Az állva evéstől el lehet hízni? Utánajártunk és megdöbbentő, amit találtunk

Mit mond a tudomány? Tényleg annyira káros az állva evés? Sokan csak azért csinálják, mert rohannak, vagy mert egész nap az irodai székben görnyedtek, és jól esik végre kinyújtóztatni a tagjaikat. Mások viszont esküsznek rá, hogy ez a titka a lapos hasnak. De kinek van igaza? Lehet, hogy eddig rosszul csináltuk? A válasz nem fekete vagy fehér, de egy biztos: a testhelyzeted drasztikusan befolyásolja az emésztésedet.

Állva evés? Legalább több kalóriát égetsz el így, miközben eszel. De vajon megéri?

Forrás: 123rf.com

Hizlal vagy fogyaszt az állva evés? Az állva evés hatása az anyagcserére.

Az állva evés hatása az ízlelésre.

Reflux ellen melyik a jobb?

Hogyan hízhatsz a több elégetett kalória ellenére?

Habár sokan azzal érvelnek, hogy a lovak esznek állva, a tudomány nem ennyire határozott ebben a kérdésben. A Healthline cikke egy 2018-as, átfogó tanulmányra hivatkozik, amely szerint, ha valaki naponta hat órát tölt állva ülés helyett, azzal körülbelül 54 extra kalóriát éget el. Vagyis 4 év alatt akár 10 kiló mínuszt is jelenthet egy átlagos testalkatú embernél. De mi a helyzet, ha eszünk is közben?

Úgy néz ki, hogy állva könnyebb nemet mondani a desszertre

Egy 2019-es kutatás egy másik, egészen bizarr összefüggésre is rámutatott: testpozíciótól függően máshogy érzékeljük az ízeket is. A kísérletben résztvevő, állva evő kontrollcsoport tagjai kevésbé kívánták a finom, de egészségtelen (zsíros, cukros) ételeket, és nyitottabbak voltak az egészségesebb fogásokra, mint az ülve evő társaik.

Ha refluxos vagy, a gyomrod hálás lesz érte

Ha gyakran küzdesz gyomorégéssel vagy refluxszal, az állófogadás megváltás lehet számodra. A gravitáció ugyanis a barátunk: segít, hogy az étel gyorsabban haladjon át az emésztőrendszeren, és gyomorsavad ne lökődjön vissza a nyelőcsőbe.

Ha refluxos vagy, a tanulmány szerzői szerint a legrosszabb, amit tehetsz, ha evés után ledőlsz a kanapéra vagy görnyedten ülsz a gép előtt. Ez extra nyomást gyakorol a gyomorra, ami garantáltan gyomorégéshez vezet. Ha mindenképp pihenni akarsz, feküdj a bal oldaladra – ez bizonyítottan kíméletesebb a gyomornak.

Miért hízhatsz mégis, ha állva eszel?

Ha állunk, ugyan több kalóriát égetünk el, de ennek van egy hátulütője is. Mivel a gravitáció miatt az étel átszalad rajtad, a gyomrod hamarabb kiürül és így hamarabb leszel újra éhes. Az ülve vagy fekve fogyasztott étel lassabban emésztődik meg, így tovább marad tele a pocak. Ráadásul egyeseknél a gyors evés puffadást is okozhat.