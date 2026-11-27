Audrey Hepburn eredetileg balett-táncosnak készült, de végül a színészet felé fordult. Az 1953-as Római vakáció című filmmel pedig egy csapásra világhírűvé vált. Ettől fogva pedig nemcsak a tehetsége, de megjelenése is beszédtémává vált. Mindenki karcsú alakjának titkát találgatta, és rengeteg pletyka is keringett róla. Mindezekről fia, Sean Hepburn Ferrer számolt be, aki eloszlatta a néhai színésznővel kapcsolatos tévhiteket is. Édesanyja szokásairól és az öregedéshez fűződő viszonyáról is árult el részleteket.

Audrey Hepburn hallani sem akart a plasztikáról.

Forrás: PA Wire

Audrey Hepburn gyereke árulta el a színésznő titkait

Audrey Hepburn Belgiumban született, a második világháború alatt pedig éhezett. Az ebből fakadó eégszségügyi következmények törték derékba balett-táncos karrierjét, ezért fordult a színészet felé, és így ismerte meg az egész világ. Az emberek alakításai mellett karcsú alakjára is felfigyeltek, és azt pletykálták, evésszavar küzd a színésznő, ezt a tévhitet most a fia, Sean Hepburn Ferrer oszlatta el.

„Annak ellenére, hogy évtizedeken át azt pletykálták, hogy azért ilyen karcsú, mert evészavara van, főzött, sütött, és azt ette, amit szeretett, de odafigyelt az adagokra” – fogalmazott Ferrer.

A színésznő rendszerint főtt tojással, pirítóssal és lekvárral indította a napját, majd tempós sétára indult. Ebédre salátát vagy levest, szendvicset és juharsziruppal meglocsolt vaníliafagylaltot fogyasztott. Délutáni szunyókálása után egy kocka étcsokoládéval kényeztette magát, naplementekor pedig egy kevés whiskyt is megengedett magának.

Vacsorára általában paradicsomos tésztát és salátát evett, de a csokoládétortának sem tudott ellenállni: saját, lisztmentes receptet is kidolgozott.

Hallani sem akart a plasztikai műtétekről

Audrey Hepburn számára a plasztika elképzelhetetlen volt, és a divatdiétákat is kerülte. Büszkén viselte az idő múlásának jeleit, arcának minden egyes ráncához ragaszkodott. Amikor John Isaac fotós egy UNICEF-út során készült felvételein felajánlotta, hogy eltünteti a színésznő ráncait, Hepburn határozott választ adott:

Nehogy hozzá merj nyúlni akár egyetlen ráncomhoz is, mindegyikért megdolgoztam!

Audrey Hepburn 1993-ban, 63 évesen bekövetkezett halála után is a természetes szépség egyik legnagyobb ikonja maradt.