Eszedbe se jusson cappucinót rendelni ebéd után: egy olasz anyuka elmondta, miért szentségtörés

A cappuccino nálunk bármikor jöhet, az olaszok azonban egészen másképp gondolkodnak róla. A közösségi médiában The Pasta Queen néven ismert Nadia Caterina Munno szerint ennek az italnak nagyon is megvan a maga helye és ideje, és azt is elárulta, miért számít ebéd után ez szinte szentségtörésnek hazájában.

A cappuccino ebéd után nem jó választás.

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Cappuccino ebéd után? Egy olasz szerint inkább felejtsd el

Nadia Caterina Munno, aki a The Pasta Queen néven ismert Instagramon és TikTokon kifejtette, hogy miért nem szabad Olaszországban cappuccinót – amit ha felturbózol egyetlen hozzávalóval, éveket fogsz fiatalodni – kérni ebéd után.

„Miért nem isznak az olaszok cappuccinót dél után?” – tette fel a kérdést, majd rögtön meg is válaszolta: „Mert ez egy reggeli ital.”

Szerinte a cappuccinót legjobb délelőtt 10 óráig elfogyasztani. „Ha nagyon ki akarod tolni, akkor 11-ig, de 12-ig már ne” – tette hozzá.

Az indoklása szerint egy kiadós ebéd után egyszerűen már „elég minden történik” a szervezetben. Ilyenkor egy könnyedebb kávé jobb választás lehet.

Bár Nadia Caterina Munno nem olasz szakács, hanem gasztronómiai tartalomkészítő, határozott véleménye van arról, mi kerüljön a csészébe étkezés után: eszpresszó. A cappuccino ebéd utáni rendelését pedig ahhoz hasonlította, mintha valaki Amerikában hot dogot enne reggelire. Követői persze nem mind értettek egyet. Egy kommentelő szerint a cappuccino számára olyan, mint egy desszert, ezért akkor issza, amikor csak szeretné.

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