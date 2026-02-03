Tom Cruise hátat fordít Londonnak – viharos sebességgel távozott az angol fővárosból

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szabados Dániel
2026.02.03.
Tom Cruise elköltözött londoni luxuslakásából, miután brutális rablás történt a környékén. A világsztár azután döntött a távozás mellett, hogy a lakásához közeli Rolex üzletet fényes nappal motoros támadók kifosztották – macsétával és kalapácsokkal felszerelkezve.

A 63 éves filmsztár az exkluzív Knightsbridge negyedben lakott, egy olyan épületben, amely a Hyde Parkra néz. Ám a közelmúlt eseményei után Tom Cruise úgy döntött, elhagyja a 48 millió dollárt (nagyjából 17,5 milliárd forintot) érő penthouse-t.

Tom Cruise onstage at The 16th Governors Awards held at The Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood on November 16, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Tom Cruise
Forrás: Getty Images

A támadás a Bucherer Rolex Boutique-ot érte, alig néhány lépésre Tom Cruise otthonától. A rablók motorral érkeztek, kalapácsokkal felfegyverkezve, majd három perc alatt kifosztották az üzletet, mintegy húsz órát vittek el. 

Tom Cruise Londonban már nem érezte magát biztonságban

Egy, a színészhez közel álló forrás szerint a brutális támadás végképp megingatta Tom Cruise biztonságérzetét. „Tom gyakran sétált a környéken, imádott a Hyde Parkban futni hajnalban, de úgy érezte, a környék már nem olyan, mint régen” – mondta a forrás. Hozzátette: az elmúlt egy-két évben látványosan romlott a közbiztonság, és ezt már nem tudta figyelmen kívül hagyni.

A színész hirtelen távozása meglepetés volt mindenki számára. Szemtanúk szerint a személyzet sietve hordta ki a dobozokat az ingatlanból.

„Imádta Londont, a környéket, a hajnali futásokat és a nyugodt sétákat. Szerette azt is, hogy helikopterrel elrepülhetett a brit vidékre a Battersea Heliportról. Londonban nem csak dolgozott, szeretett itt élni – diszkrét találkozók, rejtett mozgások, késő esti visszatérések” – tette hozzá az informátor.

Az utóbbi években a fényűző Knightsbridge és Belgravia vált a motoros bandák egyik célpontjává: gyakran rabolnak ki turistákat és tehetős lakókat. A londoni rendőrség statisztikái szerint csak 2025 novemberében közel 300 bűncselekmény történt a környéken, ezek harmada a híres Harrods áruház közelében.

