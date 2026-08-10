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A ropogós panírhoz nem kell liszt: így készül a tökéletes rántott hús

trükk rántott hús panír
Horváth Angéla
2026.08.10.
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A tökéletes rántott hús titka a szaftos hús és az aranybarnára sült, ropogós panír. Utóbbi azonban sokszor nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Egy Michelin-csillagos spanyol séf egyszerű trükköt ajánl: a hagyományos búzaliszt helyett egészen más alapanyagba forgatja a húst.

A klasszikus panírozási folyamat első lépése, hogy lisztbe forgatjuk a húst. Pepe Vieira két Michelin-csillagos séf azonban egészen mást használ helyette, szerinte más a tökéletes rántott hús titka.

A tökéletes rántott hús titka a ropogós panírban rejlik
A tökéletes rántott hús titka a ropogós panírban rejlik
Forrás: Shutterstock

„A ropogós panírhoz nem búzalisztre van szükség, hanem kukoricakeményítőre, aztán jöhet a tojás és a zsemlemorzsa”mondta a sztárséf.

A kukoricakeményítő vékonyabb réteget képez a húson, mint a hagyományos búzaliszt, a tojás is jobban megtapad rajta, a panír pedig egyenletesebb lesz. Ráadásul sütés közben kevesebb zsiradékot szív magába, ezért a hús szaftos marad, a külső réteg pedig könnyű és ropogós lesz..

Így készül a tökéletes rántott hús tökéletes panírral

A Michelin-csillagos séf szerint mindössze négy lépésre van szükség:

  1. A húst forgassuk meg a kukoricakeményítőben úgy, hogy mindenhol egyenletesen befedje.
  2. Ezután mártsuk felvert tojásba.
  3. Végül forgassuk durvább szemű zsemlemorzsába, és finoman nyomkodjuk rá, hogy jól megtapadjon.
  4. Bő, forró olajban süssük addig, amíg a panír aranybarna nem lesz.

Legyen szó bécsi szeletről, sertéshúsból vagy csirkéből készült rántott húsról, Vieira szerint érdemes kipróbálni ezt az egyszerű módszert, ha könnyű és igazán ropogós panírt szeretnénk.

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