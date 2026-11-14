Ne hagyd csak úgy otthon a kutyát: ezt tedd meg, mielőtt elindulsz

A szakértők szerint a kulcs a fokozatosság: ha egy kutya nincs hozzászokva az egyedülléthez, nem szabad elsőre hosszú órákra magára hagyni. Az is sokat számít, milyen környezet várja, amikor becsukjuk mögötte az ajtót.

Ha egy kutya nincs hozzászokva az egyedülléthez, nem szabad elsőre hosszú órákra magára hagyni.

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Egy kiadós séta sokat segíthet

Indulás előtt érdemes elvinni a kutyát sétálni, hogy mozogjon, elvégezze a dolgát, és legyen lehetősége egy kicsit kifáradni. Egy nyugodtabb, kellemes séta után nagyobb eséllyel pihen le otthon, ahelyett hogy az ajtót lesné.

Arra is figyeljünk, hogy friss víz mindig legyen előtte, és legyen egy kényelmes, biztonságos helye, ahol zavartalanul pihenhet.

Hagyj otthon valamit, amivel a kutya elfoglalja magát

Az egyedüllét sokkal könnyebb, ha a kutyának van mivel foglalkoznia. Egy biztonságos rágójáték, jutalomfalattal tölthető játék vagy más elfoglaltság lekötheti a figyelmét.

Sok kutyának az is megnyugtató lehet, ha a gazdája illatát érzi: egy régebbi ruhadarab a fekhely közelében például kellemes ismerősséget jelenthet. A rádió vagy a televízió halk hangja szintén segíthet, hogy ne legyen teljesen csendes a lakás.

Ne csináljunk nagy ügyet a búcsúból

Talán furcsán hangzik, de induláskor nem érdemes hosszasan búcsúzkodni. A nyugodt, hétköznapi távozás azt üzenheti a kutyának, hogy semmi különös nem történik, a gazdi pedig hamarosan visszatér.

Ugyanez igaz a hazaérkezésre is: természetesen örülhetünk egymásnak, de nem szükséges azonnal hatalmas izgalmat csapni.

És van még egy fontos szabály: ne hagyd a kutyát rendszeresen túl sokáig egyedül. A Dogs Trust és több állatvédelmi szervezet szerint általában legfeljebb körülbelül négy óra az az idő, amit egy felnőtt kutyának érdemes egyedül töltenie, de ez természetesen az állattól is függ.

Ha pedig a kutya rendszeresen nyüszít, ugat, rombol, nyugtalan vagy pánikszerűen viselkedik, azt nem érdemes egyszerű rosszaságnak tekinteni. Lehet, hogy nehezen viseli az egyedüllétet, ilyenkor pedig fokozatos hozzászoktatásra és akár szakértő segítségére is szükség lehet.

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