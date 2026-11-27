A Lidl október közepe óta folyamatosan bővíti karácsonyi választékát. A hagyományos ünnepi ételek hozzávalói mellett különleges hús- és haltermékek, válogatott kávék, teák, édességek, valamint ajándéknak is tökéletes termékek vannak a polcokon - egyetlen helyen szerezhetsz be mindent, amire az ünnephez szükség lehet.

A Lidl kínálatából mindent beszerezhetsz, ami az ünnepi asztalra kell

Különleges húsok és tengeri finomságok a Lidl ünnepi kínálatában

Az ünnepi húsáruk között kakas, kacsa- és libamáj, a Deluxe kínálatban elérhető angus steak és tatár beefsteak is kapható, . A halak és tengeri finomságok választékában lazac, kékúszójú tonhal, fekete kagyló, friss homárfarok és osztriga is szerepel. Akik a hagyományos karácsonyi menühöz keresnek hozzávalókat, többféle halászlé és töltött káposzta közül választhatnak. Az ünnepi kínálatot különleges pástétomok és szószok egészítik ki.

Új ízekkel érkeznek a karácsonyi szaloncukrok

Már a szaloncukrok is megjelentnek a Lidl üzleteiben. A kimért változatok és a Favorina édességek mellett a Deluxe termékekből is válogathatnak a vásárlók, ráadásul a megszokott ízeken túl igazi különlegességeket is beszerezhetünk: kardamomos-erdeigyümölcsössel, feketeribizlis-rebarbarással, tökmagos fehércsokoládéssla, valamint mézes fügével töltött, ropogós ostyadarabokkal készült fehércsokoládés szaloncukorral is kényeztethetjük magunkat az ünnepek alatt. Az ünnepi édességek között a hagyományos ízek kedvelői és az újdonságokat kereső vásárlók is találnak kedvükre valót.

Visszatér a gesztenyés bejgli, megújul a csokoládés tekercs

A Lidl helyben sütött bejglijei már október végétől elérhetők. December elején a Deluxe változatok és a fagyasztott bejglik is megérkeznek. A diós és mákos mellett ismét kapható lesz a nagy kedvenc, a gesztenyés változat. A tavalyi év slágere, a csokoládés tekercs is visszatér, méghozzá megújult recepttel. Az idei változat valódi belga csokoládéval és a korábbinál gazdagabb töltelékkel készül. A pékárukhoz is beköltözött az ünnep: a kovászos búzakenyér és a hajdinás kovászos kenyér mellett dióval és törökmogyoróval készült vadkovászos buci is szerepel a kínálatban. Az édes péksütemények kedvelői sós karamellás és répatortás muffinokat, valamint pisztáciával töltött, brióstésztából készült croissant-t is vásárolhatnak.