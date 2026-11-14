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Life.hu
2026.11.14.
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A sussexi hercegnének nehéz napjai vannak. Meghan Markle élete egyik legfájdalmasabb családi időszakát éli át: édesapja, Thomas Markle súlyos büntetőügybe keveredett, a történtek pedig a hercegnét is mélyen megrázták. Bár évek óta nem tartják a kapcsolatot, a hírek most különösen nehezen érintik.

Egy Meghan Markle-höz közel álló forrás szerint a hercegné érzelmileg hullámzó napokat él át. Van, amikor jobban viseli a helyzetet, máskor azonban újra eluralkodik rajta a szomorúság. Egy másik bennfentes úgy fogalmazott: a történtek rendkívül felkavarják, és rengeteg fájdalmat okoznak neki.

Meghan Markle és Harry
Meghan Markle Harry hercegbe kapaszkodva jelent meg Brüsszelben.
Forrás: JOHN THYS / AFP

 

Meghan Markle-ben az édesanyja és a gyerekei tartják benne a lelket

Meghan most elsősorban a családjára támaszkodik. Édesanyjával, Doria Raglanddel a távolság ellenére is sokat beszélnek, kölcsönösen támogatják egymást. A hercegné számára különösen nehéz, hogy édesanyja nem tud mindig mellette lenni.

A legnagyobb vigaszt azonban Archie és Lilibet jelenti számára. A hozzá közel álló forrás szerint a gyerekek most különösen sokat adnak neki, és Meghan igyekszik rájuk, valamint a számára fontos munkákra összpontosítani.

Meghan Markle apját, Thomas Markle-t november 6-án vették őrizetbe Floridában, majd november 10-én ismét börtönbe került, miután a hatóságok szerint eltávolította a nyomkövető bokapántját. Gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával kapcsolatos szövetségi váddal néz szembe. Ha bűnösnek találják, akár húsz év börtönt is kaphat. A vádakat korábban tagadta.

Meghan korábban arról beszélt, hogy mélyen felkavarták az apjával kapcsolatos állítások, és elsősorban a gyermekek védelme miatt tartotta távol őt a saját családjától.

Már beszédet sem tud mondani

A sussexi hercegi pár nemrég Brüsszelben járt az európai parlament eseményén, mely a gyermekek online biztonságáról szólt. Harry beszédet mondott, Meghan azonban a közönség soraiból követte az eseményt. A beszámolók szerint annyira megviselték a történtek, hogy bár tervezte és meg is írta a beszédét, elmondani már nem tudta: úgy érezte, még nem képes a nyilvános szereplésre.

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