Így nem lesz nyálkás másnapra a zacskós saláta: ezzel az egyszerű trükkel nem végzi kukában a maradék

Az egészséges és diétás étkezések megmentői a zacskós saláták, spenótok, rukkolák. Nagyon gyorsan varázsolható belőlük egy friss, üdítő köret, azonban ha nem használjuk fel azonnal teljes egészében, hamar bebarnul és nyálkássá válik. A zacskós saláta maradéka így gyakran a kukában végzi, pedig elég egyetlen dolgot hozzáadni ahhoz, hogy tovább felhasználható legyen.

A zacskós saláta frissessége egy egyszerű trükkel megőrizhető.

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Így marad tovább friss a zacskós saláta

A zacskós saláta elkészítése egyszerű: elég egy salátaöntetet összekevernünk hozzá, és máris kész a köret, ami megfelelően beilleszthető bármelyik diétába, de akkor is jó választás, ha csupán több zöldséget szeretnénk fogyasztani. Praktikus választás, hiszen egy zacskóban többféle zöldség is van, így nem kell külön-külön megvásárolnunk, ha változatosságra vágyunk.

A probléma akkor kezdődik, ha nem használjuk fel azonnal a teljes csomagot. Bizakodva visszatesszük a hűtőbe, miközben pontosan tudjuk, hogy a zacskós saláta maradéka valószínűleg a kukában végzi majd, mert nagyon hamar bebarnul és nyálkássá válik. Van azonban egy egyszerű módszer arra, hogy hosszabban friss maradjon.

A titok nyitja a zacskós saláta tárolásában rejlik: a szakértők szerint csupán konyhai papírtörlőt kell tenni a zacskóba ahhoz, hogy tovább felhasználhassuk. Ez csökkenti a saláta átnedvesedésének kockázatát, így nem lesz nyálkás sem azelőtt, hogy fel tudnénk használni a maradékot. Fontos még, hogy lezárjuk a csomagolást egy csipesszel, így garantáljuk az eltarthatóságát.

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