Krémes csokitorta liszt és vaj nélkül: csak két alapanyag kell hozzá - RECEPT

A kéthozzávalós csokitorta selymes, krémes, és alig igényel munkát. Azt túlzás lenne állítani, hogy egészséges is, de jóval kímélőbb, mint egy vajjal, liszttel és sok cukorral készülő torta.

A kéthozzávalós csokitorta miatt a sütőt sem kell bekapcsolnod

Forrás: Life.hu/ AI

A kéthozzávalós csokitorta receptje:

Hozzávalók egy kisebb (kb. 18 centi átmérőjű) kapcsos tortaformához:

480 g alma

160 g étcsokoládé

Elkészítés:

1. Hámozzuk meg az almát, vágjuk kisebb darabokra, majd egy kevés vízzel főzzük puhára. Ha szigorúan számoljuk, a víz lenne a harmadik hozzávaló.

Közben vízgőz felett olvasszuk meg a csokoládét.

2. Amikor az alma teljesen megpuhult, öntsük le róla a megmaradt főzővizet. Tegyük turmixgépbe az olvasztott csokoládéval együtt, és dolgozzuk addig, amíg fényes, teljesen sima krémet nem kapunk.

3. A tortaforma alját béleljük ki sütőpapírral, majd öntsük bele a csokoládés-almás masszát.

4. Tegyük néhány órára hűtőbe, de a legjobb, ha egy egész éjszakán át pihentetjük. Ezután vegyük ki a formából, és friss bogyós gyümölcsökkel tálaljuk.

Egy szelet ebből a desszertből – az alma fajtájától és a választott csokoládétól függően – körülbelül 160 kalóriát tartalmaz. Egy hagyományos süteményszelet ezzel szemben általában 300–450 kalória körül mozog.

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