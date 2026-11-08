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Ezekben a kabátokban karcsúbbnak tűnhetsz: 3 fazon, amely előnyös molett nőknek

divat kabát ősz tél
Horváth Angéla
2026.11.08.
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A megfelelően megválasztott kabát nemcsak melegen tart, hanem karcsúsít is. Mutatunk három olyan fazont, amelyek vékonyabbnak mutatnak.

Az ősz és a tél a kényelmes, réteges öltözködés időszaka, ám a tökéletes kabát megtalálása nem egyszerű feladat. A fazon, a hossz és a szabás egyaránt befolyásolja, hogyan mutat rajtunk egy ruhadarab. Mindegy, hogy alacsonyak, magasak, vékonyak vagy teltebbek vagyunk, érdemes olyan kabátot választani, amely kiemeli az alakunk előnyös részeit. Ha pedig szeretnénk néhány centivel karcsúbbnak vagy magasabbnak látszani, a következő három fazonnal érdemes próbálkozni.

A tökéletes kabát megtalálása nem könnyű feladat
A tökéletes kabát megtalálása nem könnyű feladat
Forrás: 123rf

3 kabátfazon, ami előnyös molett nőknek:

1. A vonalú kabát: szépen formálja az alakot

Az A vonalú kabát nagyon jó választás lehet azoknak, akiknek szélesebb a csípőjük vagy erősebbek vállban, és nem szeretnék hangsúlyozni ezeket a területeket. A lefelé finoman bővülő szabás kiegyensúlyozza a test arányait, a derekat pedig optikailag keskenyebbnek mutatja.

Az A-vonalú kabát nyújtja az alakot, ha kicsivel tért fölött végződik
Az A-vonalú kabát nyújtja az alakot, ha kicsivel tért fölött végződik
Forrás: Life.hu / AI

Nem mindegy azonban, hogy milyen hosszú egy A-vonalú kabát. Ha szeretnénk nyújtani az alakunkat, érdemes olyan darabot választani, amely valamivel a térd fölött végződik. A túl rövid kabát, amely éppen a csípő legszélesebb részénél ér véget, erősebbnek mutat.

2. Megkötős kabát: homokóra alakot varázsol

A megkötős, öves kabátok egyik legnagyobb előnye, hogy akkor is hangsúlyosabbá tehetik a derekat, ha az egyébként kevésbé karcsú. Az öv segítségével nőies, homokóra alakot idéző sziluettet alakíthatunk ki.

Magasabb nőkön különösen jól mutathatnak a hosszú, bokáig érő fazonok. Alacsonyabb termet esetén viszont érdemes inkább térd fölött végződő kabátot választani, mert ez a hossz optikailag nyújtja az alakot.

A megkötős kabát magas és alacsony nőknek is jól áll, csak a hossza nem mindegy
Forrás: Life.hu/ AI

Az öves kabát további előnye, hogy rendkívül sokoldalú. Begombolva vagy megkötve elegáns, nőies megjelenést kölcsönöz, kigombolva, lazán viselve pedig hétköznapibb összeállításokhoz is tökéletesen illik.

3. Középhosszú ballonkabát: a telt nők kedvence

A középhosszú kabátok különösen jól állnak a gömbölydedebb testalkatú nőknek. Ez a hossz kiegyensúlyozza az arányokat. A klasszikus ballonkabát ráadásul igazi alapdarab, amely szinte bármilyen öltözékhez illik. Farmerrel és elegánsabb ruhákkal egyaránt jól kombinálható.

A középhosszú kabátokfinoman kiemelik a lábakat
A középhosszú kabátokfinoman kiemelik a lábakat
Forrás: Life.hu / AI

A középhosszú kabátok jellemzően a comb környékén vagy valamivel a térd alatt végződnek. Ezek a változatok finoman kiemelhetik a lábakat, és kellő mozgásszabadságot is biztosítanak.

Kabátvásárláskor tehát nemcsak a színt és az aktuális divatot érdemes figyelni. A megfelelő szabás és hossz segítségével könnyen megtalálhatjuk azt a fazont, amelyben jól érezzük magunkat, és még vékonyít is. 

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