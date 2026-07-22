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Georgina Rodríguez és Ronaldo együtt dobták le a textilt − Így telik náluk az idő a foci-vb után

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A következő világbajnokságon már nem focizik Ronaldo, de úgy tűnik, egy pillanatig sem szomorkodik emiatt. A 41 éves futballista gyönyörű feleségével, Georgina Rodríguezzel és gyerekeivel tölti a szabadidejét.

A foci-vb után a pihenésé a főszerep. Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo az Instagramjukon engedtek betekintést magánéletükbe: megmutatták, hogyan töltik az időt. Az egyik fotón a futballista egyik gyereke, Matteo is látható, aki Georginával kézenfogva sétál a tengerben és élvezik a fürdőzést. 

Georgina Rodríguez ismét megragadta az alkalmat, hogy megmutassa szexi alakját.
Georgina Rodríguez ismét megragadta az alkalmat, hogy megmutassa szexi alakját.
Forrás: Northfoto

Georgina Rodríguez megmutatta intim családi pillanataikat

Már 14,5 millió lájknál tart az a fotó, amelyen Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo medencében úszkál. A család a foci-vb után megadja a módját a kikapcsolódásnak, Georgina pedig, ahogy lenni szokott, kimaxolja a szexifaktort. 

A gyerekek sem maradhatnak ki a „buliból”

Ez esetben Matteo. A medencést felvételt követően Mateo’s Mum-posztszöveggel tett közzé videót Georgina. Matteo Ronaldo 2017. június 8-án született van egy ikertestvére, Eva María. Bár Georgina Rodríguez nem a vér szerinti édesanyja, a modell a kezdetektől fogva ugyanazzal a szeretettel és gondoskodással neveli őt, mint saját gyermekeit.

Öt gyereket nevelnek, a küszöbön a házasság

A portugál sztárfocistának öt gyereke van. A sportoló legidősebb fia, Cristiano Jr. 2010-ben született, béranya hozta világra. A fiú ma már kamasz és már kicsit magasabb, mint az édesapja. Cristiano Ronaldo ikergyermekei, Eva és Matteo 2017-ben jöttek világra, szintén béranya segítségével. Ugyanebben az évben született meg Georgina Rodríguezzel közös első gyermekük, Alana Martina, majd 2022-ben Bella Esmeralda érkezésével bővült tovább a család. Hogy milyen nagyok már a gyerekek, azt itt nézheted meg

Cristiano Ronaldo kilenc év után, 2025 augusztusában kérte meg Georgina Rodríguez kezét egy 3 millió dollár (mintegy 2,2 millió font) értékű, 30 karátos eljegyzési gyűrűvel. Azt, hogy a 41 éves portugál futballsztár és a 31 éves modell mikor házasodnak össze, azt nem tudni. 

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