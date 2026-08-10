A ropogós panírhoz nem kell liszt: így készül a tökéletes rántott hús

A klasszikus panírozási folyamat első lépése, hogy lisztbe forgatjuk a húst. Pepe Vieira két Michelin-csillagos séf azonban egészen mást használ helyette, szerinte más a tökéletes rántott hús titka.

A tökéletes rántott hús titka a ropogós panírban rejlik

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„A ropogós panírhoz nem búzalisztre van szükség, hanem kukoricakeményítőre, aztán jöhet a tojás és a zsemlemorzsa” – mondta a sztárséf.

A kukoricakeményítő vékonyabb réteget képez a húson, mint a hagyományos búzaliszt, a tojás is jobban megtapad rajta, a panír pedig egyenletesebb lesz. Ráadásul sütés közben kevesebb zsiradékot szív magába, ezért a hús szaftos marad, a külső réteg pedig könnyű és ropogós lesz..

Így készül a tökéletes rántott hús tökéletes panírral

A Michelin-csillagos séf szerint mindössze négy lépésre van szükség:

A húst forgassuk meg a kukoricakeményítőben úgy, hogy mindenhol egyenletesen befedje. Ezután mártsuk felvert tojásba. Végül forgassuk durvább szemű zsemlemorzsába, és finoman nyomkodjuk rá, hogy jól megtapadjon. Bő, forró olajban süssük addig, amíg a panír aranybarna nem lesz.

Legyen szó bécsi szeletről, sertéshúsból vagy csirkéből készült rántott húsról, Vieira szerint érdemes kipróbálni ezt az egyszerű módszert, ha könnyű és igazán ropogós panírt szeretnénk.

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