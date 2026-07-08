Könnyek között, zokogva búcsúzott a vereség után Ronaldo − Fotógaléria

A portugál válogatott július 6-án búcsúzott a FIFA-labdarúgó-világbajnokságtól, miután a nyolcaddöntőben 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól. A mérkőzés után Cristiano Ronaldo hivatalosan is megerősítette, hogy ez volt két évtizedes pályafutása utolsó vb-je.

Cristiano Ronaldo visszavonul.

Forrás: Northfoto

Cristiano Ronaldo: „Jó életem van, de a futball a szenvedélyről szól”

A portugál futballista már a Spanyolország elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a 2026-os lesz az utolsó világbajnoki szereplése. A találkozó előtt Cristiano Ronaldo így fogalmazott: „Ez lesz az utolsó világbajnokságom, de reméljük, hogy nem a holnapi lesz az utolsó meccsem.”

A 2026-os világbajnokságon Ronaldo három gólt szerzett, saját teljesítményéről így nyilatkozott: „Nincs már szükségem több pénzre, jó életem van, de a futball a szenvedélyről szól. Azért focizom, mert szeretem… Azt vallom, hogy minden napot élvezni kell. Három gólt szereztem (ezen a világbajnokságon). Nem teljesítek olyan rosszul, ugye?” − nyilatkozta a sportoló, aki ezentúl sokkal több időt tölthet együtt családjával.

10 éve él együtt Georginával

Cristiano Ronaldo és a bombázó Georgina Rodríguez 2016 óta alkotnak egy párt. Madridban ismerkedtek meg, amikor Georgina egy Gucci üzletben dolgozott eladóként. Kapcsolatukat 2017 elején vállalták fel nyilvánosan, 2025 augusztusában jelentették be az eljegyzésüket. Összesen öt gyermeket nevelnek együtt, közülük kettőnek Georgina az édesanyja. Gio életrajzi dokujában is hangsúlyozta, hogy hogy mind az öt gyermeket sajátjaként szereti és neveli, , noha csak Alana Martina és Bella Esmeralda a biológiai gyermekei.