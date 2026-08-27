Eldugult a lefolyó? Ez a filléres házi szer megment attól, hogy szakembert kelljen hívnod

A lefolyóval kapcsolatos problémák általában akkor kezdődnek, amikor már túl késő: lassabban folyik le a víz, furcsa szag terjeng a mosogató környékén, végül pedig egy reggel arra ébredünk, hogy tele van a mosógató vagy a mosdókagyló. A konyhában elsősorban a zsír, az olaj és az apró ételmaradványok okozhatnak gondot, míg a fürdőszobai lefolyókban a hajszálak, szappanmaradványok és kozmetikumok maradványai gyűlhetnek össze.

Egyetlen házi hozzávaló is segít megszüntetni a lefolyó dugulását.

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Egy hétköznapi konyhai alapanyag lehet a főszereplő.

A módszerhez nincs szükség drága tisztítószerre.

Megelőzésként is érdemes lehet időnként átöblíteni a lefolyót.

Eldugult lefolyó ellen: zseniális házi praktika

Ilyenkor sokan rögtön erős vegyszerekhez nyúlnak, vagy már hívják is a szerelőt. Enyhébb lerakódásnál azonban érdemes lehet először egy egyszerűbb módszert kipróbálni. A házi praktika egyik főszereplője a durva szemű konyhasó. A módszer különösen enyhébb lerakódásoknál lehet hasznos, amikor még nem teljesen záródott el a cső, csak lassabban folyik le benne a víz.

A sót egyszerűen a lefolyóba kell szórni, majd óvatosan forró, de nem lobogó vizet önteni rá. Körülbelül fél csésze durva szemű változattal érdemes próbálkozni, majd legalább fél órát hagyni hatni. Ezt követően bőséges mennyiségű meleg vízzel át lehet öblíteni. A módszer célja elsősorban az, hogy segítsen fellazítani az enyhébb szennyeződéseket és mérsékelje a kellemetlen szagokat.

Fontos azonban, hogy a só és a forró víz nem univerzális megoldás minden dugulásra. Ha a víz egyáltalán nem folyik le, visszajön a lefolyóból, vagy a probléma rendszeresen visszatér, érdemes más megoldást választani, illetve szükség esetén szakember segítségét kérni. A különösen makacs dugulásoknál a mechanikus tisztítás, például egy megfelelő lefolyótisztító eszköz használata, hatékonyabb lehet.

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