben. Ezzel az alakítással beírta magát a popkultúrába is: a partnerével, Natasha Henstridge-dzsel elcsattant csókjukért elnyerték a legkiemelkedőbb filmes csóknak járó MTV Movie Awardot.

Gyászba borult Hollywood Anthony Guidera halálhíre miatt.

Forrás: Northfoto

A 90-es évek végére Guidera a mozivászon megkerülhetetlen, ismerős arcává vált. Olyan hatalmas kasszasikerekben láthattuk, mint a A Szikla (The Rock), A jövő hírnöke (The Postman), vagy épp a Bruce Willis főszereplésével készült kasszasiker, az Armageddon. A televíziót sem hanyagolta el, rendszeresen foglalkoztatott színész volt: feltűnt a Fejvadász (Renegade), a Baywatch, az Angel és a Star Trek: Deep Space Nine sorozatokban is.

Emlékét felejthetetlen alakításai őrzik. Nyugodjék békében!

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