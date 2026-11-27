A Lidl október közepe óta folyamatosan bővíti karácsonyi választékát. A hagyományos ünnepi ételek hozzávalói mellett különleges hús- és haltermékek, válogatott kávék, teák, édességek, valamint ajándéknak is tökéletes termékek vannak a polcokon - egyetlen helyen szerezhetsz be mindent, amire az ünnephez szükség lehet.
Különleges húsok és tengeri finomságok a Lidl ünnepi kínálatában
Az ünnepi húsáruk között kakas, kacsa- és libamáj, a Deluxe kínálatban elérhető angus steak és tatár beefsteak is kapható, . A halak és tengeri finomságok választékában lazac, kékúszójú tonhal, fekete kagyló, friss homárfarok és osztriga is szerepel. Akik a hagyományos karácsonyi menühöz keresnek hozzávalókat, többféle halászlé és töltött káposzta közül választhatnak. Az ünnepi kínálatot különleges pástétomok és szószok egészítik ki.
Új ízekkel érkeznek a karácsonyi szaloncukrok
Már a szaloncukrok is megjelentnek a Lidl üzleteiben. A kimért változatok és a Favorina édességek mellett a Deluxe termékekből is válogathatnak a vásárlók, ráadásul a megszokott ízeken túl igazi különlegességeket is beszerezhetünk: kardamomos-erdeigyümölcsössel, feketeribizlis-rebarbarással, tökmagos fehércsokoládéssla, valamint mézes fügével töltött, ropogós ostyadarabokkal készült fehércsokoládés szaloncukorral is kényeztethetjük magunkat az ünnepek alatt. Az ünnepi édességek között a hagyományos ízek kedvelői és az újdonságokat kereső vásárlók is találnak kedvükre valót.
Visszatér a gesztenyés bejgli, megújul a csokoládés tekercs
A Lidl helyben sütött bejglijei már október végétől elérhetők. December elején a Deluxe változatok és a fagyasztott bejglik is megérkeznek. A diós és mákos mellett ismét kapható lesz a nagy kedvenc, a gesztenyés változat. A tavalyi év slágere, a csokoládés tekercs is visszatér, méghozzá megújult recepttel. Az idei változat valódi belga csokoládéval és a korábbinál gazdagabb töltelékkel készül. A pékárukhoz is beköltözött az ünnep: a kovászos búzakenyér és a hajdinás kovászos kenyér mellett dióval és törökmogyoróval készült vadkovászos buci is szerepel a kínálatban. Az édes péksütemények kedvelői sós karamellás és répatortás muffinokat, valamint pisztáciával töltött, brióstésztából készült croissant-t is vásárolhatnak.
Karácsonyi dekorációk és ajándékok is érkeznek
A Lidl nemcsak élelmiszerekkel készül az ünnepekre. Novembertől hétről-hétre új lakásdekorációk, konyhai eszközök és ajándéknak is tökéletes áruk kerülnek a boltokba. A szezonális termékekkel kapcsolatban külön katalógus segíti a vásárlók tájékozódását.
Ünnepi recept a Lidltől: sütés nélküli spekulatius krémes szelet
Elkészítési idő: kb. 60–75 perc Hűtési idő: legalább 5 óra Adag: kb. 20–24 szelet
Hozzávalók:
Alap:
- 400 g Spekulatius keksz
- 120 g Milbona mascarpone
- 140 g Mister Choc spekulatius krém
Krém:
- 1 l Pilos tej
- 2 csomag Belbake vaníliás pudingpor
- 2 ek. Belbake búzafinomliszt
- 3 db tojássárgája
- 1 db vaníliarúd
- 1 tk. Belbake spekulatius fűszerkeverék
- 200 g Pilos vaj
- 150 g Belbake porcukor
Tejszínes-és kekszréteg:
- 200 g Spekulatius keksz
- 300 ml Pilos habtejszín
- 250 g Milbona mascarpone
- 50 g Belbake porcukor
Díszítés:
- 200 g Mister Choc spekulatius krém
- 50 g Spekulatius keksz
Elkészítés:
1. A finomra darált spekulatius kekszet alaposan összegyúrjuk a mascarponéval és a spekulatius krémmel. Ezt a tömör masszát egyenletesen egy üvegtál aljába nyomkodjuk, majd félretesszük.
2. A tejből 700 ml-t egy lábasban melegíteni kezdünk. Közben egy tálban csomómentesre keverjük a lisztet, a pudingport, a tojássárgájákat, a spekulatius fűszerkeveréket és a vaníliarúd kikapart magjait a maradék 300 ml tejjel. Amint a tej forrni kezd, folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a pudingos alapot, és alacsony lángon sűrű, selymes krémet főzünk belőle, majd hagyjuk teljesen kihűlni.
3. Amíg a főzött krém hűl, a vajat a porcukorral habosra keverjük. A már hideg vaníliás alapot apránként hozzáadagoljuk a cukros vajhoz, és addig habosítjuk, amíg egynemű, könnyű krémet kapunk. Ezt a gazdag réteget elsimítjuk az előkészített kekszes alapon, a krém tetejét pedig sűrűn kirakjuk egy réteg tejbe mártott spekulatius keksszel. A tejszínes részhez a hideg tejszínt kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk a mascarponét és a porcukrot, és addig verjük, amíg stabil tartást kap. A habot egyenletesen eloszlatjuk a kekszrétegen, majd a süteményt egy órára a hűtőbe tesszük pihenni.
4. A végső simításokhoz a spekulatius krémet óvatosan felmelegítjük, hogy folyóssá váljon, majd habzsákba töltjük. A tejszínes rétegre nyomjuk, márványosra kidíszítjük egy fogpiszkálóval, a szélét pedig darált keksszel dekoráljuk. A süteményt legalább 5 órán keresztül pihentessük a hűtőben, hogy az ízek jól összeérjenek, és a kekszrétegek kellően megpuhuljanak – ezután már könnyen lehet szeletelni és tálalni.