A nárcisztikus anya hatása: miért érzed magad kevésnek még felnőttként is?

Lehet, hogy kívülről sikeresnek, önállónak és „rendben lévőnek” tűnik az életed, belül mégis gyakran érzed azt, hogy nem vagy elég jó. Mintha mindig bizonyítanod kellene, mintha a szeretetet ki kellene érdemelned. Ez az érzés sokszor nem a jelenből fakad, hanem abból, ahogyan gyerekként megtanultál kapcsolódni – különösen akkor, ha nárcisztikus anya mellett nőttél fel.

A nárcisztikus anya vagy apa gyermekének sérülései felnőttkorban is sajognak.

Forrás: Shutterstock

A nárcisztikus anya hatása a felnőtt életre Komplex poszttraumás stressz szindróma (CPTSD) jelei

Feltételekhez kötött anyai szeretet

Az érzelmi bántalmazás nyomai fenőttkorban

A gyógyulás útja

A traumához nem kell nagy esemény – egy nárcisztikus anya mellett akár mindennapos is lehet

A traumát gyakran egyetlen, súlyos eseményhez kötjük, pedig létezik egy csendesebb, kevésbé látványos formája is. A pszichológia komplex poszttraumás stressz szindrómának (CPTSD) nevezi azt az állapotot, amely hosszú távú, ismétlődő érzelmi sérülések hatására alakul ki, leggyakrabban gyerekkorban. Ez különösen gyakori nárcisztikus szülő, azon belül is nárcisztikus anya mellett felnőtt gyerekeknél.

Ilyenkor nem feltétlenül emlékszel egyetlen nagy traumára. Inkább egy állandó, mindent átható érzés marad meg: feszültség, szorongás, belső üresség vagy az a gondolat, hogy veled alapvetően baj van. Sok nárcisztikus szülő felnőtt gyermeke csak évekkel később érti meg, hogy ezek az érzések nem jellembeli gyengeségből, hanem érzelmi bántalmazásból fakadnak.

A CPTSD gyakori tünetei lehetnek: tartós önértékelési problémák és bűntudat

szorongás, hangulatingadozás, érzelmi kimerültség

nehézség a határok meghúzásában

érzelmi eltompulás vagy épp túlzott érzékenység

állandó megfelelési kényszer

Amikor az anya szeretete feltételekhez kötött

A nárcisztikus anya – legyen nyílt vagy rejtett nárcisztikus anya – nem képes valódi, feltétel nélküli kapcsolódásra. A gyerek ilyenkor nem önálló személy, hanem szereplő egy rendszerben, amelynek az anya igényei állnak a középpontjában. Ez a dinamika a nárcisztikus személyiségzavar egyik legjellemzőbb működésmódja. Ha a gyerek „jól működik”, dicséretet kap – ha nem, jön a kritika, a hidegség vagy a büntető hallgatás. A nárcisztikus anya jellemzői közé tartozik, hogy a szeretetet eszközként használja: jutalomként vagy megvonásként. A gyerek ebből hamar megtanulja: a szeretet nem jár alanyi jogon, hanem teljesítményhez kötött. Így alakul ki az a belső hit, hogy csak akkor vagy értékes, ha alkalmazkodsz, csendben maradsz és mások igényeit helyezed előtérbe, ami tipikus mintázat a nárcisztikus szülők gyermekeinél.

Egy nárcisztikus anya mellett felnövő gyerek gyakran: elnyomja a saját érzéseit és szükségleteit

állandó készenlétben él, nehogy csalódást okozzon

túlzottan felelőssé válik mások hangulatáért

saját értékét kizárólag külső visszajelzésekből méri

Nem a te hibád, hogy úgy érzed, nem szeret

Gyerekként természetes, hogy magadat hibáztatod. Hiszen ha anya nem ad szeretetet, annak „oka kell legyen” – és ezt az okot önmagadban találod meg. Így válik belső hanggá a kritika, amit egykor kívülről kaptál. Ez a belsővé tett hang sok nárcisztikus szülő gyermekénél felnőttkorban is aktív marad.

A valóság azonban az, hogy egy nárcisztikus anya nem a gyerek hiányosságai miatt nem szeret, hanem azért, mert nem képes valódi empátiára és elfogadásra. Ez nem a te kudarcod, hanem az ő korlátja – függetlenül attól, hogy milyen a nárcisztikus ember vagy mitől lesz valaki nárcisztikus.