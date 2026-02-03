Carrie Bradshaw örülhet: visszatértek a '90-es évek halmozott karperecei

A divattrendek örök körforgása most a '90-es évek ékszereit vette célba. A vastag, díszes, mintás és maximalista karperecek ismét divatosak, most minden divatdiktátor ezt viseli. Nézd meg, hogy viselték a '90-es években, és milyen formában lett divat ma!

Ismét divat a nagy karperec viselése.

Újra divatba jöttek a '90-es évek karperecei A vastag karperecszettek halmozása és a maximalista divatirányzat ismét tarol.

Több mint 30 év után visszatérnek a retró karperec az utcai divatba.

A '90-es évek divatja egyre népszerűbb, és jelentős hatással lesz a 2026-os trendekre.

A '90-es évek divatja már elkezdett visszatérni, de az elkövetkezendő hónapokba egyre több trendet láthatunk majd ebből a korszakból. Az elmúlt évben egyre erőteljesebb irányzat lett a maximalizmus, miközben a minimalizmus kezd kiveszni a high fashion világából, a maximalista ékszerek, ruhák és outfitek letaszítják a letisztultságot a trónjáról. Ennek köszönhetően jöttek újra divatba a '90-es évek kiegészítői, a nagy karperecek is.

Visszatértek a vastag karperecek.

Karperecek a '90-es években

A '90-es években olyan ikonok is hódoltak a nagy karpereces trendnek, mint Cindy Crawford, Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker, Cher vagy Julia Roberts. Ez a viselet a nők széles körében kedvelt volt, hiszen minden egyszerű összeállítást új szintre emelt. A '90-es évek divatjában a műanyag, fa és fém karperecek is népszerűek voltak. A szettek minden karmozdulattal csörögtek, ami plusz élvezetet nyújtott a nonverbális kommunikáció során.

Cameron Diaz, Cindy Crawford és Vera Cox a '90-es években.

Karperec divat 2026-ban

A mai divatban szinte minden formája megtalálható a karpereceknek. Vannak szegecses, arany, ezüst, fa, csont és műanyag dizájnok is. A karperecviselés lényege, hogy több különböző stílusú karperecet hordj egyszerre. Ez az érdekes, izgalmas kavalkád adja a trend egyediségét. Válassz barna, bézs, fekete, arany vagy ezüst tervezéseket, hiszen ezek a legtöbb ruhádhoz illeni fognak majd. Viselhetsz egyszerre órát, gyöngy karkötőt, csillogós ékszereket és sima láncokat is. A maximalista ékszerdivat lényege, hogy szabadjára engedd magad a stílusok között, hiszen az öltözködés egy önkifejezési forma, amit kevesen használnak ki igazán.