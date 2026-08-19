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Ennyire megdrágult idén a magyarok kedvenc nyári étele – Egykor filléres finomság volt

Shutterstock - Arkadiusz Fajer
magyar étel lecsó élelmiszerár
Váradi Melinda
2026.08.19.
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Sokáig az olcsó, egyszerű nyári ételek egyik szimbóluma volt, ám az elmúlt években ennek is megkérték az árát. 2026-ra azonban jócskán megdrágult a lecsó.

Paprika, paradicsom, hagyma és egy kis szalonna – a lecsóhoz nem kell hosszú bevásárlólista, mégis egyre mélyebbre kell nyúlni a pénztárcánkba, ha az egész családot szeretnénk jóllakatni vele. A klasszikus magyar étel éppen azért volt olyan népszerű, mert kevés és egyszerű hozzávalóból is tartalmas ebéd készülhetett belőle. A 2026-os árak azonban már egészen más képet mutatnak.

Az elmúlt évekhez képes megdrágultak a lecsó elkészítéséhez szükséges alapanyagok.
Az elmúlt évekhez képes megdrágultak a lecsó elkészítéséhez szükséges alapanyagok.
Forrás: Shutterstock

 

  • Az idei árak alapján meglepő összeg jön ki, ha lecsót akar készíteni az ember.
  • Öt év alatt látványosan megváltozott a magyar étel ára.
  • Nézd meg, mennyit változott a lecsó ára!

Megdrágult a magyarok kedvenc étele: ennyibe kerül most egy lecsó

Az idei nyár ráadásul a hazai mezőgazdaság számára sem alakult kedvezően. A hónapok óta tartó aszály az ország jelentős részét érinti, a vízhiány pedig a zöldségtermesztést is nehezíti. Bár a paprika- és paradicsomszezon kellős közepén járunk, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a hozzávalók olcsón kerülnek a boltok polcaira. A Központi Statisztikai Hivatal júliusi fogyasztói átlagárai alapján a Pénzcentrum kiszámolta, mennyibe kerül egy körülbelül négy személyre elegendő, klasszikus lecsó alapanyaga.

A számoláshoz egy egyszerű, körülbelül négy személyre elegendő receptet vettünk alapul. Ehhez 1 kilogramm zöldpaprika, fél kilogramm paradicsom, 20 dekagramm vöröshagyma és 25 dekagramm füstölt csemegeszalonna szükséges. A KSH 2026. júliusi országos fogyasztói átlagáraival számolva a paprika kilogrammja 993 forintba, a paradicsomé 849 forintba, a vöröshagymáé 345 forintba, a füstölt csemegeszalonnáé pedig 3260 forintba került.

Összesen: 2301,5 forint, vagyis kerekítve 2302 forint, méghozzá tojás nélkül. A 2021-es 2163 forinthoz képest a 2026-os 3576 forintos összeg 65,3 százalékkal magasabb. Természetesen ez országos fogyasztói átlagár, így a tényleges összeg üzletenként, akcióktól és a választott termékektől függően jelentősen eltérhet.

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