18 millió lájk − Cristiano Ronaldo új bejegyzése hatalmasat megy a neten: "Forró fejjel nem döntök semmiről"

A portugál válogatott július 6-án búcsúzott a FIFA-labdarúgó-világbajnokságtól, miután a nyolcaddöntőben 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól. Cristiano Ronaldo a mérkőzés előtt is nyilatozott, de utána hivatalosan is megerősítette, hogy ez volt két évtizedes pályafutása utolsó vb-je. A futball-legenda most az Instagramon tett közzé egy posztot, amit már 18,5 millióan lájkoltak.

Cristiano Ronaldo még el akarja érni az 1000 gólos álomhatárt.

Forrás: eyevine

Cristiano Ronaldo elbúcsúzott a foci-vb-től

Azt tudni lehetett, hogy a 41 éves futballistának a 2026-os az utolsó világbajnoksága. A rajongók most arra kérik, legalább a portugál csapatnak maradjon a tagja. „Ez lesz az utolsó világbajnokságom, de reméljük, hogy nem a holnapi lesz az utolsó meccsem a tornán. Azt vallom, hogy minden napot, minden pillantot élvezni kell. Három gólt szereztem (a 2026-os vb-n) Nem teljesítek olyan rosszul, ugye? Mások ugyan többet, ők nagyon jól futballoztak. Meglátjuk, hogy holnap tudok-e újabb gólt szerezni” – idézte Ronaldót meccs előtti A Bola nyomán a Blikk.

A vereség után Ronaldo könnyek között búcsúzott a Dallas Stadionban. Amikor megkérdezték, hogy a portugál válogatottól is visszavonul-e a következőt mondta: „Forró fejjel nem döntök semmiről. Most nem az a fontos, én folytatom-e.”

Ronaldót arra kérik, ne hagyja abba

Ronaldo ezt követően legközelebb csütörtökön tett közzé egy posztot az Instagramján: „Portugal Sempre” (Portugália mindörökké) − írta. A bejegyzését péntek délre már 18,5 millióan lájkolták, és rajongók tucatjai kérik, ne vonuljon vissza. „Nélküled nem ugyanaz ez a csapat, kérlek, játssz még a válogatottban” – olvasható az oldalán.

Célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt

A világklasszis egyébként a a klubfutballban egy ideig még biztosan aktív marad, célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, most pedig 975-nél tart. Mindemellett azt is tudni, hogy jövő nyárig szerződés köti a szaúdi al-Nassrhoz.

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