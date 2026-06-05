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5 perces reggeli pácolt tojás − Pofonegyszerű elkészítés, extra hozzávaló

Shutterstock - Monarexx
gyors receptek szójaszósz tojássárgája
Bába Dorottya
2026.06.17.
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Tojásrajongók, ide süssetek! Amennyiben ki szeretnétek próbálni egy gyors, egészséges, mégis ízletes receptet, figyelmetekbe ajánljuk ezt a szójás pácolt tojást, ami a tökéletes 5 perces reggeli.

Hogyha tojásos reggeliről van szó, legtöbbünk megragad a rántotta, főtt tojás, tükörtojás szentháromságnál, pedig a természet proteinben gazdag csodáját megannyi kreatív módon elkészíthetjük. Buggyanthatjuk, ránthatjuk vagy – ahogy jelen reggelireceptünk is írja – pácolhatjuk. Ez az ínycsiklandó étel szója, méz és gyömbér segítségével csempész keleti ízeket ízlelőbimbóink közelébe, mely fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, diéta-kompatibilis élvezet. Ennél is jobb hír, hogy ez egy gyorsan elkészíthető, 5 perces reggeli.

5 perces reggeli pácolt tojás
Ez az 5 perces reggeli jó hatással van mind az alakodra, mind ízlelőbimbóidra.
Forrás:  Getty Images

Miért próbáld ki ezt az egészséges reggelit?

  • Az 5 perces reggeli, elkészítése sem sok időt, sem nagy konyhai tapasztalatot nem igényel.
  • A tojás, gyömbér, méz, chili, illetve a szója ízei páratlan harmóniát alkotnak.
  • Vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag energiaturbó.
  • A reggeliötletek diétabarát verziója.

Mindig jó, ha az ember hűtőjében megbújik egy olyan gasztronómiai különlegesség, amivel még a legunalmasabb étel ízvilágát is felturbózza. Joggal gondolná az ember, hogy ezek a receptek legtöbbször trükkösek, ám a kivétel erősíti a szabályt. A reggelik között a tojásos ételek előkelő helyet foglalnak el, amikből ez a szójás pácolt verzió egyesít mindent, ami egy energikus naphoz kell. A tojás értékes fehérjeforrás, a gyömbér kiváló immunerősítő, emésztésjavító, gyulladáscsökkentő, a méz gyógyhatása pedig már az ókor óta ismeretes. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Szójaszószos pácolt tojás – Az 5 perces reggelirecept

Ez a különleges recept azért is szuper választás a reggelihez, mert páratlanul kombinálható más ízekkel, így mindenki saját ízlése szerint alakíthatja.

Hozzávalók:

  • 4 db tojássárgája
  • 4 ek szójaszósz
  • 1 tk frissen reszelt gyömbér
  • 1 tk méz
  • Nagy csipet csilipehely

Pácolt tojás elkészítése

1. Egy kisebb tálban keverd össze a mézet, gyömbért, csilit, szójaszószt.
2. Válaszd ketté a tojássárgáját a fehérjétől és tedd őket egy hőálló tálba.
3. Öntsd a fűszeres szójaszószt a tojásokra, amíg teljesen el nem lepik őket.
4. Itt kétféle út van: 10-12 órára lefedve a hűtőbe kell tenni a pácolt tojást, így ha este, lefekvés előtt gyorsan összedobod, egy ínycsiklandó reggelivel indíthatod a napodat. Az igazán bevállalósok itt le is állahtnak, mivel a szójaszósz hatására a tojássárgája kívülről keményebb, belülről sűrűbb, sósabb állagú lesz. Minél tovább hűtjük, annál intenzívebb ez a hatás.
5. Ha viszont ragaszkodunk a meleg hőkezeléshez, akkor sem kell lemondani az ízekről. Ez esetben a hűtőből kivett, szobahőmérsékletű pácolt tojás gőz fölött kb. 3-4 perc alatt elkészül. Igaz, így kicsit sűrűbb lesz az állaga, mintha csak a hűtőben állt volna. 

Tálalási javaslat

Fehérjedús, diétás 5 perces reggelink pirítóson, vagy friss, teljes kiőrlésű péksüteményen tálalva a legfinomabb, de túrós, avokádós ételeket is nagyszerűen feldob. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy ebédet, vacsorát is remekül felturbózhatunk vele.

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