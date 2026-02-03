Jennifer Aniston, Miley Cyrus és egész Hollywood a lazacsperma-arckezelésre esküszik

A szépségipar folyamatosan újabb és újabb módszerekkel áll elő, amelyek elsősorban a bőr öregedését hivatottak meggátolni. Amikor először hallottunk a cisganyálszérumról, felszaladt a szemöldökünk, de mára már megszokottá vált, ahogy a vámpírarckezelés és a vörösfény-terápiás maszk is. A lazacsperma-kezelés azonban még mindig szokatlan, pedig rengeteg sztár esküszik a hatékonyságára, például Jennifer Aniston és Miley Cyrus is.

Jennifer Aniston, Miley Cyrus és Kim Kardashian is kipróbálta a lazacsperma-kezelést.

A lazacsperma-kezelés a hollywoodi sztárok új kedvence

„Bár Jennifer Aniston miatt került az eljárás a figyelem középpontjába, ez valójában már több mint 10 éve az egyik legnépszerűbb esztétikai kezelés Ázsiában” – mondja Eunice Park, MD, New York-i arcplasztikai és rekonstrukciós sebész. A kezelés a K-Beauty egyik legfelkapottabb típusa.

„A lazacsperma-kezelés polinukleotidot (PN) tartalmaz, amely a lazacból kivont DNS-komponens” – mondja Dr. Park. Tehát ez nem valódi lazacsperma, hanem egy finomítottabb összetevő. Koreában az egyik legnépszerűbb bőrápoló szer, amely intenzíven hidratál, miközben stimulálja a szervezet természetes kollagéntermelését, így hatékonyan feszesíti és simítja a bőrt. Képes a sejtszíntű javításra, finomítja a bőr textúráját és természetes ragyogást ad. A kezeléshez zsibbasztó krémet kennek az arca, majd 15 perc után apró tűkkel a bőr alá fecskendezik a formulát. Az arcot 4-5 helyen szúrják meg, az egész kezelés 30 percet vesz igénybe, és körülbelül 330 ezer forintba kerül egy teljes kezelés. Mivel még Amerikában is csak kevés helyen érhető el, rengeteg híresség csak ezért utazik Koreába.

Jennifer Aniston

Az 56 éves Jennifer Aniston 2023-ban, a The Wall Street Journalnak adott interjújában beszélt először erről a kezelésről és azt is elárulta, hogy az első kérdése arra irányult, hogy mégis hogyan nyerik ki a lazacspermát. Később elmondta, a szakértő javaslatára ment bele a kezelésbe: „Azt mondtam, persze!" Majd viccesen hozzátette: „Hát nem úgy nézek ki, mint egy gyönyörű lazac? Nincs csodás lazacbőröm?"

Kim Kardashian

Az ikonikus híresség mindig az elsők között próbálja ki a furcsábbnál furcsább módszereket, ő volt az, aki a vámpírkezelést is divatba hozta, így nem meglepő, hogy a lazacseprmát sem utasította el. A valóságshow-juk egyik 2024-es epizódjában vallott erről édesanyjának, Kris Jennernek – aki egyébként szintén nagy rajongója a szépészeti bevatkozásoknak. „Lazacsperma arckezelést kaptam, lazacspermát injekcióztak az arcomba” - mondta Kim a megdöbbent Kris Jennernek.