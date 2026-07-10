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18 millió lájk − Cristiano Ronaldo új bejegyzése hatalmasat megy a neten: "Forró fejjel nem döntök semmiről"

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A rajongók szinte gyászolnak, hogy kedvencük nem játszik többet világbajnokságon. Cristiano Ronaldo azonban nem akasztja végleg szögre a futballcipőt, ugyanis az 1000 gólos álomhatárt mindenképp el akarja érni és 2027 nyaráig szerződése is van.

A portugál válogatott július 6-án búcsúzott a FIFA-labdarúgó-világbajnokságtól, miután a nyolcaddöntőben 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól. Cristiano Ronaldo a mérkőzés előtt is nyilatozott, de utána hivatalosan is megerősítette, hogy ez volt két évtizedes pályafutása utolsó vb-je. A futball-legenda most az Instagramon tett közzé egy posztot, amit már 18,5 millióan lájkoltak. 

Cristiano Ronaldo még el akarja érni az 1000 gólos álomhatárt.
 Cristiano Ronaldo még el akarja érni az 1000 gólos álomhatárt.
Forrás: eyevine

Cristiano Ronaldo elbúcsúzott a foci-vb-től

Azt tudni lehetett, hogy a 41 éves futballistának a 2026-os az utolsó világbajnoksága. A rajongók most arra kérik, legalább a portugál csapatnak maradjon a tagja. „Ez lesz az utolsó világbajnokságom, de reméljük, hogy nem a holnapi lesz az utolsó meccsem a tornán. Azt vallom, hogy minden napot, minden pillantot élvezni kell. Három gólt szereztem (a 2026-os vb-n) Nem teljesítek olyan rosszul, ugye? Mások ugyan többet, ők nagyon jól futballoztak. Meglátjuk, hogy holnap tudok-e újabb gólt szerezni” – idézte Ronaldót meccs előtti A Bola nyomán a Blikk.

A vereség után Ronaldo könnyek között búcsúzott a Dallas Stadionban. Amikor megkérdezték, hogy a portugál válogatottól is visszavonul-e a következőt mondta: „Forró fejjel nem döntök semmiről. Most nem az a fontos, én folytatom-e.”

Ronaldót arra kérik, ne hagyja abba

Ronaldo ezt követően legközelebb csütörtökön tett közzé egy posztot az Instagramján: „Portugal Sempre” (Portugália mindörökké) − írta. A bejegyzését péntek délre már 18,5 millióan lájkolták, és rajongók tucatjai kérik, ne vonuljon vissza. „Nélküled nem ugyanaz ez a csapat, kérlek, játssz még a válogatottban” – olvasható az oldalán. 

Célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt

A világklasszis egyébként a a klubfutballban egy ideig még biztosan aktív marad, célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt, most pedig 975-nél tart. Mindemellett azt is tudni, hogy jövő nyárig szerződés köti a szaúdi al-Nassrhoz.

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