Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 14., szombat Aliz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
tipp

Így nem lesz nyálkás másnapra a zacskós saláta: ezzel az egyszerű trükkel nem végzi kukában a maradék

tipp saláta salátakeverék
Nagy Anna
2026.11.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Praktikus, de felbontás után hamar tönkremegy. A zacskós saláta maradéka sokaknál a kukában végzi, pedig egy egyszerű trükkel elkerülhető, hogy nyálkássá váljon.

Az egészséges és diétás étkezések megmentői a zacskós saláták, spenótok, rukkolák. Nagyon gyorsan varázsolható belőlük egy friss, üdítő köret, azonban ha nem használjuk fel azonnal teljes egészében, hamar bebarnul és nyálkássá válik. A zacskós saláta maradéka így gyakran a kukában végzi, pedig elég egyetlen dolgot hozzáadni ahhoz, hogy tovább felhasználható legyen.

A zacskós saláta frissessége egy egyszerű trükkel megőrizhető.
A zacskós saláta frissessége egy egyszerű trükkel megőrizhető.
Forrás: 123rf.com

Így marad tovább friss a zacskós saláta

A zacskós saláta elkészítése egyszerű: elég egy salátaöntetet összekevernünk hozzá, és máris kész a köret, ami megfelelően beilleszthető bármelyik diétába, de akkor is jó választás, ha csupán több zöldséget szeretnénk fogyasztani. Praktikus választás, hiszen egy zacskóban többféle zöldség is van, így nem kell külön-külön megvásárolnunk, ha változatosságra vágyunk.

A probléma akkor kezdődik, ha nem használjuk fel azonnal a teljes csomagot. Bizakodva visszatesszük a hűtőbe, miközben pontosan tudjuk, hogy a zacskós saláta maradéka valószínűleg a kukában végzi majd, mert nagyon hamar bebarnul és nyálkássá válik. Van azonban egy egyszerű módszer arra, hogy hosszabban friss maradjon.

A titok nyitja a zacskós saláta tárolásában rejlik: a szakértők szerint csupán konyhai papírtörlőt kell tenni a zacskóba ahhoz, hogy tovább felhasználhassuk. Ez csökkenti a saláta átnedvesedésének kockázatát, így nem lesz nyálkás sem azelőtt, hogy fel tudnénk használni a maradékot. Fontos még, hogy lezárjuk a csomagolást egy csipesszel, így garantáljuk az eltarthatóságát. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Felejtsd el a főzést és a párolást: így lesz tökéletes a fagyasztott zöldség – A séf erre esküszik

Ezek a legtöbb háztartásban ott lapulnak a hűtőben, és ha jól készítjük el, akkor nem fogja senki kelletlenül rágcsálni.

A szakértő elárulta: ettől az egyszerű trükktől lesz ropogós és aranybarna a fagyasztott sült krumpli

Hiába sütöd a csomagoláson feltüntetett ideig és módon, a sült krumpli néha mégis puha és szottyos marad.

Felejtsd el az avokádós pirítóst: ettől a zöldségtől krémesebb és olcsóbb is lesz a reggelid

Az egyik legnépszerűbb gyors reggelit néhány perc alatt újragondolhatod, ráadásul pénztárcabarát módon. Az avokádós pirítós helyett egy hasonlóan krémes, laktató változat kerülhet a tányérra – és még az elkészítése sem bonyolult.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu