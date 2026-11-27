Jennifer Lopez színpadi szettjei nagyon merészek, de a legtöbb rajongója ennek nagyon is örül. A gyerekei azonban már kevésbé. Erről az énekesnő a The Drew Barrymore Show-ban vallott.

Jennifer Lopezt kérdőre vonta gyereke merész színpadi szettje miatt.

Forrás: Baris Acarl/Depo Photos via ZUMA Press Wire

Jennifer Lopez gyereke kérdőre vonta az anyját: Miért nem viselsz nadrágot?

Jennifer Lopez nem a visszafogottságáról híres, a színpadon merészebbnél merészebb összeállításokban áll a rajongók elé. Ennek a közönség nagy része kifejezetten örül, az énekesnő családja azonban már kevésbé. J.Lo a The Drew Barrymore Show-ban árult el részleteket arról, 18 éves gyereke, Max hogyan reagált egykor a kihívó ruháira.

„Tíz évvel ezelőtt, az első vegasi fellépésem nyitóestjén történt… A gyerekek akkor úgy hétévesek voltak” – magyarázta, utalva az ikrekre, Maxra és Emmére. Majd így folytatta: „A műsor után a fiam, Max odajött hozzám. Azt mondta: »Anya!« Azt hittem, olyasmivel fogja folytatni, hogy »Nagyon jó volt a műsor!«, de ehelyett így szólt:

»Miért nem viselsz soha nadrágot a színpadon?«

Én meg: »Ó, igen, ez biztosan furcsa lehet neked.«”

A válasza? „Csak annyit mondtam: »Showgirl vagyok«” – tette hozzá –, „Táncos vagyok, kicsim, showgirl vagyok. Ez a munkám.”

Gyereke észrevétele nem tántorította el Jennifer Lopezt a merész megjelenésektől, azóta is szexibbnél szexibb szerelésekben áll a színpadra.

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