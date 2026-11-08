Ezért tesznek sokan alufóliát a fagyasztóba: meglepő háztartási trükk terjed

Ismerős a helyzet? Éppen kivennénk valamit a fagyasztóból, de a fiókokat már alig lehet kihúzni a lerakódott jégtől. A vastag réteg nemcsak a rendelkezésre álló helyet csökkenti, hanem a leolvasztást is nehezebbé teszi. Az interneten egy különös módszer terjed, amelyhez mindössze néhány darab alufóliára van szükség. De vajon tényleg segít?

Alufólia a fagyasztóban: vajon működik a trükk?

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Mire jó az alufólia a fagyasztóban?

A közösségi oldalakon terjedő praktika szerint néhány kisebb alufóliadarabot golyóvá kell gyúrni, majd a fagyasztó sarkaiba helyezni. A polcokra vagy a fiókokba is simítsunk alufóliát. Sokan állítják, hogy a trükk, hogy megakadályozza a jégképződést - erre azonban nincs megbízható bizonyíték a netes videókon kívül. A polcokra terített fóliának inkább a későbbi takarításnál lehet szerepe: ha a jég a felületén rakódik le, a fóliával együtt is eltávolítható.

Miért jegesedik a fagyasztó?

A jéglerakódás egyik leggyakoribb oka, hogy meleg, párás levegő jut a fagyasztó belsejébe. Ez főként akkor fordulhat elő, ha túl gyakran vagy túl hosszú ideig tartjuk nyitva az ajtót. A sérült ajtótömítés és a nem megfelelően becsomagolt élelmiszerek szintén hozzájárulhatnak a problémához. Amikor a pára érintkezik a fagyasztó hideg belső felületeivel, megfagy. Az így kialakuló vékony dérréteg idővel egyre vastagabbá válik, míg végül már a fiókok használatát is akadályozza.

Így próbálhatod ki az alufóliás módszert

Ha szeretnéd kipróbálni a praktikát, először teljesen olvaszd le és tisztítsd ki a fagyasztót. Fontos azonban, hogy az alufólia semmiképpen ne takarja el a szellőzőnyílásokat, a vízelvezetőket vagy a készülék egyéb alkatrészeit.

Ha tartósan szeretnéd csökkenteni a jegesedést, inkább a kiváltó okokra figyelj. Rendszeresen ellenőrizd az ajtótömítéseket, csomagold be megfelelően az élelmiszereket, és lehetőleg minél rövidebb ideig tartsd nyitva a fagyasztó ajtaját.

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