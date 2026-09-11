A hős légiutas-kísérő utolsó szavai: szeptember 11-én ő kezdeményezte az első telefonhívást

25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én az American Airlines 11-es járata Bostonból Los Angelesbe tartott. A Boeing 767-es azonban soha nem érkezett meg úti céljához: terroristák térítették el, majd a repülőgépet a New York-i World Trade Center északi tornyába vezették. A fedélzeten dolgozott Betty Ong légiutas-kísérő is. A tragédia előtti percekben Ong felhívta az American Airlines észak-karolinai foglalási központját, hogy jelezze: súlyos probléma van a repülőgépen.

Betty Ong volt az első, aki értesítette a hatóságokat szeptember 11-én.

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Egy kétségbeesett telefonhívás, amely azonnal jelezte, hogy rendkívüli helyzet alakult ki a fedélzeten.

Betty Ong több mint húsz percen keresztül maradt vonalban, miközben a földön próbálták megérteni, mi történik.

A légiutas-kísérő utolsó mondata azóta is a szeptember 11-i tragédia egyik legmegrázóbb emléke.

A légiutas-kísérő utolsó szavai a szeptember 11-i terrortámadás során

A beszélgetésről hangfelvétel és átirat is fennmaradt. Ong bemutatkozott, majd röviden, de egyértelműen elmondta, hogy a pilótafülkéből nem kapnak választ, a business classon pedig valakit megkéseltek. Arról is beszámolt, hogy valamilyen irritáló anyag miatt nehéz lélegezniük, és felmerült benne, hogy a gépet eltérítették. A telefonhívás során kezdetben Vanessa Minter fogadta a bejelentést, majd amikor egyértelművé vált a helyzet súlyossága, Nydia Gonzalez, Minter felettese és Craig Marquis, az American Airlines menedzsere is bekapcsolódott a beszélgetésbe.

– Betty Ong vagyok, a 11-es járaton utazom, a 3-as ülésen. A pilótafülkéből nem válaszolnak. Valakit megszúrtak az üzleti osztályon, és... azt hiszem, könnygázt vetettek be – nem kapunk levegőt. Nem tudom... azt hiszem, eltérítették a gépet. Megszúrták az egyes számú légiutas-kísérőnket. Megszúrták a vezető légiutas-kísérőt. Senki sem tudja, ki kit szúrt meg, és még a business osztályra sem tudunk felmenni, mert levegőt sem lehet venni. Épp most szúrták meg az egyes számú kísérőnket – mondta.

Ong igyekezett minden olyan információt átadni, amely segíthetett a földön dolgozóknak megérteni, mi történik a repülőgépen. Elmondta, hogy a személyzet több tagját megtámadták, és azt is jelezte, hogy jelenleg nem tudnak feljutni a business class részhez. A helyzet súlyosságát mutatta, hogy a gép transzpondere időközben kikapcsolt. A földi irányítás így nem rendelkezett minden szükséges adattal a pontos magasságáról és helyzetéről. A telefonhívásnak azonban rendkívüli jelentősége lett. Az American Airlines munkatársai értesítették a légiforgalmi irányítást, amely megerősített gépeltérítésként kezelte az esetet, és igyekezett eltávolítani a többi légi járművet a veszélyeztetett repülőgép útvonalából.