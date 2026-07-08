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Könnyek között, zokogva búcsúzott a vereség után Ronaldo − Fotógaléria

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A futballista megerősítette, hogy a 2026-os volt pályafutása utolsó vb-szereplése. A portugál válogatott tagja, Cristiano Ronaldo a Spanyolország elleni nyolcaddöntős vereségét követően is nyilatkozott.

A portugál válogatott július 6-án búcsúzott a FIFA-labdarúgó-világbajnokságtól, miután a nyolcaddöntőben 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól. A mérkőzés után Cristiano Ronaldo hivatalosan is megerősítette, hogy ez volt két évtizedes pályafutása utolsó vb-je. 

Cristiano Ronaldo visszavonul.
Cristiano Ronaldo visszavonul.
Forrás: Northfoto

Cristiano Ronaldo: „Jó életem van, de a futball a szenvedélyről szól”

A portugál futballista már a Spanyolország elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a 2026-os lesz az utolsó világbajnoki szereplése. A találkozó előtt Cristiano Ronaldo így fogalmazott: „Ez lesz az utolsó világbajnokságom, de reméljük, hogy nem a holnapi lesz az utolsó meccsem.”

A 2026-os világbajnokságon Ronaldo három gólt szerzett, saját teljesítményéről így nyilatkozott: „Nincs már szükségem több pénzre, jó életem van, de a futball a szenvedélyről szól. Azért focizom, mert szeretem… Azt vallom, hogy minden napot élvezni kell. Három gólt szereztem (ezen a világbajnokságon). Nem teljesítek olyan rosszul, ugye?” − nyilatkozta a sportoló, aki ezentúl sokkal több időt tölthet együtt családjával. 

10 éve él együtt Georginával 

Cristiano Ronaldo és a bombázó Georgina Rodríguez 2016 óta alkotnak egy párt. Madridban ismerkedtek meg, amikor Georgina egy Gucci üzletben dolgozott eladóként. Kapcsolatukat 2017 elején vállalták fel nyilvánosan, 2025 augusztusában jelentették be az eljegyzésüket. Összesen öt gyermeket nevelnek együtt, közülük kettőnek Georgina az édesanyja. Gio életrajzi dokujában is hangsúlyozta, hogy hogy mind az öt gyermeket sajátjaként szereti és neveli, , noha csak Alana Martina és Bella Esmeralda a biológiai gyermekei.

Ronaldo és Gio 10 éve elválaszthatatlanok, előtte azonban a futballista igazi csajmágnes volt. Galériánkban megnézheted a legszexibb baránőit.

Alice Goodwinnel 2009-ben szűrte össze a levet
Ronaldo és Imogen Thomas 2010-ben alkottak egy párt
Ronaldo 2009-ben a gyönyörű Raffaella Ficoval is járt
2007-ben Gemma Atkinson színésznővel járt
Irina Shayk 2011-ben volt Ronaldo barátnője
2007-ben Ronaldo randizott a csodaszép Karina Bacchival...
és a szexi Bipasha Basuval...
és a gyönyörű műsorvezetővel, Luciana Abreuval is
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Alice Goodwinnel 2009-ben szűrte össze a levet
Forrás: Instagram/xxalicegoodwinxx

 

A Spanyoloszág elleni vereséggel lezárult egy korszak

Ronaldo a 2026-os foci-vb-t pályafutása egyik legkülönlegesebb világbajnokságának nevezte. „Érzelmileg ez volt a legjobb. Nagyon élveztem” – mondta. „Szomorú vagyok, hogy így kell elhagynom a világbajnokságot” – idézi a Hello. „Mindent beleadtam. Megtettem a tőlem telhető legjobbat, és tiszta lelkiismerettel távozom. Ez a foci, ez egy futballista élete. Néha nyersz, néha veszítesz, és tovább kell lépned” – tette hozzá a Spanyolország elleni kiesést követően a könnyekig meghatódott sportoló.

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