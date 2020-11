Oláh Gergő és családja hétvégén szembesült a hírrel, hogy egy hozzájuk közel álló személy betegség következtében életét vesztette. Mint kiderült, az énekes barátjának halála összefüggésbe hozható a koronavírus-járvánnyal, ám Gergő ettől függetlenül úgy gondolja: a szabályok betartásán kívül mást nem tehetünk, ezért idegeskednünk sem szabad emiatt, hiszen úgy sem vagyunk vele előrébb.

„Kezdetben is komolyan vettem és elfogadtam a vírus jelenlétét, de nem tartottam tőle. Mostanra sok minden változott, ugyanis a környezetünkben többen is elhunytak a koronavírusban. Épp vasárnap kaptuk a szörnyű hírt, hogy egy közeli ismerősünk is belehalt.

Korábban azt mondták, hogy csak az idős emberekre veszélyes ez a betegség, de ma már látjuk, hogy ez sem igaz. Az ismerősünk is csak a negyvenes éveiben járt és nem tudunk arról, hogy lett volna bármilyen alapbetegsége. Ez borzasztó, de ez is azt mutatja, hogy nagyon komolyan kell venni a helyzetet" - mondta a Ripostnak.