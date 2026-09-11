A Lidl a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a szóban forgó gyümölcspürét a forgalomból, és megkezdte a már eladott termékek visszahívását is.

Gyümölcspüréket hív vissza a Lidl

Forrás: 123.rf.com

Ezeket a gyümölcspüréket hívja vissza a Lidl

Az érintett termék a 100 grammos Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré:

Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 15 L156 D, illetve 10.06.2027 15 L161 D

Gyártó: CBS GmbH Co. KG

A visszahívás oka: mikotoxin-, azon belül aflatoxinszennyezettség.

A terméket a Lidl magyarországi üzleteiben árusították. A visszahívás kizárólag a fenti két tételre vonatkozik. A hatóság nyomon követi a visszavitt termékek további sorsát is, vagyis azt, hogy azokat megsemmisítik vagy elszállítják.

Ezért veszélyes az aflatoxin

Bizonyos penészgombák mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelhetnek. Ezek közé tartozik az Aspergillus penészgombák által termelt aflatoxin is, amely leggyakrabban gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordul elő. A mikotoxinok nagy mennyiségben vagy rendszeresen a szervezetbe kerülve májkárosodást, vesebetegséget, valamint daganatos megbetegedést is okozhatnak. Az NKFH ezért arra figyelmeztet, hogy aki a megadott tételazonosítóval rendelkező gyümölcspüréből vásárolt, ne fogyassza el.

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