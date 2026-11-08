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Ezért vannak színes csíkok az új téli gumikon – Meglepő okból kerültek rájuk

123rf -
autógumi téli gumiabroncs gumiabroncs
Váradi Melinda
2026.11.08.
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Piros, sárga, zöld vagy éppen kék vonalak futnak körbe a felületükön? Sokan találgatják, vajon mit jelentenek ezek a különös jelölések az új téli gumikon, pedig egészen más célt szolgálnak, mint azt elsőre gondolnánk.

Ha mostanában vásároltál új téli gumit vagy csak nézelődsz, talán neked is feltűntek a futófelületen végighúzódó színes csíkok. Első pillantásra akár dekorációnak vagy valamilyen különleges minőségi jelzésnek is tűnhetnek, mások pedig arra gyanakodnak, hogy a színükből az abroncs típusára vagy gyártási idejére lehet következtetni. A valóság azonban ennél jóval érdekesebb: a jelöléseknek fontos szerepük van, csak éppen nem ott, ahol a legtöbben keresnék.

Az új téli gumikon már ilyen színes csíkok láthatóak.
Az új téli gumikon már ilyen színes csíkok láthatóak.
Forrás: 123rf
  • Meglepő, hogy kiknek szólnak valójában a színes vonalak. 
  • Egy apró részlet a gyártás során komoly segítséget jelent. 
  • Ne dőlj be a találgatásoknak: nem minden szín jelent ugyanazt!

Színes csíkok a téli gumin: ezért vannak az újakon

A különleges jelölések nem véletlenül kerülnek az abroncsokra, és nem is a vásárlók tájékoztatása az elsődleges céljuk. A színes csíkok már a gyártási folyamat korai szakaszában megjelennek a futófelületi alapanyagon, még azelőtt, hogy a gumiabroncs elnyerné végleges formáját. Egy modern gumigyárban rengeteg különböző méretű, mintázatú és összetételű alkatrész készül párhuzamosan. Ezek sokszor szabad szemmel alig különböztethetők meg egymástól, ezért a színes jelölések segítenek a dolgozóknak abban, hogy gyorsan felismerjék, melyik alapanyag melyik abroncstípushoz tartozik. A rendszer a gyártási és logisztikai folyamatokat is gördülékenyebbé teszi.

Bár csábító lehet azt gondolni, hogy a különböző színek valamilyen egységes kódrendszer szerint működnek, ez egyáltalán nincs így. Nincs olyan általános szabály, amely alapján például a piros jelölés minden gyártónál ugyanazt jelentené. Az egyes vállalatok saját belső azonosítási rendszereket használnak, így ugyanaz a szín két különböző üzemben akár teljesen eltérő információt is hordozhat. Vagyis a színes csíkokból nem lehet biztosan megállapítani, hogy nyári, téli vagy négy évszakos abronccsal van dolgunk. Azt sem árulják el, milyen sebességre hitelesítették a gumit, vagy pontosan mikor készült. 

Ha valóban fontos információkat szeretnél megtudni az abroncsról, érdemes inkább az oldalfalán található jelöléseket tanulmányoznod. Ezek között szerepelnek azok az adatok, amelyek segítenek azonosítani a gumi méretét, terhelhetőségét, sebességindexét és gyártási idejét. A színes csíkok tehát érdekes részletei az új abroncsoknak, de nem érdemes túl sokat belelátni a jelentésükbe. Legközelebb, amikor ilyen gumit látsz, már tudhatod: a különös vonalak elsősorban a gyárban dolgozóknak jelentenek segítséget, nem az autósoknak adnak titkos üzenetet.

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