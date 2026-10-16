Sokat spórolsz, ha így vásárolsz: villámgyors vacsorák 25%-kal olcsóbban a SPAR-tól

Ha te is szereted a gyorsan elkészíthető vacsorákat, de közben a bevásárláson is spórolnál, érdemes ezen a héten körülnézned a SPAR üzleteiben. 2026. október 15. és 21. között a MySPAR applikációval számos gyorsfagyasztott termékhez és olasz konyhai alapanyaghoz juthatsz hozzá kedvezményes áron, egyes termékeket akár 25%-kal olcsóbban szerezhetsz be.

Kedvezményes árak csak SPAR-ban

Legyen szó egy ropogós pizzáról, ízletes csirkefalatokról, rántott sajtról vagy egy gyorsan elkészíthető tésztaételről, ezekkel a termékekkel pillanatok alatt az asztalra varázsolhatod a vacsorát.

Az akció a praktikus gyorsfagyasztott ételek mellett az olasz konyha kedvelőinek is tartogat meglepetéseket, kedvezményesen vásárolhatsz ugyanis több olyan terméket, amik elengedhetetlenek egy hangulatos olasz vacsorához.

Mutatjuk, mely árucikkekre érdemes lecsapnod, mennyit spórolhatsz velük, és mire kell figyelned a kupon felhasználásakor.

Gyorsfagyasztott kedvencek

Ha egy fárasztó munkanap végén nincs kedved órákat tölteni a konyhában, a gyorsfagyasztott termékek praktikus megoldást kínálnak. A SPAR aktuális akciójában több népszerű termék is kedvezményesen vásárolható meg a MySPAR applikációval, így egyszerűen, gyorsan és jóval olcsóbban készíthetsz belőlük ebédet vagy vacsorát.

Dr. Oetker Giuseppe és Ristorante pizzák: az eredeti 1599 forintos ár helyett 1199 forintért vásárolhatod meg őket.

Aviko fagyasztott édesburgonya: 1859 forint helyett mindössze 1394 forintba kerül.

Valdor csirkemellfilé: a terméket 25%-os kedvezménnyel szerezheted be.

Nádudvari rántott sajt és füstölt sajt: a korábbi 1499 forintos ár helyett csak 1124 forintot kell fizetned.

Iglo halrudacskák: 2599 forint helyett 1949 forintért kerülhetnek a kosaradba.

Fini Dino dinoszaurusz formájú csirkefalatok: ezekhez a népszerű, gyerekeknek is kedves dino falatokhoz 25%-kal olcsóbban juthatsz hozzá.

SPAR gyoza: ezt a különleges, ázsiai ihletésű fogást szintén 25%-os kedvezménnyel vásárolhatod meg.



Olasz ízek akciósan

Az olasz konyha szerelmeseinek is érdemes felkeresniük a SPAR üzleteit, hiszen több olyan alapanyag is kedvezményes áron kapható, amikkel könnyedén elkészíthetjük kedvenc pizzáinkat és tésztaételeinket.

Prosciutto Crudo: a sonkát 1999 forint helyett 1599 forintért vásárolhatod meg, ami 20%-os kedvezményt jelent.

Caputo Pizzeria pizzaliszt: az eredeti 999 forintos ár helyett 799 forintért szerezheted be.

DESPAR tésztaszósz (all'arrabbiata és al basilico): a kétféle szósz 929 forint helyett 699 forintba kerül.

DESPAR prémium száraztészta (tortiglioni és mezze maniche): MySPAR applikációval 899 forint helyett 699 forintért vásárolhatod meg.

Kometa Pendrazini Selection Pancetta: a kiváló olasz alapanyag 1299 forint helyett 999 forintba kerül a MySPAR applikációval.

Bertolli extraszűz olívaolaj és olívaolajspray: a termékeket 2999 forint helyett MYSPAR áron 2299 forintért szerezheted be.

DESPAR mascarpone: a krémes desszertekhez és olasz fogásokhoz is jól használható termék 1799 forint helyett 1199 forintért kapható.



Mikortól keresd az üzletekben?

A legújabb kedvezményekhez a MySPAR applikációból kell előhívnod a kupont, amelyet 2026. október 15. és 21. között korlátlan alkalommal felhasználhatsz a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. Fontos, hogy a kupon viszonteladók számára nem érhető el.

IDE kattintva megnézheted a szórólapot is, amiben még több akciót találhatsz.