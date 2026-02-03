Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd

Az állva evéstől el lehet hízni? Utánajártunk és megdöbbentő, amit találtunk

Pópity Balázs
2026.02.03.
Az ókori rómaiak még fekve lakomáztak, mi már többnyire az asztalnál ülve küldjük le az ebédet. De mi a helyzet azokkal, akik a konyhapultnál állva kapnak be pár falatot? Utánajártunk, mit mond a tudomány az állva evésről.

Mit mond a tudomány? Tényleg annyira káros az állva evés? Sokan csak azért csinálják, mert rohannak, vagy mert egész nap az irodai székben görnyedtek, és jól esik végre kinyújtóztatni a tagjaikat. Mások viszont esküsznek rá, hogy ez a titka a lapos hasnak. De kinek van igaza? Lehet, hogy eddig rosszul csináltuk? A válasz nem fekete vagy fehér, de egy biztos: a testhelyzeted drasztikusan befolyásolja az emésztésedet.

Állva evés? Legalább több kalóriát égetsz el így, miközben eszel. De vajon megéri?
Állva evés? Legalább több kalóriát égetsz el így, miközben eszel. De vajon megéri?
Hizlal vagy fogyaszt az állva evés?

  • Az állva evés hatása az anyagcserére.
  • Az állva evés hatása az ízlelésre.
  • Reflux ellen melyik a jobb?
  • Hogyan hízhatsz a több elégetett kalória ellenére?

Habár sokan azzal érvelnek, hogy a lovak esznek állva, a tudomány nem ennyire határozott ebben a kérdésben. A Healthline cikke egy 2018-as, átfogó tanulmányra hivatkozik, amely szerint, ha valaki naponta hat órát tölt állva ülés helyett, azzal körülbelül 54 extra kalóriát éget el. Vagyis 4 év alatt akár 10 kiló mínuszt is jelenthet egy átlagos testalkatú embernél. De mi a helyzet, ha eszünk is közben?

Úgy néz ki, hogy állva könnyebb nemet mondani a desszertre

Egy 2019-es kutatás egy másik, egészen bizarr összefüggésre is rámutatott: testpozíciótól függően máshogy érzékeljük az ízeket is. A kísérletben résztvevő, állva evő kontrollcsoport tagjai kevésbé kívánták a finom, de egészségtelen (zsíros, cukros) ételeket, és nyitottabbak voltak az egészségesebb fogásokra, mint az ülve evő társaik. 

Ha refluxos vagy, a gyomrod hálás lesz érte

Ha gyakran küzdesz gyomorégéssel vagy refluxszal, az állófogadás megváltás lehet számodra. A gravitáció ugyanis a barátunk: segít, hogy az étel gyorsabban haladjon át az emésztőrendszeren, és gyomorsavad ne lökődjön vissza a nyelőcsőbe.

Ha refluxos vagy, a tanulmány szerzői szerint a legrosszabb, amit tehetsz, ha evés után ledőlsz a kanapéra vagy görnyedten ülsz a gép előtt. Ez extra nyomást gyakorol a gyomorra, ami garantáltan gyomorégéshez vezet. Ha mindenképp pihenni akarsz, feküdj a bal oldaladra – ez bizonyítottan kíméletesebb a gyomornak.

Miért hízhatsz mégis, ha állva eszel?

Ha állunk, ugyan több kalóriát égetünk el, de ennek van egy hátulütője is. Mivel a gravitáció miatt az étel átszalad rajtad, a gyomrod hamarabb kiürül és így hamarabb leszel újra éhes. Az ülve vagy fekve fogyasztott étel lassabban emésztődik meg, így tovább marad tele a pocak. Ráadásul egyeseknél a gyors evés puffadást is okozhat. 

Szóval most álljunk, vagy üljünk?

Ha a célod a reflux enyhítése vagy az irodai tespedés ellensúlyozása, akkor az állva evés (vagy legalábbis az étkezés utáni séta/állás) kifejezetten egészséges választás. Viszont, ha hajlamos vagy a túlevésre, jobban jársz, ha kényelmesen leülsz, és lassan, alaposan megrágod az ételt – így a teltségérzet tovább megmarad. De, ha fekve szeretnél fogyni, még mindig elveheted az étvágyadat ezekkel a filmekkel.

