Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 27., csütörtök Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házi praktika

Eldugult a lefolyó? Ez a filléres házi szer megment attól, hogy szakembert kelljen hívnod

Shutterstock - Alliance Images
házi praktika lefolyó duguláselhárítás
Váradi Melinda
2026.08.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A makacs dugulás könnyen bosszantó és költséges problémává válhat, pedig enyhébb esetekben nem feltétlenül kell azonnal szakemberhez fordulni. Egy egyszerű, filléres házi praktika segíthet fellazítani a lerakódásokat a lefolyóban.

A lefolyóval kapcsolatos problémák általában akkor kezdődnek, amikor már túl késő: lassabban folyik le a víz, furcsa szag terjeng a mosogató környékén, végül pedig egy reggel arra ébredünk, hogy tele van a mosógató vagy a mosdókagyló. A konyhában elsősorban a zsír, az olaj és az apró ételmaradványok okozhatnak gondot, míg a fürdőszobai lefolyókban a hajszálak, szappanmaradványok és kozmetikumok maradványai gyűlhetnek össze.

Egyetlen házi hozzávaló is segít megszüntetni a lefolyó dugulását
Egyetlen házi hozzávaló is segít megszüntetni a lefolyó dugulását.
Forrás: Shutterstock
  • Egy hétköznapi konyhai alapanyag lehet a főszereplő. 
  • A módszerhez nincs szükség drága tisztítószerre. 
  • Megelőzésként is érdemes lehet időnként átöblíteni a lefolyót.

Eldugult lefolyó ellen: zseniális házi praktika

Ilyenkor sokan rögtön erős vegyszerekhez nyúlnak, vagy már hívják is a szerelőt. Enyhébb lerakódásnál azonban érdemes lehet először egy egyszerűbb módszert kipróbálni. A házi praktika egyik főszereplője a durva szemű konyhasó. A módszer különösen enyhébb lerakódásoknál lehet hasznos, amikor még nem teljesen záródott el a cső, csak lassabban folyik le benne a víz. 

A sót egyszerűen a lefolyóba kell szórni, majd óvatosan forró, de nem lobogó vizet önteni rá. Körülbelül fél csésze durva szemű változattal érdemes próbálkozni, majd legalább fél órát hagyni hatni. Ezt követően bőséges mennyiségű meleg vízzel át lehet öblíteni. A módszer célja elsősorban az, hogy segítsen fellazítani az enyhébb szennyeződéseket és mérsékelje a kellemetlen szagokat.

Fontos azonban, hogy a só és a forró víz nem univerzális megoldás minden dugulásra. Ha a víz egyáltalán nem folyik le, visszajön a lefolyóból, vagy a probléma rendszeresen visszatér, érdemes más megoldást választani, illetve szükség esetén szakember segítségét kérni. A különösen makacs dugulásoknál a mechanikus tisztítás, például egy megfelelő lefolyótisztító eszköz használata, hatékonyabb lehet.

Ezek is érdekelhetnek még:

A régi filléres trükk megszünteti a kellemetlen izzadságszagot – A dezodor hatását is felerősíti

Egy régi, Jugoszláviában is ismert házi praktika egyszerű konyhai alapanyaggal felveheted a harcot a nyári kellemetlenségek ellen.

Egyszerű, filléres házi trükk a darazsak ellen: csak egy zacskó kell hozzá

Téged is bosszantanak, hogy még enni sem tudsz tőlük? Van megoldás.

Ezért tegyél citromot az ablakba: furcsa, de extra hatásos házi trükk terjed a neten

A citrom most nemcsak a limonádé sztárja lehet, hanem az otthonod legjobb természetes rovarriasztója is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu